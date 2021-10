Sedm výher a výpověď! Uznávám svou vinu, píše po sexuální aféře kouč Quenneville

Je to druhý nejvítěznější trenér všech dob a v minulé dekádě dovedl Chicago ke třem Stanley Cupům. Jenže hned při první šampionské jízdě v roce 2010 se nevymezil proti sexuálnímu incidentu mezi někdejším hráčem Blackhawks Kylem Beachem a videokoučem Bradem Aldrichem, ačkoliv o něm velmi dobře věděl. Trenérský matador Joel Quenneville pyká o 11 let později. Chvíli poté, co oběť poprvé veřejně promluvila, podal Coach „Q“ rezignaci. Rozjetá Florida musí hledat náhradu.

„S hlubokou lítostí musím oznámit svou rezignaci na post hlavního trenéra týmu Florida Panthers,“ sdělil Joel Quenneville v oficiálním prohlášení pro TSN. „Velmi mě mrzí, jakou bolest musel tento mladý muž, Kyle Beach, protrpět. Můj bývalý zaměstnavatel v jeho případě selhal, mám na tom i osobní podíl. Chci nějaký čas, abych mohl přemýšlet o tom, jak se to mohlo stát. Rád bych zajistil hokejové prostředí, které bude bezpečné pro všechny.“

Opakované lži

Proč vlastně velezkušený lodivod, jenž strávil 25 sezon za střídačkami St. Louis, Colorada, Chicaga a Floridy, musí skončit?

Důvodem je play off 2010 a krutý příběh náhradníka Kylea Beache, který jsme na našich stránkách podrobně vylíčili už včera. Expert na video Brad Aldrich jej zneužil k sexuálním hrátkám. Stalo se to v době, kdy měli Hawks skvěle nakročeno k poháru. Joel Quenneville a dalších pět čelních představitelů klubu odmítli na konci května 2010 případ řešit a prioritou stanovili vítězství v play off. Toho také nakonec dosáhli.

Statement from NHL Commissioner Gary Bettman on the resignation of Joel Quenneville. pic.twitter.com/1KjdI2SKOL — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 29, 2021

Na Quennevillea nevrhá dobré světlo ani fakt, že ještě letos veřejně odmítal, že by byl s problémy Beache dříve obeznámen. „Doslechl jsem se o nich až během léta skrze média,“ uvedl v červenci.

Podle vyšetřovacího spisu však v roce 2010 o jednání svého kolegy věděl, nicméně pouze „zakroutil hlavou a pronesl, že pro tým bylo extrémně složité dostat se tak vysoko a nemůže si dovolit čelit v takové chvíli podobnému vyšetřování.“

„Nechápu to,“ žasne oběť

Více už oficiálním ligovým stránkám odtajnil sám postižený Beach, momentálně útočník EHC Erfurt, týmu z třetí německé ligy.

„Poté, co jsem vše nahlásil mentálnímu kouči Jamesi Garymu, se v Quennevilleově kanceláři odehrávalo několik výslechů. Je pro mě naprosto nepochopitelné, že tento případ zamlčoval,“ ohrazuje se proti vyjádřením kouče.

Nyní však bublina praskla. Většina mužů, kteří se na mlčenlivém schvalování ohavných činů Aldricha podíleli, už z NHL postupem času vymizela. Zbyli jen dva – Joel Quenneville a generální manažer Winnipegu Kevin Cheveldayoff, který se s komisionářem Garym Bettmanem sejde patrně už dnes.

Nepřekvapí, pokud ho potká stejný osud jako třiašedesátiletého Kanaďana.

Statement from Joel Quenneville: pic.twitter.com/4FB4CZ2gyw — Chris Johnston (@reporterchris) October 29, 2021

„Rozhodnutí podat výpověď Joel provedl opravdu až poté, co se s Bettmanem setkal. My jsme ji samozřejmě přijali,“ prozradil prezident a výkonný ředitel Panthers Matt Caldwell. „Závěry vyšetřování stojí v přesném kontrastu s hodnotami, které naše organizace prosazuje. Nikdo by už nikdy neměl zažít to co Kyle Beach v Chicagu. Ceníme si jeho odvahy.“

I když je podobné prohlášení samozřejmě chvályhodné, vedení Floridy zatím nehovoří o druhé, pro klub minimálně méně výhodné straně mince. Musí hledat nového trenéra, který by dokázal navázat na sedm úvodních vítězství v podání Cats.

Tým z jihovýchodu USA a černý kůň tohoto ročníku se sluní na prvním místě ligové tabulky, nikdo doposud nenasázel vyšší příděl branek (31). V nejbližším utkání proti Detroitu, které Panthers čeká už během nadcházející noci, povede tým podle informací ESPN dosavadní asistent Andrew Brunette. Nemusí být ovšem konečným řešením.

