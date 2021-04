Roy hledá práci! Dočkáme se návratu legendy?

Tak to by byla bomba! NHL se těší na možný návrat jedné ze svých velkých legend. Patrick Roy by se totiž do ligy velmi rád vrátil, ať už by to bylo na jakoukoliv pozici. Bývalý brankář, který se proslavil v Montrealu a Coloradu, se domluvil na spolupráci s jednou z největších agentur pohybujících se v NHL.

Roy toho v hokeji zažil hodně. Všechny úspěchy asi shrnují dva Stanley Cupy a místo v Síni slávy. Po konci kariéry se vrhl na trenérské řemeslo. V roce 2006 se mu podařilo vyhrát velice prestižní juniorský Memorial Cup s týmem Quebec Remparts. V týmu měl tehdy například Alexandra Radulova nebo Marc-Edouarda Vlasice.

Nakonec se dostal i do NHL. Pochopitelně si stoupnul na lavičku Colorada. To bylo v roce 2013. Současně zastával také roli viceprezidenta hokejových operací. Hned v první sezoně za kormidlem dosáhl na cenu pro nejlepšího trenéra.

V roce 2016 se pak po neshodách rozhodl odstoupit a vrátit se k juniorskému hokeji. Opět to bylo k Remparts.

Tam působí nejen jako trenér, ale také jako generální manažer. Ve své roli je šťastný a nehodlá jen tak odcházet, nicméně když byl osloven Neilem Glasbergem, kterému patří agentura PBI Sports & Entertainment, jež zastupuje nejvíce trenérů v NHL, byl nadšený.

Minulý víkend si oba plácli a podepsali smlouvu. Glasberg je tak nyní Royovým agentem a bude mu aktivně shánět práci.

„Mohl by být prezidentem hokejových operací, generálním manažerem či jeho asistentem. Nebo by se mohl vrátit jako trenér. Bude záležet na situaci,“ vysvětloval Royovo postavení Glasberg.

Hned několik týmů v NHL zatím nemá oficiálně potvrzeného trenéra na příští sezonu. Jde například o Arizonu Coyotes, Buffalo Sabres, Carolinu Hurricanes, Columbus Blue Jackets, Montreal Canadiens, Detroit Red Wings či Vancouver Canucks.

Pětapadesátiletý Roy by mohl být zajímavou postavou snad pro všechny týmy, jde přeci jenom o velké jméno hokejového světa.

„Chtěli jsme tomu dát šanci. Uvidíme, jak se to vyvine. Jestli něco vyjde, tak to bude super. Jestli ne, tak si můžeme říct, že jsme to aspoň zkusili,“ vysvětluje Glasberg.

Kde byste Roye viděli nejradši?

