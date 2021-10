Rekordní smlouva pro nejlepšího Fina! Barkov si na Floridě vydělá 80 milionů dolarů

Jsou to dva roky, co se Sergej Bobrovskij upsal floridským Panterům za 70 milionů dolarů. Obral tím o klubový rekord krajana Pavla Bureho, dostal nejtučnější kontrakt v dějinách Cats. Teď už je jeho primát minulostí a to zásluhou dalšího muže s ruskými kořeny. Hvězdného kapitána Saši Barkova, jednoho z nejlepších hokejistů planety. Ten se s ročním předstihem dohodl se svým osudovým klubem na osmiletém paktu. "Jiný scénář nebyl ve hře," pověděl.

Florida mě draftovala, dala mi šanci v NHL, vyrostl jsem tady jako hráč i jako člověk.

Těmito slovy Barkov vysvětloval, proč chce zůstat Panterem až do roku 2030. "Nic jiného než zůstat jsem si nepřál. Rád bych zabojoval s tímto klubem o Stanley Cup," má jasno.

Finančně si od sezony 2022/23 výrazně polepší (z 5,9 milionu dolarů na 10 milionů dolarů), přesto zůstane z hlediska poměru cena/výkon výhodným hráčem. Vždyť si mohl říct o větší balík, v NHL sotva napočítáte deset kvalitnějších borců.

Navíc bude platový strop Cats zatěžovat stejnou sumou jako Bobrovskij a ruku na srdce, dosud bylo nad slunce jasné, kdo je pro Floridu užitečnější. Letošní vítěz Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka, samozřejmě. Bez debat.

Barkov je báječným příkladem klubové věrnosti, v historických tabulkách Panthers vystoupal už pěkně vysoko. Jediné, co překvapuje, je fakt, že si nechá 70 milionů dolarů vyplatit formou bonusů. Ať se bude dít cokoliv, o tyto peníze nepřijde.

Možná to není úplně taktní vůči Floridě, nicméně v NHL jde momentálně o běžnou praxi. Zároveň se rodák z Tampere jinak zachoval velmi loajálně, když souhlasil - vzhledem ke své výkonnosti - s relativně skromnou gáží a podepsal s ročním předstihem.

"Jde o jednoho z nejvšestrannějších hokejistů v celé lize. Ukázal, že je lídrem, pracantem i týmovým hráčem," smeká před ním Bill Zito, generální manažer Cats.

Barkov také platí za krále finského hokeje, od svého vstupu do NHL krajanům kraluje v mnoha statistikách i ohledech.

Má za sebou parádní sezonu, v níž zvládl 26 gólů (9. místo v lize) a 58 bodů (13. flek) a dominoval, když přišla řeč na analytické údaje. Klubový web nepřehání, když píše, že céčko na jeho dresu znamená cornerstone. Základní, úhelný kámen.

Na Floridě Barkov zažil spoustu porážek, ale i skvělé časy, třeba po boku Jaromíra Jágra. Poslední dobou si užívá výhry, přestavba kádru se (nejen) Zitovi povedla. "Užil jsem si tady každou sekundu," prohodil. A chce si užívat dál.

