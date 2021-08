Severský zázrak na ledě. Ehlers coby hokejový věrozvěst vystřílel Dánům olympiádu

Mohl si užívat vydělané miliony a zasloužené volno. V klidu se podle svého gusta chystat na novou sezonu. Jenže pro Nikolaje Ehlerse je hokej víc než vcelku zábavnou prací. Chce svým příkladem inspirovat kluky v rodném Dánsku, a tak jakmile může, obléká reprezentační dres a bojuje za Lvy. "Vím, že ke mně vzhlíží, protože jsem také býval malý a měl jsem své idoly," pověděl před časem. Teď potěšil nejen své dětské fanoušky, ale i celý národ. Po 75 letech dotáhl Dánsko na olympiádu!

Pro Ehlerse platí železné pravidlo.

Když nepostoupí s Wnnipegem do play-off, míří na mistrovství světa.

Teď se jeden z nejlepších forvardů Jets blýskl na jiném mezinárodním turnaji. Při olympijské kvalifikaci, kterou v uplynulých dnech hostily Slovensko, Norsko a Lotyšsko. Možná se vám zdá, že novináři občas zbytečně plýtvají superlativy, ale kdy jindy je pro ně chvíle, než teď?

Ehlers stvrdil v rozhodujícím mači s domácím Norskem dánský postup suverénně proměněným brejkem, celkem stihl za tři mače devět bodů. Pětkrát skóroval!

Pětadvacetiletý rychlík byl nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem nejen Lvů, ale také celého podniku. Zastínil i Anžeho Kopitara, který tradičně nezištně dřel pro Slovince (1+6). Jeho výkony nezůstaly napříč hokejovým světem bez povšimnutí, s gratulací rychle přispěchali i Tryskáči.

Je až symbolické, že na zmíněné razítko na postup přihrál Ehlersovi Frans Nielsen, toho času volný hráč, nedávno vyplacený detroitskými Red Wings. "Právě k němu jsem jako malý vzhlížel. Byl pro mě skvělým vzorem. A já se snažím být tím samým pro současné děti," prohodil Ehlers v minulosti.

Nikolaj Ehlers scores the goal that should help send Denmark to #beijing2022.



His goal with over three minutes left makes it 2-0. pic.twitter.com/jvZXcPilId