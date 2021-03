Rvačka, co přišla příliš draho. Chiarota může stát zbytek sezony

Pustit se do pěstního souboje je v zámoří stále velmi populárním a oceňovaným krokem, byť i šarvátek výrazně ubylo a pryč jsou časy, kdy se zápasy bez bitek (s trochou nadsázky) takřka nemohly odehrát. Jedna taková rvačka, do které se pustil Ben Chiarot z Montrealu, však má pro obránce Montrealu vážné následky. Ze hry může být kvůli zranění až dva měsíce.

Devětadvacetiletý Chiarot se pustil do pěstního souboje 11. března s J.T. Millerem z Vancouveru. Šarvátka skončila vlastně rychleji, než začala, po jednom přesném zásahu do Millerova obličeje. Ten následně strhl Chiarota na led. Už po pádu na zem ovšem zkušený bek věděl, že je zle.

Místo na trestnou lavici rozzuřeně zamířil do kabiny, zahodil helmu a držel se za pochroumanou ruku. Při krátké roztržce totiž utrpěl zlomeninu pravé ruky, na níž mu Miller spadl, a se kterou se v pondělí musel podrobit operaci.

Výsledek je pro Chiarota zdrcující. Léčba může trvat až dva měsíce, což pro něj může znamenat i konec sezony. Pokud totiž Montreal nepostoupí do play-off, základní část ukončí 9. května. Tou dobou by se Chiarot, dle odhadů, mohl chystat k návratu na led.

„Ben je důležitou součástí našeho týmu na ledě i mimo něj. Máme ale širokou soupisku, a proto máme lidi, kteří jsou svěží a připravení ho zastoupit,“ uvedl pro oficiální web NHL útočník Corey Perry. „To, co se stalo, je nešťastné, ale postaráme se o to, co musíme udělat a budeme se těšit na jeho návrat.“

Ztráta je to pro Canadiens ovšem výrazná. Chiarot je třetím nejvytíženějším bekem týmu s průměrem přes 21 minut na zápas. Po svém přesunu z Winnipegu v roce 2019 se stal pevnou součástí celku, s nímž si v minulé sezoně zahrál také play-off, ve kterém ovšem Habs skončili už v prvním kole.

