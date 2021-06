PREVIEW: Ostrované touží Tampě oplatit loňské semifinále. Postoupí po 37 letech do přímého boje o Stanley Cup?

Tampa se s Islanders potkala i při loňském konferenčním finále. V edmontonském Rogers Place byli úspěšnější svěřenci Jona Coopera, kteří soupeře vyřadili poměrem 4:2 na zápasy. Letos chce družina stratéga Barryho Trotze Tampě vrátit poslední výsledek. Podaří se jí to?

Rozdělení do čtyř divizí, napříč kterými se ostatní kluby spolu nepotkávaly, znamená, že se Tampa s Islanders utká po téměř deseti měsících. Newyorčané už ze hry o Stanley Cup letos vyřadili Pittsburgh a Boston. Tampa si naopak poradila s Floridou a Carolinou.

Tampa Bay Lightning – v 1. kole postup 4:2 nad Floridou, ve 2. kole postup 4:1 nad Carolinou, nejproduktivnější hráč: Nikita Kučerov 5+13

Obhájce trofeje vstupoval do play-off až ze třetí pozice v Centrální divizi. Úvodní kolo tak musel začít na Floridě, která se na svého rivala chtěla co nejvíce vybičovat. První dva zápasy ale zvládla Tampa a ve zbytku série i nadále tahala za delší konec provazu. Svůj první mečbol sice neproměnila, ale v šestém zápase na domácím kluzišti postup potvrdila.

Tým kouče Coopera zvládl lépe vstup i do další série. Také na kluzišti Caroliny dvakrát uspěl, a to se mu povedlo i v zápase číslo 5. Možná až překvapivě hladce tedy Tampa proplouvá letošní vyřazovací částí, nicméně i tento fakt dává smysl.

De facto až v play-off se tým Blesků sešel kompletní. Nikita Kučerov vynechal celou základní část, přičemž od prvního zápasu po návratu ukazuje svou hokejovou velikost. V jedenácti odehraných zápasech nastřádal vynikajících 18 kanadských bodů a zatím se jeví jako nejvýraznější postava celých vyřazovacích bojů.

Fanoušci Tampy měli obavy i o zdravotní stav kapitána Stevena Stamkose, jenž si kvůli zranění v loňském roce rozhodující zápasy vychutnával povětšinou z tribuny. Komplikace jej neminuly ani v této sezoně, ale s koncem základní části se dal obávaný kanonýr dohromady. Také on táhne ofenzivní sílu Lightning s bilancí pěti branek a osmi asistencí.

Málokoho překvapí, že největší porci minut tráví na ledě švédský čahoun Victor Hedman. Jeden z nejlepších beků celé soutěže nasbíral 11 asistencí a celkově už vyprodukoval 27 střel na bránu. Ve statistice +/- sice je na čtyřech záporných bodech, avšak jeho přínos pro celý tým je prostě nezpochybnitelný. Navíc se může spolehnout na značnou pomoc kolegů. Ať už se jedná o Erika Černáka, Michaila Sergačjova nebo Ryana McDonagha.

Šlape to hlavně prvním dvěma lajnám Tampy. Také Brayden Point či Alex Killorn se už v play-off přehoupli přes hranici deseti kanadských bodů. Sekundují jim i poctivé výkony Anthonyho Cirelliho nebo Ondřeje Paláta. Zkrátka mezi loňskými a letošními výkony Tampy v rozhodujících bojích těžko hledat rozdíly.

Výborná čísla si drží brankář Andrej Vasilevskij. Přestože se mu čtvrté utkání proti Carolině příliš nepovedlo, spoluhráči se na něj tradičně mohou spolehnout. Svou formu prokázal hlavně v posledním zápase proti Hurricanes, pokryl totiž všech 29 střel týmu z Raleighu. Momentálně se může pyšnit 93,4% úspěšností zákroků.

Tampa chce za každou cenu uspět a na konci června touží hrát znovu o Stanley Cup. Stejně tak to vnímá i její hlavní trenér Jon Cooper: „Je úplně jedno, jestli jsme hráli s Islanders naposledy před týdnem nebo před rokem. My moc dobře víme, co od nich můžeme čekat. Kádry z minulé sezony se zas tak moc neproměnily,“ poukázal.

New York Islanders – v 1. kole postup 4:2 nad Pittsburghem, ve 2. kole postup 4:2 nad Bostonem, nejproduktivnější hráč: Jean-Gabriel Pageau 3+10

Tým z New Yorku zažívá své nejlepší období od 80. let, ve kterých si čtyřikrát za sebou dokráčel pro Stanley Cup a v sezoně 1983/1984 hrál ještě jedno finále. Od té doby se mu nepovedlo dojít třikrát za sebou mezi osm nejlepších, navíc tento počin v posledních dvou letech ještě vylepšil. Chtěl by, aby semifinálová série proti Tampě tentokrát dopadla jinak.

Tým Barryho Trotze v obou předchozích sériích šel do pátého zápasu za stavu 2:2. V obou případech hrál venku a pokaždé důležitý duel zvládl. Na ledě Penguins rozhodl zásluhou Joshe Baileyho až ve druhém prodloužení, v Bostonu naopak vyhrál 5:4 už v základní hrací době, přestože Medvědi měli obrovskou střeleckou převahu.

S mečboly si Islanders poradili na podtrženou jedničku. Tučňáky doma zdolali 5:3 a Boston smázli ještě výrazněji, tentokrát po výsledku 6:2.

Velkým trumfem v rukávu je pro Newyorčany Jean-Gabriel Pageau. Centr třetího útoku si připsal už 13 kanadských bodů, přičemž zvlášť skvělá je jeho vizitka ve statistice +/-, ve které je s jedenácti kladnými body druhým nejlepším hráčem týmu. V tomto směru je lepší jen obránce Scott Mayfield.

Ofenzívu Ostrovanů ale táhnou i hráči druhé formace, jež hraje ve složení Josh Bailey – Brock Nelson – Anthony Beauvillier. Tito tři zároveň už několikrát ukázali, že pokud jejich týmu teče do bot, oni prostě umí dané utkání rozhodnout. Daří se i Kylemu Palmierimu, jenž tak trochu nechává stranou hvězdného prvního centra Mathewa Barzala.

Islanders mají po celou sezonu velmi pevnou defenzívu. Obranné dvojice hrají už delší dobu pospolu a dokonale si v nebezpečných situacích vyhoví. Kouč Trotz navíc mezi své klíčové beky Pulocka, Pelecha, Leddyho a Mayfielda rozděluje přibližně podobný počet minut na ledě.

Spoleh je také na ruské brankáře ve službách Islanders. Ilja Sorokin v letošním play-off odchytal 5 zápasů s bilancí čtyř výher a 93,4% úspěšnosti zákroků. Semjon Varlamov má za sebou o dvě utkání více a statistiku 92,5 %.

„Máme tým, který je už delší dobu pospolu. Stále se zdokonalujeme a myslím si, že je to znát. Tampa rozhodně nebude snadný úkol. Má výborné mužstvo a prostě je vynikajícím obhájcem titulu. Bude to těžké, ale věřím, že uspějeme,“ říká útočník Josh Bailey.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Tampa Bay: Erik Černák (O), Jan Rutta (O), Ondřej Palát (Ú)

New York Islanders: nikdo

TIP REDAKTORA

Tampa Bay Lightning – New York Islanders 4:2

Že se historie neopakuje? Ale kdeže! Newyorčané se budou snažit Tampě dostat pod kůži. Častokrát se jim to povede, ale síla Blesků je opravdu neskutečně veliká. Také potřetí v tomto play-off se legendární Nassau dočká ukončení série, tentokrát to však Ostrovanům zas tak chutnat nebude.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+