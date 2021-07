Rozhodne Tampa o své obhajobě Stanley Cupu už dnes?

Letošní sezóna se mílovými kroky blíží ke svému konci. Bleskům totiž chybí už jen jediná výhra, díky které by mohli svěřenci Jona Coopera opět po roce pozvednout slavný Stanley Cup. V cestě stojí Montreal, který se pokusí sérii vrátit zpět do Tampy, kde by se odehrál potenciální pátý zápas série. V případě dnešního vítězství Blesků by finálová série skončila 4-0 na zápasy, což se stalo naposledy v roce 1998 při triumfu Detroitu Red Wings.

02:00 Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning

Stav série: 0-3

Hokejisté Canadiens předvedli v letošním play off skvělé týmové výkony, když otočili sérii s Torontem, následně vyřadili mírně favorizovaný Winnipeg a také Zlaté rytíře z Vegas. Kouč Dominique Ducharme své svěřence na play off skvěle připravil, avšak nyní se zdá, že Lightning jsou zkrátka nad síly celku z Kanady.

V prvním utkání finálové série byli v Amalie Areně silnější hokejisté Tampy, jenž naprosto po zásluze zvítězili poměrem 5-1. Montrealu v tomto utkání chyběl moment překvapení a také větší aktivita směrem do soupeřovy brány.

Zřejmě jako klíčové utkání celé série se bude považovat to v pořadí druhé. V něm byl Montreal střelecky aktivnější v každé ze tří třetin, avšak ani to nestačilo. Canadiens Andreje Vasilevského překonali pouze jednou a naopak rozhodly dvě chyby na opačné straně kluziště. Ta první se odehrála na konci druhé periody, kdy v čase 39:58 zůstal sám u pravé tyče Blake Coleman, jenž poslal Blesky do jednobrankového vedení. Naděje Montrealu poté v 56. minutě pohřbil chybnou rozehrávkou Joel Edmundson, jehož chyby dokázal využít Ondřej Palát, který zvyšoval na konečných 3-1. Mužem zápasu byl ruský gólman Lightning, jenž si připsal 42 úspěšných zákroků.

Série se přesunula do Bell Centra, kde bylo odehráno historicky první utkání finále NHL. Domácí však na něj nebudou vzpomínat v dobrém, jelikož do něj vstoupili velmi ležérně. Po gólech Jana Rutty a Victora Hedmana Tampa vedla totiž už ve 4. minutě o dvě branky. Zápas se pak zlomil na začátku druhé periody, když ve 24. minutě zvyšoval Tyler Johnson na 4-1 pro Blesky, kteří v utkání nakonec zvítězili poměrem 6-3.

Finálovou sérii do této chvíle rozhodovaly dva klíčové faktory. Tím prvním jsou přesilovky, potažmo oslabení, ve kterých jsou jednoznačně lepší hokejisté Tampy. Blesky mají úspěšnost využití přesilovek těsně pod 29%, Montreal pouze necelých 17%.

Tím druhým faktorem jsou maskovaní muži v brankovištích, kde zatím jednoznačně kraluje Andrej Vasilevskij, na kterého bylo vysláno 97 střel, z nichž za svá záda propustil pouze 5. Na Careyho Price letělo 79 střel, když kotouč ze své sítě lovil hned třináctkrát.

Kouč Dominique Ducharme už však prozradil, že změnu v brankovišti dělat nehodlá. „Carey bude chytat i v dalším zápase. Můžete mluvit o něm nebo někom jiném, ale je to o celém týmu. Musíme hrát celkově líp, víc Careymu pomáhat. Všichni hráči půjdou do dalšího zápasu s tím, že odehrajeme náš nejlepší zápas. Nemůžeme se dívat moc dopředu, protože je před námi vysoká hora, takže musíme jít krok po kroku. Tím prvním je vítězství na domácím ledě, a to je vše, co nás nyní zajímá.“

Dovede Carey Price Montreal k prvnímu vítězství v této sérii, nebo budou svěřenci Jona Coopera nekompromisní a pozvednou pohár pro vítěze už dnes v noci?

