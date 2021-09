PREVIEW: Reforma Blue Jackets. V Columbusu bylo pořádně rušno

Výsledkový krach přiměl představitele Modrokabátníků si během letní přestávky vykasat rukávy a tvrdě pracovat. Zatímco před loňskou sezónou byla výměna Joshe Andersona do Montrealu za Maxe Domiho snad jedinou za zmínku stojící událostí, letos dění v centrálním Ohiu vytrvale plnilo stránky hokejových serverů.

Když v ročníku 2018/2019 Blue Jackets vyhráli v základní části 47 zápasů, vše nasvědčovalo tomu, že v Columbusu vzniká tým, který v dohledné budoucnosti může pomýšlet třeba i na Stanley Cup. Jenže zatímco po vyřazení v předloňském play-off od pozdějších šampionů z Tampy Bay se ještě pochopení našlo, pro nekonzistentnost výkonů z minulé sezóny zakončené ziskem pouhých 48 bodů v 56 utkáních již nikoliv.

V Columbusu tak nastaly čistky.

Prodloužení smlouvy nebylo nepřekvapivě nabídnuto charismatickému kouči Johnu Tortorellovi, který vzal později zavděk prací televizního komentátora. Do Chicaga byl vytrejdován elitní bek Seth Jones a podobný osud potkal i Cama Atkinsona. Subtilní útočník, který v organizaci Columbusu strávil jedenáct let, zamířil do Philadelphie.

Žák nahrazuje učitele

Novým hlavním trenérem se nestal žádný renomovaný zkušený kouč, nýbrž jím byl jmenován čtyřiačtyřicetiletý Brad Larsen. Někdejšímu forvardovi Colorada Avalanche a Atlanty Thrashers je však klubové prostředí důvěrně známo, neboť zde po sedm let působil jako asistent zprvu Todda Richardse a později odejivšího Tortorelly.

Do managementu byla nově dosazena i tamní legenda. Bývalý kapitán a historicky nejproduktivnější hráč Columbusu Rick Nash se stal ředitelem zodpovědným za rozvoj hráčů.

Výběr talentů cílen na centry

GM Jarmo Kekäläinen při červencovém draftu volil hned třikrát v prvním kole. Jeho prvními dvěma volbami se stali Kent Johnson a Cole Sillinger – útočníci s potenciálem hrát NHL ve středu útoku jedné z prvních dvou formací, tedy na pozici, která se pro Blue Jackets zdá být léta zakletou.

Corson Ceulemans, který se stal celkovou pětadvacítkou draftu, by se měl se svým agresivním obranným pojetím brzy podílet na nahrazení beka Setha Jonese, jehož odchod se vzhledem ke končícímu kontraktu a údajné nechuti podepsat nový předpokládal.

Ve třetím kole pak finský stratég sáhl po přerovském odchovanci Stanislavu Svozilovi, načež s talentovaným obráncem záhy podepsal nováčkovský kontrakt.

Ztrátu Jonese kompenzuje perspektivní Švéd

Columbus z Jonesova odchodu získal jedenadvacetiletého Adama Boqvista, lepší pozici na draftu, z které vytěžil zmiňovaného Sillingera, 2. kolo draftu 2021 a 1. kolo v roce následujícím.

Očekává se, že Boqvist společně s Jakem Beanem, novou posilou z Caroliny, alespoň částečně zacelí díru, která po ztrátě Jonese zeje v defenzivě Modrých kabátů. Oba jsou schopni zahrát spolehlivě do obrany i kvalitně podpořit útok.

Návrat ryšavého Jakea

Jen pár hodin poté, co byl Bean na konci července směněn za volbu ve druhém kole, která původně patřila Chicagu, informovali Blue Jackets o dalším velkém trejdu.

Jakub Voráček se vrací na místo, kde v NHL začínal a odehrál tři sezóny. Když před více jak deseti lety odcházel do Philadelphie výměnou za Jeffa Cartera, málokdo předpokládal, že zatímco kanadský útočník se v Ohiu neprosadí, když zde odehraje pouhopouhých 39 zápasů, z kladenského rodáka se mezitím stane jedna z hvězd NHL, která v dresu Flyers zaznamená více jak 600 bodů.

Opačným směrem putoval již zmiňovaný Atkinson, jenž v posledních dvou ročnících notně polevil ze své gólové produkce.

Gólová produkce egoistického snajpra jedním z největších otazníků

Patrik Laine, který kývnul Columbusu na kvalifikační nabídku roční smlouvy ve výši 7,5 milionu dolarů, by měl v prvním útoku kooperovat právě s Voráčkem.

Mezi nimi bude nejspíš nastupovat rodák z Columbusu Jack Roslovic jevící se v uplynulém ročníku překvapivě v lepším světle než Laine, společně s kterým byl v lednu vyměněn z Winnipegu za Pierra-Luca Duboise. Zatímco Roslovic nastřádal za Blue Jackets 34 bodů ve 48 partiích, finský svéráz jich zapsal o deset méně.

Srdcaři namísto hvězd

Roslovic není jediným rodákem z Columbusu, který se vrátil “domů”. Tím druhým se při otevření trhu volných hráčů stal Sean Kuraly, který vyrostl v Dublinu, na předměstí Columbusu. Poctivý pracant zde podepsal čtyřletý kontrakt v celkové výši 10 milionů dolarů.

Právě Kuraly je ukázkovým příkladem toho, jakým směrem se organizace Blue Jackets vydala. Namísto angažování “lepších” hráčů volila spíše zisk “různých” hráčů tak, aby kupříkladu zlepšila hru speciálních formací, jež loni působily dojmem vskutku katastrofálním.

Před brankářskou dvojicí Korpisalo – Merzlikins bude na ledě trávit spousty minut obránce Zach Werenski prodlouživší smlouvu o šest let, čímž se stal s průměrným ročním platem 9,583 milionu dolarů třetím nejlépe placeným zadákem ligy.

Vedle něj se bude zřejmě nejčastěji točit nově příchozí Boqvist či Bean. Doplňovat je bude urostlý Vladislav Gavrikov, Dean Kukan nebo Andrew Peeke.

Za avizovaným prvním útokem se poskládají protřelí harcovníci Boone Jenner, Gustav Nyqvist s Oliverem Bjorkstrandem. Vedle nich budou operovat mladíci Kevin Stenlund, Alexandre Texier či Liam Foudy.

Před necelými dvěma roky laboroval s pohmožděným ramenem Josh Anderson, minulou sezónu byl nucen pro obdobné zranění vynechat Nyqvist a letos se vleklé rehabilitaci ramene nevyhne Max Domi. Bývalý útočník Arizony a Montrealu se na soupisku vrátí s největší pravděpodobností až v listopadu.

Zajímavé bude též sledovat, jak se bude dařit další nové tváři – Gregory Hofmannovi. Nevysoký švýcarský forvard se v osmadvaceti letech vydává na svou první zámořskou štaci, přičemž pokud se usadí v sestavě, mohl by být nápomocný zejména v přesilových hrách.

Vyhlídky? Outsideři nebo ligová štika? Obojí je možné

Navzdory rozsáhlé přestavbě se kádr Modrokabátníků řadí do ligového průměru. A obecně platí, že průměrné týmy bez jiskry a energie Stanley Cup nevyhrávají. Nalezne tým pod taktovkou nového trenéra svoji vítěznou jiskrnou identitu?

