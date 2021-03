První střela, první gól. Zohorna po zápase zářil, gólem žil i Crosby

17 minut a 21 vteřin. Přesně tolik času potřeboval Radim Zohorna ve svém prvním zápase v NHL, aby rozvlnil síť. Stačila mu jedna střela, ta překonala gólmana Dustina Tokarskiho a jeho Tučňáci i díky němu porazili Sabres 4:0. Po zápase ho chválili všichni spoluhráči v čele se Sidneym Crosbym, přidal se i trenér Mike Sullivan.

„Bylo to skvělé. První branku a zároveň vítěznou nemohl vstřelit nikdo lepší,“ neskrýval svou radost po zápase brankář Pens Casey DeSmith. „Letos jsem ještě neviděl střídačku po vstřelení jakéhokoliv gólu tak poblázněnou. Přestože jsem byl na druhé straně kluziště, zvedal jsem ruce a byl opravdu nadšený.“

„Tyhle momenty jsou k nezaplacení,“ prohlásil sám Sidney Crosby. „Víte, že je to jeho první zápas v NHL, a i vám se vybaví všechny ty emoce a vzpomínky z vašeho debutu. Všichni tady jsme to zažili. Když skóroval a projevil značnou euforii, všechny na střídačce nás to opravdu nakoplo.“

Zohorna neměl moc času na přípravu na zápas, kouč Mike Sullivan oznámil absenci Kasperiho Kapanena jen pár hodin před utkáním. Ovšem věděl, co ho před úvodním buly čeká.

„Jo, ještě když jsem hrál v Česku, tak jsem podobná videa viděl na Instagramu. Takže mě potěšilo, že jsem najednou byl na stejném místě.“ Český útočník mluvil o úvodním kolečku na vlastní polovině při rozbruslení, které absolvoval zcela sám, zatímco zbytek týmu čekal v tunelu.

Měl hrát po boku Marka Jankowskiho a Sama Laffertyho, nakonec ho trenér přesunul do čtvrté řady, kde se připojil k Anthonymu Angellovi a Fredericku Gaudreauovi. „Znám oba kluky z Wilkes-Barre, jsou to moji kamarádi, takže pro mě bylo pohodlné, že jsem svůj první zápas v NHL mohl odehrát vedle nich.“

A byl to právě Angello, jenž Zohornovi nahrál do předbrankového prostoru, kde byl zcela sám. Skvělá rána si posléze našla cestu za záda gólmana Tokarskiho.

První střela, první gól. Něco, co se nepovedlo každému. V historii Pens je osmým v pořadí. V minulosti se o podobný počin zasloužil také Jake Guentzel, Brian Gibbons, Tom Kostopoulos, Rob Brown, Mario Lemieux, Steve Gatzos a Marc Chorney. Poslednímu jmenovanému se to povedlo před 40 lety.

„Nemám slov,“ dojemně komentoval Zohorna svoji premiérovou trefu. „Tohle je důvod, proč hraju hokej, přesně o tomhle jsem vždycky snil. Skutečně nemám slov.“

Propuklo nadšení, po závěrečné siréně během rozhovorů všichni zářili, včetně trenéra Sullivana. Ten celý moment ale okomentoval trochu z jiného pohledu.

„Samozřejmě, byl to skvělý gól, ale hlavně bylo vidět, jak dobré má ruce a dovednosti s pukem. Odehrál kvalitní zápas, vidět nejenom jeho emoce, ale také celého týmu, byl moment k nezaplacení. Pokaždé, když někdo vstřelí svůj první gól v kariéře, žije tím celá střídačka. Každý si vzpomene na ten svůj. Všichni byli za něj velmi šťastní.“

Zohornův gól se později ukázal býti jako vítězný. Sabres na něj totiž nenašli odpověď a jelikož Pittsburgh přidal ještě další tři a Casey DeSmith vychytal čisté konto, domácí zvítězili 4:0. Vítěznou branku při svém debutu trefil předtím z Čechů pouze Jiří Tlustý v roce 2007 v dresu Toronta.

Zohorna se v zámoří prezentoval tvrdou hrou, kvalitní střelou, a především také svou výškou. Přestože měří 198 centimetrů, je velmi rychlý a obratný.

„Na to, jak je urostlý, je i dobrým tvůrcem hry,“ chválil Zohornu Sullivan.

Do NHL v minulosti naskočil pouze jeden Čech, který byl ještě vyšší než Zohorna. Jako jediný, který překonal hranici dvou metrů, byl o jeden centimetr Andrej Šustr. Ten nyní hájí barvy čínského Kunlunu Red Star v KHL.

Penguins si Zohornu vyhlédli z působení v národním dresu a Mladé Boleslavi. Český křídelník se do zámoří nesmírně těšil a už letos v extralize se značně zlepšil. Odehrál sice jen 21 zápasů, o 25 méně než loni, i tak se ale dostal na stejný bodový zisk jako v předešlé sezóně. Zaznamenal 22 kanadských bodů za 12 branek a 10 asistencí.

Vyrovnat svůj počin z Česka bude nesmírně těžké, v prvním zápase ho ale naplnil. Pomohl mu start s farmou Tučňáků, kde si zvykal na jiný styl hokeje a především užší hřiště. V NHL ho toto tedy nepřekvapilo.

Jen tempo bylo samozřejmě o něco vyšší a na začátku zápasu ho zasáhla lehká nervozita. Ovšem kdo by také nervózní nebyl. „Poté, co jsem skóroval, ze mě vše spadlo a už jsem byl naprosto v klidu.“

