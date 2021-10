SEDMA: Zlatokopův syn průkopníkem! Tleská mu i Howe s fáčem na hlavě

Přes 13 tisíc diváků, mezi nimi i zraněný Gordie Howe, přihlíží v detroitské "Staré rudé stodole" čemusi výjimečnému. Poprvé v dějinách NHL dospělo sedmé finále Stanley Cupu do prodloužení! Domácí Red Wings bojují s newyorskými Rangers. S nešťastníky, jímž se "povedlo" promrhat dvougólový náskok. Napětí by se dalo porcovat a prodávat na řeznických pultech po kilech. Kdo rozhodne podívanou, jakou do té do doby hokejový svět nespatřil?

Klíčová otázka, pro jejíž zodpovězení čas ještě neuzrál.

Nejprve se vraťme k Howeovi, sedícímu na tribuně. S vyholenou lebkou, zhusta zafačovanou. Bylo mu tehdy čerstvých dvaadvacet, narozenin se ovšem málem nedožil. O pár týdnů dříve byl v přímém ohrožení života, do nemocnice byl převezen v kritickém stavu.

Co se hokejové legendě stalo? V úvodní partii vyřazovacích bojů chtěl Howe srazit torontského kapitána Teda Kennedyho. Místo toho ale prudce naboural do hrazení a to hlavou napřed. Umlklé ochozy se zatajeným dechem přihlížely, jak je v bezvědomí odvážen z ledu.

Kdo ví, "Mr. Hockey" možná doplatil na přemotivovanost. Maple Leafs tou dobou platili za vládce NHL, vyhráli tři poháry za sebou. Chtělo to enormní úsilí takové titány skolit. Precizní výkon, hru na samotné hranici možností. A možná to také byla jen prachobyčejná smůla.

Howe na tom každopádně byl bídně. Natolik, že k jeho lůžku povolali maminku Catherine. Utrpěl krvácení do mozku, měl zlomený nos, rozdrcenou lícní kost a hluboký škrábanec přes pravé oko. Díky péči lékařů přežil, hrůznou nehodu mu pak celý život připomínal tik v oku.

Rudá křídla i bez své ofenzivní komety přes ligové hegemony přešla. Po sedmizápasové tahanici, co až v prodloužení rozhodl Leo Reise junior. První syn, co dokázal napodobit otce a po jeho vzoru to dotáhnout až do NHL.

Kdo rozhodne další, ještě zásadnější "overtime"? Howe je ze hry, nabízí se třeba domácí kapitán Sid Abel, se šesti trefami nejlepší střelec play-off. Nebo finský rodák Pentti Lund, největší tahoun Jezdců a vládce tabulky produktivity.

První nastavená třetina rozuzlení nenabídne, hraje se dál. Tak dlouho, že se z napínavé partie stane mač, co je dodnes nejdelším sedmým finále, jaké kdy NHL svým fanouškům nabídla. Časomíra se nakonec zastaví až po 88 minutách a 31 sekundách.

Ruce nad hlavu zvedá Peter Babando! 4:3, Detroit vítězí!

Babando se stává průkopníkem, jako první dává ve finále číslo 7 gól v prodloužení. Že jste jeho jméno nikdy neslyšeli? Tak vězte, že sám o svých hráčských kvalitách nikdy neměl valné mínění. "Byl jsem jen jedním z mnoha hráčů, prostě jsem vyplňoval prázdné místo v sestavě."

A jak popsal onen vítězný gól, mimochodem svou druhou trefu večera? "Byl jsem zkrátka ve správný čas na správném místě." Bekhendem napálil puk za Chucka Raynera, poté co George Gee vyhrál vhazování. "Ten kotouč jsem viděl až v síti," povzdechl si Reyner.

Babando přesným zásahem završil svou hokejovou pohádku. Ledové hře se vyučil v Kanadě, kam se jeho italští rodiče přestěhovali jen pár let poté, co se vrátili z americké emigrace do vlasti. Babandův táta kopal ve zlatém dole, zatímco on se učil finesy na bruslích.

Začínal jako obránce, nakonec zakotvil v útoku. A o nějaký ten pátek později, 24. dubna 1950, vstřelil branku, co mu zaručila sportovní nesmrtelnost. Již zmíněný primát mu už nikdo nikdy nesebere, v hokejovém dějepise má své čestné místo.

Z vícero důvodů, sluší se podotknout. V ročníku 1947/48 skončil druhý v hlasování o Calder Trophy pro krále nováčků, v sezoně 1952/53 pak byl jediným Američanem v NHL. Celkem zmákl mezi mantinely slavné ligy šest sezon, vystřídal čtyři kluby.

Poslední zastávkou pro něj byl Manhattan. Zajisté si při přestupu vzpomněl, že právě Blueshirts dvěma góly krutě vyrval Stanley Cup.

