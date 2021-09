PREVIEW: Základní stavební kameny Kings zůstaly na svém místě. Přivedou nové tváře do Kalifornie play off?

Celek ze západního pobřeží USA neprožil zrovna šťastné poslední roky. Po ziscích dvou Stanley Cupů v letech 2012 a 2014 přišel značný útlum. Během letošního léta však přišla menší obměna kádru, která Los Angeles dává naději na lepší zítřky. Dočkají se jich fanoušci Kings už následující sezónu?

Fanoušci Kings v posledních letech zažívali krušné časy. Zápasy play off svého oblíbeného týmu si neměli možnost užít už tři sezóny za sebou a z posledních sedmi ročníků se parta okolo Anžeho Kopitara dostala jen dvakrát do čtvrtfinále, pětkrát ve vyřazovacích bojích vůbec nefigurovala.

Také poslední sezóna dopadla pro Kings nechvalně. Nejen že se svěřenci Todda McLellana do play off se získanými devětačtyřiceti body nedostali, ale sezónu kalifornský celek zakončil pěti porážkami v řadě, což se žádnému jinému týmu v kanadsko-americké NHL letos nepovedlo.

Během letní přestávky byly zřejmě tématem číslo jedna útočné řady. Kings v předešlém ročníku inkasovali 170 branek, což je řadí do šedého průměru ligy, avšak pouhých 143 vstřelených branek je alarmujících. V této statistice bylo horší už jen Buffalo, Columbus, Detroit a Anaheim.

Kdo by měl pomoct v útoku?

Největší ofenzivní posilou týmu ze západního pobřeží USA je jednoznačně Švéd Viktor Arvidsson, jenž poprvé v kanadsko-americké NHL změnil působiště. Důvodem byl nejspíše nový impuls, jelikož poslední dvě sezóny nebyly ze strany osmadvacetiletého útočníka ideální. V minulosti už však ukázal, že góly střílet umí, když mezi lety 2016 a 2018 získal ve dvou po sobě jdoucích sezónách 122 kanadských bodů za bilanci 60+62. Jeho pozice u Kings bude zřejmě ještě výraznější než v Nashvillu, očekává se jeho nasazení do první formace vedle Anžeho Kopitara.

Druhou výraznou posilou by měl být Phillip Danault, který je spíše defenzivněji laděným útočníkem, avšak i on už v minulosti dokázal, že sbírání kanadských bodů mu není cizí. Mezi lety 2018 a 2020 získal rovných 100 kanadských bodů za velice solidní bilanci 25+75. Jeho místo by mělo být na centru druhé útočné formace, ve které by jej mohl doplnit například Trevor Moore nebo Adrian Kempe.

Větší věci se očekávají také od mladíků, kteří by měli postupně dozrávat. Za zmínku rozhodně stojí hned tři. Dvojka draftu 2020 Quinton Byfield, loňský nejproduktivnější hráč farmářského celku Kings Artur Kalijev nebo třeba Alex Turcotte. Všechny tři fanoušci hokeje už moc dobře znají z mistrovství světa juniorů.

Obrana téměř netknutá

Co se týče defenzívy, tak ta zůstala téměř beze změny. Tým v rámci rozšiřovacího draftu Seattlu opustil Kurtis MacDermid, avšak jako náhradu za něj vedení Los Angeles získalo velezkušeného Alexandera Edlera, který po dlouhé štaci ve Vancouveru okusí své druhé angažmá v NHL. Otazník zatím visí nad osmičkou letošního draftu. Očekává se totiž, že Brandt Clarke si v následující sezóně ještě v NHL nezahraje.

Jedničkou v bráně by měl být šestadvacetiletý Cal Petersen, který se pomalu ale jistě přesouvá z pozice dvojky do pozice jedničky díky svým velmi dobrým výkonům. Svou solidní procentuální úspěšnost zákroků (91,1%) podpořil výbornými výkony na mistrovství světa, když v Rize s bilancí 95,3% vychytal americkému národnímu týmu bronzové medaile.

Šance na play off?

S vyhlídkami Kings to v tuto chvíli vypadá nadějně. Tým neopustila žádná výrazná tvář, naopak příchody Viktora Arvidssona a Phillipa Danaulta by měly výrazně pomoct ofenzívě. Zkušenosti Alexandera Edlera vzadu se hodí taktéž, a pokud mladíci udělají ve svých kariérách další pokroky, tak je potřeba s Los Angeles v příští sezóně počítat. Přímými konkurenty o play off budou v Pacifické divizi Anaheim, Calgary, Edmonton, San Jose, Seattle, Vancouver a Vegas. Je těžké dělat předsezónní predikce, ale objektivně kromě Vegas v této divizi není nikdo, kdo by měl mít relativní jistotu play off už před sezónou. Nicméně Kings by měli kousat víc než v předchozích ročnících a nebylo by překvapením, kdyby se po třech letech do vyřazovacích bojů podívali.

