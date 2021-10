Přišel za Voráčka, vyrovnal Beránka. Znovuzrozený Atkinson zažívá snový start!

Porážky mu bičovaly duši, těžko kousal odchody kumpánů. Cam Atkinson byl zkrátka v Columbusu nešťastný. A pak přišlo, alespoň z jeho pohledu, vysvobození. Nefunkční pouto s Blue Jackets zpřetrhala výměna do Philadelphie. Bylo to kus za kus - Atkinson za Jakuba Voráčka. "Flyers se rozhodli jít touto cestou a já to respektuju," komentoval trejd "Voras". Na nové adrese kladenský mazák už nastřádal pět bodů, Atkinsonův rozlet je ovšem přece jen impozantnější.

Prvních pět zápasů, šest přesných zásahů!

To je náramný úvod v podání Atkinsona. Stejně v barvách Flyers odstartoval základní část kdysi Josef Beránek, lépe už to dokázali jen Don Saleski, Reggie Leach, John LeClair a Simon Gagne. Opravdová "šutérská" esa, ryzí kanonýři (tedy snad až na Saleskiho).

Aby těch jmen nebylo málo, vzpomeňme muže, kterého Atkinson philadelphským fanouškům i novinářům připomíná uměním i figurou. Řeč je pochopitelně o Dannym Brierovi. Mimochodem, víte, jak před lety Briere v městě bratrské lásky začal? Sedmi body ve třech partiích!

Atkinson mu teď zdatně sekunduje. Na ledě je jako politý živou vodou, opět připomíná toho dravce, který si v letech 2017 a 2019 zahrál All-Star Game. Rychle si získal na svou stranu spoluhráče, publikum a také experty.

"Zatím je klíčovým mužem nejlepší formace Letců. Blýskl se i svou specialitou – gólem v oslabení. Do ofenzivních řad vnesl střeleckou mentalitu," smeká před ním Charlie O'Connor z renomovaného webu The Athletic.

Vypálit za každou cenu, klidně i se sirénou. To je osvědčený recept Cama Atkinsona:

Ta narážka na Voráčka, jemuž bylo vždycky bližší tvoření šancí než jejich zakončování, není záměrná. Ale funguje dokonale. Jestli něco "Voras" nemohl Flyers nabídnout, tak mohutný příliv branek. Jeho kariérním maximem je 23 tref. Atkinson předvedl i 41 gólů za sezonu!

Kouč Alain Vigneault si pochvaluje také všestrannost dvaatřicetiletého Američana. "Je to velmi inteligentní hráč, který hraje celoplošný hokej. Pomáhá nám na přesilovce, chodí na oslabení, zkrátka je pro nás důležitý," prohodil po nedávné výhře nad edmontonskými Olejáři.

V dalším střetnutí (s Vancouver Canucks) Atkinson poprvé vyšel bodově naprázdno. Stane se, stejně se vyhrálo, není proč věšet hlavu. Svůj střelecký i bodový účet může rozšířit v noci na sobotu proti calgarským Plamenům. Uspěje?

