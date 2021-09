PREVIEW: Kompletní přestavba! Nashville opouští řada opor

Predators prožili velmi náročné léto. Fanoušci ztratili mnoho oblíbených tváří, které tým dovedly k účasti ve finále play off 2017. Tehdy Nashville předvedl stejnou jízdu jako naposledy Montreal, když jako poslední postupující ze základní části zaskočil favority. Jenže ty časy už jsou dávno pryč. Pekka Rinne, Ryan Ellis, Viktor Arvidsson nebo Calle Järnkrok se stěhují, prvně jmenovaný dokonce do důchodu. Šanci dostanou mladíci.

Jedním z nich je Juuse Saros, který tedy rozhodně neplatí za neostříleného zelenáče. Krajan Rinne ho vycepoval téměř k dokonalosti. Na přelomu 25. a 26. roku života předváděl takové výkony, že ho někteří odborníci dokonce vnímali jako potenciálního uchazeče o Vezina Trophy. A to rozhodně není málo.

„Juuse se prokázal jako jeden z nejlepších mladých gólmanů na světě. Pozici jedničky bude zajišťovat i v následujících letech,“ oznámil pro oficiální stránky ligy manažer David Poile. „Pekka si ho hlídal, strávil s ním řadu sezon, aby se posunul fyzicky i mentálně.“

Jenže Sarosovi po skvostné základní části skončila smlouva. Nakonec dostal čtyři roky a průměrnou gáži pět milionů dolarů. O brankoviště Preds je tak zřejmě postaráno. Sarosovi se totiž vedle Davida Ritticha, který nezažil nejsilnější ročník, ale v podřadnější roli může zářit, rýsuje i další velká konkurence do budoucna.

Askarovovi s Tolvanenem patří zítřky

Vysoce draftovaný Rus Jaroslav Askarov by mohl v NHL způsobit ještě větší poprask než jeho krajané, kteří v posledních letech významně prorazili. Hlavně New York prožívá vládu mužů z dalekého východu. Šesťjorkin nebo Sorokin ukazují nadějnému brankáři Nashvillu cestu. Za zmínku stojí i Ilja Samsonov z Washingtonu.

Finskou stopu ve státě Tennessee rozhodně nereprezentuje jen Saros. Solidní krádež generální manažer David Poile provedl v případě podpisu Eeliho Tolvanena. Celková suma 4,35 milionu dolarů za tři roky vypadá velmi slušně. Jistě, dvaadvacetiletý Fin do NHL dlouho marně hledal cestu a zlepšoval se na farmě, ale v uplynulém ročníku registroval půl bodu na zápas. Navíc významně pozvedl početní výhodu, která patřila několik sezon k nejhorším v celé lize. Tolvanen s Forsbergem nicméně v přesilovkách úřadovali.

„Nebál se pracovat,“ říká o svém někdejším svěřenci kouč farmářského Milwaukee Karl Taylor pro The Athletic. „O cokoliv jsme ho poprosili, udělal to.“

Nucený odchod miláčka Arvidssona

Okurková sezona nicméně nebyla tak růžová, jak se z těchto dvou zajímavých podpisů může zdát. Hned ze startu schytalo vedení kritiku za nezvládnutí rozšiřovacího draftu, protože raději ochránilo Tannera Jeannota než Calleho Järnkroka. Právě po něm Seattle sáhnul.

Manažer svůj krok zdůvodňoval změnou kultury Predators. Další černý puntík si nicméně vysloužil za neschopnost zbavit se buď Matta Duchenea, nebo Ryana Johansena. Poslední ročník pod současnou smlouvou čeká na Filipa Forsberga, jednoznačně nejlepšího útočníka mužstva. Jakmile se vyšplhá na osm až devět milionů dolarů, budou Predators řešit tři megalomanské zátěže. Ty si rozhodně nemohou dovolit, zejména když dvě z nich nehrají dle očekávání.

I když podle rozšířených statistik si ani jeden z centrů nevede zas tak špatně, jejich výkony nezrcadlí pro útočníky nejdůležitější kolonka – kanadské bodování.

Další ztráty už naopak nebyly tolik žádoucí. Miláček příznivců Preds Viktor Arvidsson zamířil do Los Angeles za volbu ve druhém a třetím kole draftu. Šlo o tak trochu zoufalé řešení ve chvíli, kdy Poile zjistil, že Seveřana nezvládne ochránit před hladovým Krakenem.

Sbohem, Pekko!

A končí i významná tvář organizace Ryan Ellis, který se stal součástí obchodování mezi třemi týmy. Čeká ho stěhování do Philadelphie, Flyers za něj nabídli asi nejlepšího nedraftovaného beka posledních let Philippa Myerse a také bývalou dvojku draftu Nolana Patricka. Jenže Patrick se v Nashvillu dlouho neohřál. Klub ho katapultoval do Vegas za Codyho Glasse.

Myers i Glass mají stále velký potenciál a mohou zajistit budoucí úspěchy. Jestli se to podaří, odchod Ellise a Arvidssona Nashville oželí. Zato ztráta Pekky Rinneho bude minimálně po stránce emoční bolet dlouho. Někdejší vítěz Vezina Trophy hájil barvy organizace neskutečných 15 let.

Za předpokladu, že jeho následovník Juuse Saros bude opět připomínat zeď, Matt Duchene a Ryan Johansen zažijí obrození, někteří mladíci se budou nadále zlepšovat a jiní zase schopně prosáknou do NHL, má celek z „Music City” šanci probojovat se do vyřazovacích bojů. Pravděpodobnější variantou je ovšem sedmé místo v tabulce Centrální divize.

Otázkou tak zůstává, jestli by neměli Predators jít s přestavbou ještě dál. Mattias Ekholm i Filip Forsberg vyšponovali svou hodnotu dost vysoko, takže protihodnota z jejich případné výměny by byla velmi štědrá. Volná místa mohou zaujmout Philip Tomasino, Alexandre Carrier či David Ferrence. Další těžké rozhodování má tak před sebou David Poile. Manažerovi, který byl považován za jednoho z nejlepších ve svém oboru, už ale možná ujíždí vlak.

