Příběh o nechtěném králi aneb jak Lundqvist čekal do sedmého kola

Hokej někdy píše neuvěřitelné příběhy. Slavné triumfy, šokující prohry. V historii tohoto sportu však najdeme i příběhy ze začátku opomíjených hráčů, kteří však v průběhu svých kariér všechny přesvědčili o opaku. Přesně do této kolonky patří i Henrik Lundqvist. Brankářská legenda, kterou (skoro) nikdo nechtěl.

Psal se červen roku 2000, když se skupina nadaných švédských hokejistů vydala za oceán do kanadského Calgary splnit si svůj sen.

V té době tam totiž probíhal vstupní draft do NHL. Do téhle skupinky patřili i bratři Lundqvistové. A ne tak ledajací, Joel a Henrik jsou totiž dvojčata.

Zatímco Joela, jenž hraje v útoku, si ze 68. pozice vybral Dallas, jeho brácha na výběr pořád netrpělivě čekal. A byl jediný. Všechny zbylé Švédy ze zmiňované skupinky už si týmy rozebraly.

„Asi si dokážete představit, jak jsem se cítil,“ řekl před pár lety Lundqvist deníku New York Post. „Můj agent mi tehdy navrhl, ať jedu na draft a okusím atmosféru NHL a celé Severní Ameriky. Předpokládalo se, že bych mohl jít ve čtvrtém nebo pátém kole, takže když jsem tam seděl nevybraný a bylo šesté kolo, rázem se mi to jako dobrý nápad nejevilo.“

„Všichni moji kámoši už byli vybráni,“ povídal ještě Hank, jak se švédskému fantomovi přezdívá. „Seděli jsme v jedné řadě a bylo to trochu trapné. Nikdo pořádně nevěděl, jak se ke mně chovat. Po pátém kole za mnou přišel někdo z Dallasu. Řekl mi, že jelikož vzali bráchu, tak v dalším kole vezmou i mě.“

A tak přišlo na řadu šesté kolo. Do té doby bylo vybráno 21 gólmanů, včetně celkové jedničky Ricka DiPietra. 169. pozice, vybírají Dallas Stars.

„Byl jsem strašně natěšený,“ vzpomíná Lundqvist. „Už jsem se začínal zvedat ze sedačky, čekal jsem svoje jméno. Pamatuji si ta slova přesně. Dallas Stars si vybírá…“

To, co slyšel, však nečekal. Halou se totiž proneslo: „Dallas Stars vybírají z Poldi Kladno z české ligy Ladislava Vlčka.“

A tak se čekalo dál. Až přišel na řadu 205. výběr a s ním New York Rangers.

„Všiml jsem si, že jsme měli na stolku otevřený deníček, kde byl Henrik na prvním místě mezi evropskými gólmany,“ vzpomíná Don Maloney, tehdejší asistent generálního manažera Rangers. „Zeptal jsem se našeho evropského skauta, jestli je to fakt pravda. Když řekl, že ano, neváhali jsme.“

I díky bystrému oka Maloneyho si mohl Lundqvist oddechnout.

„Řeknu vám, to byla strašná úleva,“ dodal s úsměvem. „Sešel jsem z tribuny a poprvé si oblekl ten dres. V životě na to nezapomenu.“

Zatímco Lundqvist se stal naprostou legendou a miláčkem New Yorku, Ladislav Vlček se na led NHL v životě nedostal. Třinácti z jednadvaceti gólmanů, kteří byli vybráni před Lundqvistem, se to taktéž nepovedlo.

„Je to vtipné. Pravděpodobně nejlepší brankář, možná i hráč, v historii organizace se do ní dostal díky náhodnému nakouknutí do deníčku na stole,“ uzavřel vtipně Maloney.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+