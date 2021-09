PREVIEW: Všechno, nebo nic! Toronto chce konečně za první kolo play off

Na startu října zveřejní platforma Prime Video seriál nazvaný All or Nothing: Toronto Maple Leafs. S totožným heslem vstupuje kanadský celek do další sezony. Snad žádný jiný tým v uplynulých pěti letech tolik nezklamal navzdory vysokým očekáváním. I když jsou chlapci ze Scotiabank Areny vždy řazeni k hlavnímu balíku favoritů na titul, od play off 2017 pokaždé zklamali v rozhodujícím klání prvního kola. Toronto touží novodobou tradici rychle poslat k čertu.

I když byli Maple Leafs pokaždé zatraceně blízko, kopec na rozhraní relativního úspěchu a zklamání nikdy nepřelezli. Poslední vyhranou sérii datuje klub do „předvýlukového“ roku 2004, což je zkrátka hrozivá představa.

Vloni už Toronto vedlo nad Montrealem v poměru 3:1 na zápasy. Všechna čtyři klání herně ovládalo, stačilo tedy udělat poslední krok. Jenže hráči se sesypali, dopustili tři porážky v řadě a sami si sbalili kufry na dovolenou.

Pokud stále teprve vycházející, ale již plně etablované hvězdy ledového sportu jako Auston Matthews, Mitch Marner nebo William Nylander neuspějí ani v nadcházejícím ročníku, může Toronto potkat daleko hlubší malér. Pouze talent zkrátka nestačí a útočníci bažící po úspěších určitě nebudou chtít v organizaci trávit tuny marnotratného času.

Ovládnutí divize nemají v kapse

Co se v Torontu změnilo? V první řadě už nebude náležet do ryze kanadské divize. To může být zásadní rozdíl. Obecně se tradovalo, že dnes již bývalá Severní divize byla kvalitativně horší než tři ostatní a Leafs tak měli cestu k prvnímu diviznímu titulu po jednadvacetileté odmlce snazší. Až nyní se ukáže, zda na tomto šprochu bylo pravdy trochu.

Nicméně ani tentokrát se Maple Leafs nebudou mít zle. Pokud u nich nedojde k zásadnímu poklesu formy, měli by překonat staré známé z loňska, tedy Montreal a Ottawu. Za svými zády musí nutně nechat také Buffalo a Detroit. S ostatními týmy už by měla být tahanice vyrovnanější. O vrchol divize se kromě Toronta uchází ještě Boston, Florida a Tampa Bay. Na hráče padne velký tlak.

Čelit mu již nemusí Zach Hyman. Křídelník, který spojil s Torontem celou dosavadní kariéru, šel po letech strádání o dům dál a vybral si Edmonton. Čtyřikrát v řadě se dostal přes 30 bodů a pro Maple Leafs nebyl platově udržitelný. Jeho bilance nicméně bude scházet.

Mrázek má přinést stabilní výkony

Když se podíváme na druhý pól hokejového výkonu, soupeře Toronta již na uzdě neudrží Frederik Andersen. Jediný dánský muž s maskou v historii NHL se přestěhoval do Caroliny, odkud zároveň přichází jeho náhrada, v Česku velmi dobře známý Petr Mrázek. O pozici jedničky se bude prát s objevem uplynulého ročníku Jackem Campbellem.

„Potřebovali jsme k němu najít silného partnera, abychom vytvořili co nejkvalitnější tandem. To se nám s Petrem povedlo,“ konstatoval pro klubové stránky manažer Kyle Dubas. „Chtěli jsme brankáře s jistou historií v NHL. Toužili jsme po někom, kdo si vybojoval určitou hodnotu.“

„S Jackem se osobně neznám, ale slyšel jsem o něm spoustu skvělých zpráv,“ sděloval hned po podpisu smlouvy Mrázek. „Na spolupráci se těším.“

Její první esence brankáři Toronta pocítili v noci z pondělí na úterý, kdy se vystřídali v přípravném klání proti Montrealu. Nezabránili ovšem porážce 2:5.

Mezi posilami také Kaše a Kämpf

Dále v klubu chybí několik krátkodobých posil z loňské sezony, které ale disponovaly patřičnou kvalitou. Veterán Joe Thornton nebo další zkušení hráči jako Nick Foligno, Riley Nash nebo David Rittich zmizeli prostřednictvím nabídek na trhu s volnými hokejisty. Zastoupit by je mohli někdejší spoluhráči z Bostonu, a sice Nick Ritchie a český forvard Ondřej Kaše. Ruku k dílu přidá rovněž David Kämpf, snad nejpřehlíženější Čech v současné NHL. Přesto je torontský útok na tomto místě zranitelnější než doposud.

Naopak obrana zatím vcelku drží pohromadě. Maple Leafs by měli ale v nadcházející sezoně zabrat i proto, že po jejím konci vyprší současná smlouva klíčového beka Morgana Reillyho. Ten se následně ve svých 27 letech bude hlásit o co možná nejlepší platové podmínky.

Jaká jsou tedy střízlivá očekávání směrem k Maple Leafs? Změnu divizí patrně pocítí a v základní části rozhodně nebudou tolik dominantní. Cestu do play off by ale najít měli. Jako nejpravděpodobnější se jeví postup z třetího místa.

Možná že podobnou pozici ovšem kanadský celek potřebuje. Jakmile na něj po základní části nebudou mířit všechna světla reflektorů, do nadstavbové fáze vstoupí s mnohem vyšší pohodou. Fanoušci by se pak mohli dočkat lepšího vyústění torontského příběhu. Zkrátka dostanou všechno, nebo nic!

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+