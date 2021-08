Průšvihář DeAngelo zrušil twitter a lačně skočil po šanci. Pomůže Carolině?

Dlouho to vypadalo nejasně, následující řádky možná trochu ozřejmí, proč se jej Rangers s takovou vehemencí vzdali. Tony DeAngelo se ocitl v pozici psance. Negativní nálepka je dnes v Severní Americe vnímána velmi citlivě. Nakonec byl rád, že dostal příležitost v Carolině. Na pouhý jeden rok a jeden milión dolarů.

Právě tolik si vydělá obránce, který v sezóně 2019-20 nasbíral u Rangers 53 bodů (15+38) v 68 zápasech. Byl tehdy nejproduktivnějším bekem mužstva. Lepší než Adam Fox. Jenomže pak se za blíže nevyjasněných okolností pohádal se spoluhráčem a následoval strmý pád. Nakonec byl vyplacen ze smlouvy a stal se volným hráčem.

Slibuje, že bude lepším člověkem, lepším spoluhráčem a hlavně kamarádem. Uvědomuje si, že udělal chybu. Prý se za ní omluvil a poučil se. Všechno, co chce, je další šance.

Laso mu hodila Carolina. Za velmi nízký peníz nic moc neriskuje.

Bude to další průšvih nebo výhra v jackpotu?

Proklepli jsme si ho, tvrdí manažer

Generální manažer Hurricanes Don Waddell měl v červenci na tiskové konferenci co vysvětlovat. Už proto, že proti podpisu DeAngela se ohradila řada klubových fanoušků. Spousta jich kontroverzního hráče odsoudila na sociálních sítích.

„Udělali jsme si průzkum, kdo se vlastně skrývá za tím obrazem,“ přiznal Waddell. „Není žádných pochyb o tom, že chyboval. Uvědomujeme si to, a co víc, uvědomuje si to i on. Ví, jak se má dál rozvíjet jako osobnost. Mluvili jsme s jeho trenéry, spoluhráči, trenérským štábem. Máme hráče, kteří s ním nastupovali. Každý, kdo s ním pracoval, ho podpořil. Na druhou stranu, že z něho někteří nebudou nadšení, víme taky dobře.“

Samotný DeAngelo absolvoval několik pohovorů. Mluvil s klubovým majitelem Tomem Dundonem. Několikrát hovořil s trenérem Rodem Brind’Amourem. Čas si našel i na rozhovor s útočníkem Jesperem Fastem nebo obráncem Bradym Skjeiem, kteří se s ním potkali na Manhattanu.

„Hodně věcí, které jsem v kariéře udělal, vyplynulo z emocí, z přehnané soutěživosti. Nikdy jsem neměl problémy mimo led. Je to jen o vysoké úrovni vášně pro hru. Chyby jsem udělal. Chci se zlepšit. A chci to dokázat Hurikánům,“ slíbil pětadvacetiletý obránce.

Pokud se DeAngelo mimo led přeci jen něčím provinil, pak přílišnou horlivostí na sociálních sítích. Patřil totiž k podporovatelům Donalda Trumpa, což se nebál na twitteru vyjádřit. Zpochybňoval platnost voleb a kritizoval také legitimitu hrozby covidu.

Waddell oznámil, že DeAngelo byl mimo sociální sítě víc než půl roku. Klub prý ho rozhodně nebude trestat za jejich užití. „Dobře ví, co může a co nemůže,“ věří manažer.

Permanentku snad kvůli mně rušit nebudou

Problémy s příliš ostrým jazykem prý měl už v juniorské Ontario Hockey League, kde několikrát sprostě urážel rozhodčí. Jednou měl potíže také s jiným hokejistou, kterému se prý ale podle vlastních slov následně omluvil a jsou spolu od té doby zadobře.

Co nabídne Carolině, ukáže čas. Canes ztratili z obrany Dougieho Hamiltona. Získali Ethana Beara a podepsali zkušeného Iana Colea. Další posilou je právě DeAngelo. Někteří fanoušci mu asi nebudou naklonění, rodák ze Sewellu v New Jersey ale věří, že si je časem získá.

„Jedna věc je, jak mě všichni vnímají, druhá je realita. Ta se trochu ztrácí v tom, co o mě můžete číst na internetu, sociálních sítích a podobně. Myslím, že jakmile mě fanoušci uvidí hrát a poznají mě mezi lidmi, oblíbí si mě. Aspoň v to doufám. Permanentku snad kvůli mně nikdo rušit nebude, v týmu máme hodně skvělých kluků,“ říká Tony DeAngelo.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+