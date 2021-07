První coming out. NHL má oficiálně přiznaného gaye

V NHL ještě neodehrál ani jeden zápas, smlouvu ale má. Pokud v brzké době v nejslavnější hokejové lize nastoupí, stane se Luke Prokop, talent organizace Nashville Predators, prvním oficiálně přiznaným gayem v National Hockey League.

Gery Bettman si může oddechnout. Před lety jsme o tom tématu psali. NHL jako jedna z posledních velkých profesionálních soutěží na podobný coming out čekala. V současném světě je snadné upadnout v podezření, že snad neděláte dost, aby se zástupci menšiny nebáli vystoupit.

„Určitě nechceme, aby to někdo udělal jen kvůli nám. Mělo by to být správné hlavně pro něj. Naší povinností je každopádně vytvářet kulturu a prostředí, ve kterém budou hokejisté vědět, že je takové prohlášení bezpečné a vítané. Pokud k tomu dojde, věřte mi, že takový hráč bude mít plnou podporu ligového vedení,“ ujišťoval před pěti lety Bettman.

V pondělí se ke své homosexualitě přiznal veřejně Luke Prokop. Devatenáctiletý obránce odehrál poslední čtyři sezóny za Calgary Hitmen v juniorské WHL. Nashville jej draftoval loni ve třetím kole ze 73. místa. V září se popere v přípravném kempu o místo v sestavě Preds.

K veřejnému doznání ho postrčil loňský rok a izolace, během níž měl čas přemýšlet. „Už se nechci bát skrývat, kdo jsem. Dnes hrdě veřejně říkám, že jsem gay,“ uvedl Prokop v pondělí na Instagramu.

„Od mladého věku sním o tom, že se stanu hráčem NHL a já věřím, že autentický život mi umožní přinést sám sebe na hřiště s lepšími šancemi na naplnění snu.“

Nechybí poděkování rodině, přátelům a agentům, kteří pochopitelně o všem věděli. „Doufám, že sdílením toho, kým jsem, pomůžu dalším lidem k tomu, aby byli gayové v hokejové komunitě vítáni. Pracujeme na tom, aby byl hokej opravdu pro každého.“

Prezident a výkonný ředitel Predators Sean Henry řekl, že celá organizace je na Lukea hrdá a přislíbil „plnou podporu, aby se mohl do dalších dnů, týdnů a měsíců jako hráč rozvíjet“. Stejné hlasy zní z dosavadní Prokopovy soutěže WHL.

Zámořské zdroje připomínají další gaye z jiných profesionálních lig. Homosexualitu přiznal například Carl Nassib z Las Vegas Raiders v NFL nebo Jason Collins z NBA, který dnes již nehraje. Nízká odvaha přiznávat odlišnou sexuální orientaci prý vyplývá hlavně z přetrvávající maskulinní sportovní kultury, přiživované trenéry od mládežnických úrovní.

