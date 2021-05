PREVIEW: Vyšlápnou si Panteři na většího brášku? Na Floridě čekejte drsnou sérii

Pokud byly poslední vzájemné zápasy zahřívacím kolem pro nadcházející play off, pak se máme na co těšit. V sobotním utkání Floridy s Tampou rozdali rozhodčí 31 trestů v úhrnném součtu 154 minut, načepýření kohouti se nešetřili ani v pondělí. Quennevillovu glosu „old-time hockey“ asi není nutné překládat. Vypadá to na pěkně žhavou sérii!

Obě mužstva sdílí stejný trh. Tampa je v NHL o rok déle. Rivalita je přirozená, letošní osmičkou vzájemných soubojů ovšem jen narostla. Série budí zájem také proto, že může přepsat historii. Lightning jsou obhájcem Stanley Cupu, patří k elitě, od roku 2015 hráli 16 sérií play off (včetně loňské kvalifikace). Florida hrála od roku 1996 jen pět kol. Letos ale vypadá silně.

Výsledkově byli Panteři dokonce lepší než jejich „velký brácha“. V osmi vzájemných utkáních uspěla Tampa třikrát, Panteři pětkrát, včetně posledních dvou klání. I když v pondělí nechali oba trenéři řadu hráčů odpočívat, jsou výsledky 5:1 a 4:0 z pohledu Tampy nepříjemně jednoznačné.

Florida Panthers – 56 zápasů, 79 bodů, úspěšnost 70,5%, skóre 189:153, nejproduktivnější hráč: Jonathan Huberdeau 20+41

Šetrný klub, který dlouhodobě operuje s nízkým rozpočtem, konečně dospěl a nyní by rád i uspěl. Povede ho kapitán Saša Barkov, po přestupu z Calgary v životní formě hrající Sam Bennett a samozřejmě první muž týmové produktivity Jonathan Huberdeau, jenž končil poslední zápas se zkrvaveným nosem. „Fyzické, ale to nám nevadí, vyrovnáme se s tím,“ slíbil.

Všichni si uvědomují, že povedená základní část i výsledková převaha nad Blesky nic neznamená. Oba sprinteři jsou znovu na startovní čáře. Bodová úspěšnost 70,5% je nicméně v podání Cats historickým maximem. Pro srovnání, v roce 1996, nejúspěšnější sezóně v dějinách klubu, uhráli Panteři v základní části jen 56,1% bodů. Při vší úctě k tehdejší finálové jízdě, tenhle tým má víc talentu.

„Pětadvacet let po památném vrcholu musí Kočky dokázat, že jsou tím nejlepším v historii organizace, přičemž teď nejde jen o to dostat se do finále, jde o to ho vyhrát,“ burcuje novinář Greg Cote z Miami Herald.

Pro začátek bude nutné zvládnout tradičního rivala. To všechno po závěru sezóny, který Anthony Duclair nazval „velmi emotivním“. Citelně chybět bude Aaron Ekblad. Důležitý bude výkon brankáře Sergeje Bobrovského, jenž po příchodu na jih stagnoval, ale poslední dobou chytal dobře. Hodit se mohou také zkušenosti Joela Quennevilla, služebně nejstaršího kouče v NHL.

Tampa Bay Lightning – 56 zápasů, 75 bodů, úspěšnost 67%, skóre 181:147, nejproduktivnější hráč: Brayden Point 23+25

Tampa je v nejslavnější lize je o pouhý rok déle, přesto je klasickým „velkým bráchou“ ve všech směrech. Třináctkrát hrála play off, třikrát finále. Dva roky má ve své kronice zvěčněny jako vítězné – 2004 a 2020. S Pantery se utká ve vyřazovací části poprvé.

Závěrečné porážky jsou připisovány mnoha náhradníkům, podobně ovšem postupoval také soupeř. Nemusí to vadit. Blesky ví, že jít do play off moc suverénní nemusí být vždycky k užitku. Jejich předloňský výbuch s Columbusem je mementem historických rozměrů. Aktuální nezdary je sice připravily o výhodu domácího ledu pro začátek série, jinak je ale mohou vnímat jako motivaci.

Přestože v to všichni doufají, momentálně to nevypadá, že bude kavalérie Lightning v plné síle. Elitní zadáci Victor Hedman a Ryan McDonagh vynechali poslední duely. Útočníci Ondřej Palát a Barclay Goodrow se v sobotu zranili a v pondělí nenastoupili. Podle posledních informací by měli být pro play off zpět marodi Nikita Kučerov a Steven Stamkos, bude ale velkou otázkou, v jaké formě a individuální pohodě po dlouhých pauzách nastoupí.

„Doufejme, že budeme mít s kým hrát. Během týdne se určitě někteří chlapi vrátí, ale jako každý kouč bych měl rád k dispozici všechny. Uvidíme za týden, nebo kdy začneme,“ řekl těsně po skončení základní části trenér Jon Cooper.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZÓNĚ

Florida – Tampa Bay 5:2

Florida – Tampa Bay 1:6

Tampa Bay – Florida 4:6

Tampa Bay – Florida 5:3

Tampa Bay – Florida 3:2p

Tampa Bay – Florida 3:5

Florida – Tampa Bay 5:1

Florida – Tampa Bay 4:0

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Florida: Radko Gudas (O)

Tampa Bay: Ondřej Palát (Ú), Jan Rutta (O), Erik Černák (O)

TIP REDAKTORA

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 4:3

Kdy jindy, když ne teď? Bude to napínavá série, ale Florida by měla potvrdit výkonnostní vzestup.

