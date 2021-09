Průkopníci z Washingtonu! Caps představili reklamu na dresech, koho si vybrali?

Časy se mění, NHL od sezony 2022/2023 přijde o jedno ze svých poznávacích znamení. O čisté dresy bez reklam. Zároveň však mnoho získá. Řeč je pochopitelně o desítkách, ba stovkách milionech dolarů. Peníze, toť stěžejní důvod, proč všech 32 klubů unisono svolilo k sponzorským logům na svých trikotech. Jako první představil, jak bude partnerská nášivka vypadat, Washington. Capitals se v pátek oficiálně dohodli s Caesars Entertainment.

Americká společnost sype do reklamy velké peníze. Aby šířila věhlas své sázkařské aplikace Caesars Sportsbook, stala se partnerem třeba fotbalové NFL.

Teď se spojuje s washingtonskými Caps, s populárním klubem uzavřela dlouholetou smlouvu. Jejím nejviditelnějším výsledkem jest to, že Alex Ovečkin a spol. budou hrát v domácích a alternativních dresech se sponzorským logem.

Bude bílé a umístěné na hrudi, pod pravým ramenem. Na první pohled to možná působí lehce rušivě, ale ve srovnání s českou extraligou a dalšími evropskými soutěžemi jde o vkusné a decentní řešení.

NHL následuje basketbalovou NBA coby další velká zámořská soutěž, která se rozhodla pro tento zdroj příjmu. Reklama může být na trikotu jen jedna a musí se vejít do obdélníku o rozměrech 7,62 centimetrů na 9 centimetrů.

Pro severoamerickou ligu jde o logický krok. Se sponzorskými logy už má zkušenost z hráčských přileb, ví, jaké prostředky mohou vygenerovat. Zároveň k němu přispěla také koronavirová pandemie. Kluby přišly o nezanedbatelnou porci tržeb.

