Prvně operace, pak nová zkušenost. Gourde se nemůže dočkat Seattlu

Nenápadný hrdina. Přesně těmito dvěma slovy by šel charakterizovat přínos Yanniho Gourdea pro tým Tampy Bay, se kterým útočník slavil dva Stanley Cupy. Blesky si ho však nadále nemohly dovolit, a tak zůstal neochráněn při rozšiřovacím draftu. Seattle neváhal a pracovitého šikulu si vybral. Čeká od něj velké věci. Výkony v posledních měsících ukázaly, že očekávání jsou oprávněná. Je jen na něm, aby se prosadil i na druhé straně Spojených států.

První překážkou, kterou musí Gourde překovat, je rekonvalescence z operace ramena, kterou podstoupil před dvěma týdny. Očekává se, že mimo hru bude čtyři měsíce. Jestli se tak stane, zmešká přibližně první měsíc dalšího ročníku.

„Bylo to těžké, protože mě to trápilo rok a půl,“ vysvětloval Gourde. „Levé rameno nefungovalo, jak mělo. Nevěděli jsme, co to bylo. Když na to doktoři přišli, operace byla nevyhnutelná. Doba rekonvalescence je dlouhá, takže se mi do toho moc nechtělo, nicméně bylo to nevyhnutelné. Snad budu co nejdříve zpátky.“

V to doufají i v Seattlu. Lightning nemohli ochránit spoustu kvalitních hráčů. Mezi jinými například Ondřeje Paláta, Alexe Killorna, Tylera Johnsona či Mathieua Josepha. I přesto si vedení Kraken vybralo Gourdea.

„Je hezké vidět, že tým o vás má takový zájem, že klidně nechá být tak talentované hráče, jako nabídla Tampa,“ těšilo Gourdea. „Měl jsem štěstí a vybrali mě. Jsem nadšený. Bude to nová zkušenost a velká výzva.“

Někoho by možná napadlo, proč je Gourde tak nadšený z odchodu Tampy. Jedním z vysvětlení by mohlo být ono nové pokušení. S Tampou Gourde dokázal, co mohl. Nadešel čas prokázat své kvality i jinde.

„Pro každého je to nový start,“ vysvětloval. „Moc se těším a doufám, že pomůžu týmu být úspěšným. Tampě jsem dával sto procent, to samé ode mě čekejte i tady.“

Devětadvacetiletého borce čeká v Seattlu pravděpodobně místo v prvních dvou útocích. Tak daleko se však nedívá. Prvně ze všeho chce mít vyšperkované zdraví.

„Budu připravený, až budu připravený. Nikam to nepoženu,“ dodal. „Ať už budu v sestavě kdekoliv, dám ze sebe všechno. Už abych hrál.“

