PREVIEW: Už se načekali dost! Jets míří na první finále po svém obrození

Novodobý Winnipeg existuje na mapě NHL přesně deset let. Od té doby uhrál pouze jedno konferenční finále, kdy jej vcelku v pohodě vyprovodil jeden ze dvou ještě mladších klubů – Vegas. Letos si mohou Jets stanovit náročnější cíle. Podoba týmu dává smysl, každá jeho složka se může rovnat s elitními soupeři. Brankoviště obléhá Hellebuyck, fungují tu tři schopné obrany a útok sází nejen na vůdce Scheifeleho, Connora a Wheelera. Tohle je vážný uchazeč o Stanley Cup.

Největší pochvalu si vedení zaslouží za posílení defenzivy mužstva. Za kanadské hranice se podívá Brenden Dillon, který v uplynulé sezoně působil ve Washingtonu. Jets za něj obětovali dvě volby v draftu.

„Rozhodnutí Capitals chápu. Jsou týmem, který musí každoročně pracovat se situací pod platovým stropem. Chtějí vyhrávat,“ řekl Dillon oficiálním stránkám ligy. „Nyní se určitě budu chtít předvést a dokázat tak Washingtonu, že udělal chybu. Ale nejen pro sebe, ale také pro Winnipeg Jets.“

Činnosti, které jsou Dillonovi cizí, hravě doplní Nate Schmidt, čerstvá posila z Vancouveru. Vloni mu to příliš nelepilo, ale za Vegas válel. Ve 30 letech ještě nemusí být zdaleka za zenitem a třeba se po jedné méně povedené sezoně odrazí zpátky. Přece jen Canucks vloni nefungovali jako celek, nešlo tedy pouze o průměrný individuální výkon. Protihodnotou tohoto přestupu byl rovněž výběr v draftu.

Ze zadních řad sice v létě zmizeli Derek Forbort (nově Boston), Tucker Poolman (Vancouver) a Jordie Benn (Minnesota), ale přesto by měla obrana bezproblémově fungovat. Produktivní zůstává Neal Pionk, v sestavě určitě zakotví i Josh Morrissey. A na Stanleyho s DeMelem dýchá třeba mladík Ville Heinola.

Částečně posílil také útok. Roční smlouvu na konci července podepsal Riley Nash, to ale není jméno, které může Winnipeg spasit. Mnohem zásadnější je fakt, že generální manažer Kevin Cheveldayoff udržel Paula Stastneho. Za 3,75 milionu dolarů se může náramně vyplatit.

Prodloužili také již zmínění Logan Stanley, Neal Pionk, ale třeba i Andrew Copp, ceněný silový útočník. Za rok si přijde na 3,64 milionu.

A samozřejmě nadále se o góly budou zasluhovat Kyle Connor, Mark Scheifele, Blake Wheeler, Pierre-Luc Dubois nebo Nikolaj Ehlers. Ani dvě „horší“ řady nejsou vůbec marné.

Zakopaný pes se tak paradoxně může skrývat v brankovišti. Na první přečtení to asi musí znít jako naprostá hloupost. Vždyť jednička Connor Hellebuyck skončil v posledním hlasování o Vezina Trophy čtvrtý a vloni trofej získal. Jenže letos bude základní část mnohem delší a Jets schází silný náhradník.

Šestadvacetiletý Eric Comrie pravděpodobně nedosahuje takových kvalit, aby svého parťáka zbavil větší porce utkání. Třeba fanoušky přesvědčí o opaku, ale byl by to spíš milý šok. Mnohem pravděpodobnější se zdá scénář, kdy Hellebuyck znovu odchytá kolem 60 utkání. Jen v nováčkové sezoně tuto hranici neatakoval, uplynulý ročník byl zkrácený. Přesto Američan dosáhl na 45 startů.

Jak už to tak u kanadských klubů bývá, také Jets může hrozit herní úpadek s přesunem do kvalitnější divize. Najednou se místo Ottawy, Vancouveru nebo Calgary zjeví na ledě Minnesota, Colorado či v létě vydatně posilující Chicago. Pokud se ovšem Winnipeg dokáže s kvalitními soky srovnat už během základní části, bude lépe připravený na play off. Zabojuje v přímém duelu o pohár?

