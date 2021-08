Schwartz skoro vynechal sezonu. Teď se těší na čerstvý start

Jaden Schwartz má za sebou těžké období. Loni v listopadu mu totiž náhle zemřel tatínek na infarkt. Jeho smrt ho poznamenala tak moc, že dokonce uvažoval o vynechání celé sezony. Nakonec ale hrál a byl to právě jeho táta, který ho v hlavě hnal.

„Upřímně, nebyl jsem si jistý, jestli vůbec hrát,“ vzpomíná na těžké období pro web The Athletic. „Uplynulý rok byl fakt těžký. Neměl jsem žádnou motivaci hrát a žádný čas na tréninky. Ještě k tomu byla karanténa a všechno bylo zavřené, nemohl jsem nikam. Zároveň jsem ale v takové situaci nechtěl opustit rodinu.“

V průběhu sezony na útočníka St. Louis pochopitelně šla kritika. Jeho výkony byly nevýrazné, produktivita mizivá. Výsledkem bylo pouze čtyřicet odehraných utkání s osmi brankami a třinácti asistencemi. V té době ale o jeho psychickém stavu věděl málokdo.

„Nebylo to vůbec lehké,“ dodal Brayden Schenn, Schwartzův parťák z Blues. „Pro rodinu to muselo být nesmírně těžké, ale dostali se z toho.“

Když potom klub ze St. Louis vypadl v prvním kole play off, Schwartz byl naprosto vyždímaný.

„Snažil jsem se udělat všechno, co bylo v mých silách. Mentálně i fyzicky to však bylo zlé,“ vzpomíná. „Nebyla to povedená sezona, ale já na ni v hlavě ani nebyl připraven. Teď je to ale lepší, cítím se líp.“

To určitě rádi slyší v Seattlu, kde Schwartzovi nabídli pětiletý kontrakt v roční hodnotě 5,5 milionů dolarů.

„Seattle je krásné město. Být součástí úplně nového týmu je vzrušující,“ těší se Schwartz. „Líbí se mi, jakým směrem jdou. Majitelé ví, co chtějí, stejně jako generální manažer. Když už jsem věděl, že se do St. Louis nevrátí, chtěl jsem sem.“

Schwartz udělal velice těžké rozhodnutí. Blues si ho vybrali na draftu před jedenácti lety, v NHL za jinou organizaci nehrál. St. Louis bylo po dlouhá léta synonymem pro slovo domov. Zkušený útočník však potřeboval změnu, i když to nebylo nic lehkého.

„Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem kdy musel udělat,“ přiznává. „Bylo to moc těžké, ale otevírám novou kapitolu, která mi, doufám, pomůže zase si užívat hokej. Ze Seattlu to máme navíc blízko domů.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+