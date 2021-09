Rébus Chytil. Jaká bude jeho role?

Když letos v létě stálo před Rangers rozhodnutí, jestli s Filipem Chytilem prodloužit smlouvu, nebo ne, nebylo moc o čem přemýšlet. Chytil hraje pravidelně a už delší dobu je pevnou součástí sestavy Blueshirts. S přicházející sezonou ale vyvstává další otázka. Kam se v sestavě vůbec zařadí?

Chytil skočil do ligy jako mladá kometa. Následující sezona bude už jeho čtvrtá, a to teprve před pár dny oslavil dvaadvacáté narozeniny. Letos v létě dostal předčasný dárek, a sice novou smlouvu. Ta má podobu klasické “přemosťovací“. Během dvou let nám ukaž, co v tobě opravdu je, jako by se Rangers snažili Chytilovi naznačit.

Dobrou zprávou je, že s ním na Manhattanu rozhodně počítají. Palčivější situace nastává v moment, kdy se spekuluje o tom, na jaké pozici vlastně bude hrát. V podstatě pořád totiž pendluje mezi pozicemi centra a křídla.

„Sestavu nechám čistě na trenérovi,“ řekl Chris Drury, nový generální manažer Rangers, když byl dotázán na to, kam vlastně Chytil zapadá.

Nakonec byl ale přece jenom konkrétnější: „O Filipovi jsme spolu mluvili. Já ho vidím jako centra. Na té pozici toho odehrál dost a pokračuje na ní ve svém hokejovém růstu. Pořád je to mladý kluk, který se učí. Kdybych trénoval, určitě bych ho nechal ve středu útoku.“

To by znělo moc dobře, kdyby to nemělo jeden háček. Chytil by se totiž zařadil až do třetího útoku. První formaci neochvějně vládne Mika Zibanejad, hned za ním je v hierarchii centrů Ryan Strome.

Druhý jmenovaný však vstupuje do posledního roku své smlouvy, a tak je možné, že pokud se s ním Rangers nedomluví na podmínkách prodloužení, v průběhu sezony odejde. Tím by se uvolnilo místo právě pro Chytila, který by mohl naplno ukázat, co v něm je.

Ostatně, to ukazoval i na začátku minulého ročníku, pak ho ale rázně zbrzdila zlomenina ruky. Nakonec sezonu zakončil s 22 body v 42 utkáních.

Výhrou by nebyla ani pozice na křídle. Tam mají totiž Rangers hned několik možností. Na první dva útoky čeká hned několik borců. Uznejte sami: Artěmi Panarin je jasnou volbou, v záloze pak jsou dva extrémně talentovaní mladíci Kaapo Kakko a Alexis Lafreniere, do třetí brázdy nechce zaplout ani nejdéle sloužící Ranger Chris Kreider a zuby na vyšší čas na ledě si brousí i ruská naděje Vitalij Kravcov.

Pokud si tedy někdo myslel, že má Chytil díky nové smlouvě vyhráno, pak se mýlil. Rozhodně nemá nic jistého. Na tréninkovém kempu, který začíná za dva týdny, se rozhodne.

