PREVIEW: Meče nabroušeny. Rytíři jsou v plné zbroji

Zlatí rytíři vstupují do své páté sezóny v NHL. Ve všech čtyřech předchozích letech postoupili do vyřazovací fáze, přičemž hned ve svém úvodním ročníku dosáhli na 51 výher, ovládli Pacifickou divizi a v epickém tažení za Stanley Cupem byli přemoženi až ve finále washingtonskými Capitals. Na podobný úspěch by chtěli ve Vegas dosáhnout i v sezóně 2021/22, do které vstoupí s čerstvými posilami, ale i bez některých opor.

Pokud nebude brán v potaz odchod brankáře Fleuryho, který se prakticky zadarmo poroučel do Chicaga, kostra mužstva zůstala neporušena. Pomyslná páteř - kapitán Mark Stone, spolehlivý bek Alex Pietrangelo či obrovitý Robin Lehner v brance - se zdá být doplněna o skelet důvtipně zkušených i talentovaných hráčů. Někteří dospěli do ideálního hokejového věku, řada z nich by se měla dožadovat větší zodpovědnosti a od některých je očekáván restart jejich povadajících kariér.

Rozkvete kariéra někdejšího nadějného prospekta?

Zářným příkladem budiž nově příchozí forvard Nolan Patrick. Ten zavítal do Vegas z Philadelphie (oklikou přes Nashville), kde po předloňské sezóně, kterou celou promarodil s otřesem mozku, nedosáhl loni požadovaného pokroku. Pokud se někdejší dvojka draftu nemá skloňovat v souvislosti s promrhaností talentu, Vegas je ideální destinací, aby se tomu tak nestalo.

Se čtyřletým zpožděním, ale přeci. Dadonov se stal Zlatým rytířem

Winnipežský rodák by mohl ožít po boku dalšího nově příchozího útočníka - Jevgenij Dadonov měl do Vegas údajně namířeno už v roce 2017, kde měl v týmu tehdejšího ligového nováčka vytvořit ruskou spojku se svým krajanem Vadimem Šipačovem. Jak je dobře známo, z té nakonec sešlo. Šipačov se vrátil záhy do Ruska a Dadonov si vybral Floridu, kde v mužstvu Panthers tehdy nahradil Jaromíra Jágra, a kde kdysi svoji zámořskou kariéru započínal.

Po nepovedeném loňském angažmá v Ottawě se Dadonov připojuje k družině Zlatých rytířů až nyní výměnou za obránce Nicka Holdena. Je otázkou, jakým příspěvkem se uvede v týmu, který má svůj hrací systém a tvorbu šancí založenu na rychlosti, což je atribut, který není zrovna předností dvaatřicetiletého Rusa.

Pevná, tvrdá i kreativní. Obrana Golden Knights budí respekt

Zlomový rok má před sebou zadák Shea Theodore. Očekává se, že minimálně naváže na loňskou sezónu, kdy byl společně s Pietrangelem nejlepším obráncem mužstva.

Theodorovi loni vydatně konkuroval Alec Martinez, jenž si vysloužil nový tříletý kontrakt v celkové výši necelého 16 milionu dolarů. Majitel dvou prstenů za vítězství ve Stanley Cupu dohrával loňský ročník se zlomeninou chodidla, a tedy se značným sebezapřením. Zranění přes léto doléčil a s výše jmenovanými bude patřit k pilířům defenzivy.

Obranu budou dále vyztužovat tvrďák Brayden McNabb, Dylan Coghlan, Nicolas Hague či Zach Whitecloud.

Po letech jednoznačnou jedničkou, že jednoznačnější ani nemůže být

Po roce, kdy se s Fleurym přetahoval o post brankářské jedničky Vegas, padla sázka na Robina Lehnera, jenž v NHL dosud nevyhrál pro svůj tým více jak 25 zápasů v sezóně. To by se v nadcházejícím ročníku mělo změnit.

Rodákovi ze švédského Göteborgu budou krýt záda Laurent Brossoit a Logan Thompson.

Mohlo by být páté rytířské tažení za Stanley Cupem úspěšné? Proč ne

Golden Knights mají nyní poprvé ve své historii na soupisce více hráčů, které získali prostřednictvím výměny (10), než jiným způsobem. Zároveň zde zbyla poslední sedmička hráčů, jež do Města hříchů přišla v rámci rozšiřovacího draftu (William Carrier, William Karlsson, Jonathan Marchessault, Brayden McNabb, Reilly Smith, Shea Theodore a Alex Tuch).

Nakolik bude tento tým silný příští rok? Čerstvá akvizice Jevgenij Dadonov na to má jednoznačný názor: „Je to rozhodně jedna z nejlepších organizací v NHL. Každý rok jsou konkurenceschopní a já se nemůžu dočkat, až začne sezóna.“

