PREVIEW: Startují dvě série! Carolina vyzve Tampu, Colorado se utká s Vegas

Ještě sice nejsou odehrány všechny série prvního kola, avšak play-off NHL pokračuje v plném proudu. První zápas druhého kola už má za sebou Boston, jenž na svém ledě porazil Ostrovany poměrem 5:2. Pro evropské fanoušky v přívětivém čase Carolina na svém ledě přivítá hokejisty Tampy, o tři hodiny později začne také série mezi Coloradem a Vegas.

23:00 Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning

Carolina a Tampa Bay se utkají vůbec poprvé v historii NHL ve vyřazovací části. Je to poměrně logické, jelikož oba celky do nejprestižnější hokejové ligy světa vstoupily až v devadesátých letech minulého století, navíc především Carolina nepatří mezi pravidelné účastníky play off.

Carolina přešla v prvním kole přes Nashville, když v pátém a šestém zápase zvítězila v prodlouženích, a tak finální účet série vyzněl lépe pro svěřence Roda Brind’Amoura, a to poměrem 4:2. Nejproduktivnějším Hurikánem v play off je zatím Sebastian Aho, který skóroval pětkrát a dvakrát se zapsal mezi asistenty. Opomenout nelze také Martina Nečase, který má na svém kontě bilanci 2+3.

Obhájce Stanley Cupu Tampa si v prvním kole poradila s Pantery z Floridy, kteří prožili velmi dobrou základní část. V play off se však prokázaly zkušenosti Blesků, které v těžké sérii zvítězily poměrem 4:2 na zápasy. Jednalo se o pátou sérii v řadě, kdy Tampa přes svého soupeře přešla za šest, nebo méně zápasů. První zápasy sezóny si odbyl Nikita Kučerov, jenž si v šesti zápasech připsal bilanci 3+8, díky které je momentálně nejproduktivnějším hráčem celého play off.

„Věděli jsme, že pokud postoupíme do druhého kola, tak nás bude čekat těžký soupeř, ať už v případě postupu Floridy, nebo Tampy. Nakonec nás čekají obhájci Stanley Cupu. Budeme muset hrát na hranici svých možností, abychom měli šanci uspět. Bude to pro nás velká výzva a dáme do toho všechno,“ nechal se slyšet kouč Caroliny Rod Brind’Amour.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Carolina: Petr Mrázek (B), Martin Nečas (Ú)

Tampa: Jan Rutta (O), Erik Černák (O), Ondřej Palát (Ú)

TIP REDAKTORA

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 3:4

Oba celky jsou nesmírně kvalitní, a tak bude série extrémně vyrovnaná. V klíčových momentech budou rozhodovat detaily a zkušenosti, kterých mají více Blesky, a tak si myslím, že právě Tampa zvítězí v sérii nejtěsnějším možným rozdílem.

02:00 Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights

Také série mezi Coloradem a Vegas bude k vidění poprvé v historii NHL. Pro Golden Knights se jedná o čtvrtou sezónu, a i když ve všech byl tento tým v play off, tak s Coloradem zatím Vegas hrálo pouze v základních částech. Pro Laviny jde taktéž o čtvrtou sezónu v řadě, ve které se parta okolo Nathana MacKinnona probojovala do vyřazovacích bojů.

Colorado se stalo nejlepším týmem základní části, což také následně pocítili Bluesmani na vlastní kůži v prvním kole play off. Hokejisté Avalanche sfoukli svěřence Craiga Berubeho výsledky 4:1, 6:3, 5:1 a 5:2 jako svíčku. Naprosto excelentní výkony předváděl Nathan MacKinnon, jenž je aktuálně s šesti góly nejlepším střelcem play off. Špatnou zprávou je suspendace Nazema Kadriho, jenž dostal za zákrok na Justina Faulka stopku na osm utkání, z nichž si dvě už odseděl. Centr Colorada se proti verdiktu odvolal, ale rozsudek zatím není znám.

Vegas mělo cestu do druhého kola o poznání složitější. Minnesota sice ztrácela dvě utkání, avšak dvěma výhrami po sobě si vynutila sedmý zápas. V něm byli úspěšnější Golden Knights, a to především díky hattricku Mattiase Janmarka. Do sestavy se v posledním zápase prvního kola vrátil také Max Pacioretty, který k výhře 6:2 pomohl jedním gólem. Na marodce je momentálně Tomáš Nosek, jenž se zranil v průběhu druhého zápasu proti Minnesotě, od té doby se na ledě neobjevil.

„Střetnou se dva podobně silné týmy, avšak s trochu odlišným stylem hry. Oba celky si však zakládají na rychlé hře a mají výborné gólmany. Očekávám dlouhou a tvrdou sérii,“ vyjádřil se hlavní kouč Colorada Jared Bednar.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Colorado: Martin Kaut (Ú)

Vegas: Tomáš Nosek (Ú)

TIP REDAKTORA

Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 4:2

V této sérii dojde ke střetu týmů, které mají jen ty nejvyšší ambice. Colorado však vykazuje životní formu a myslím si, že je Vegas sice potrápí, avšak dále půjdou svěřenci Jareda Bednara, které vnímám jako největší favority na zisk Stanley Cupu.

