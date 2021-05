PREVIEW: Je čas na odplatu. Podaří se Tučňákům zdolat Ostrovany, kterým předloni ostudně podlehli?

Oba celky se v rámci prvního kola play off střetnou podruhé během tří sezón. První zmíněný střet přišel v roce 2019, kdy si Barry Trotz kroutil svou první sezónu v roli hlavního kouče Islanders. V sérii byli tehdy favority svěřenci Mikea Sullivana, ale předpovědi se absolutně nenaplnily. Připraví si Tučňáci po dvou letech odplatu za ostudné vyřazení v poměru 0-4 na zápasy?

Oba celky z východu USA se velmi dobře znají. Jak Tučňáci, tak také Ostrované jsou už dlouhou dobu součástí Metropolitní divize v rámci Východní konference, a tak se střetávají i během základní části poměrně často. Jedná se o tradiční týmy, které v NHL pravidelně nastupují už více než pětačtyřicet let.

Historicky úspěšnější organizací je ta z Pensylvánie, jelikož Pittsburgh si pro Stanley Cup došel už v pěti případech, a to dvakrát v devadesátých letech minulého století a třikrát v rámci éry Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina. Newyorčané pozvedli pohár nad svou hlavu čtyřikrát v řadě, a to mezi lety 1980 a 1983.

Pittsburgh Penguins – 56 zápasů, 77 bodů, úspěšnost 68,8%, skóre 196:156, nejproduktivnější hráč: Sidney Crosby 24+38

Pittsburgh patří dlouhodobě mezi pravidelné účastníky play off. Jedná se už o 15. sezónu v řadě, kdy Tučňáci nebudou v bojích o Stanley Cup chybět. Naposledy tomu tak bylo v první sezóně Sidneyho Crosbyho, jehož 102 kanadských bodů v základní části nestačilo na to, aby se Tučňáci probojovali do vytouženého play off. Do sezóny 2006/2007 už nastoupil také Jevgenij Malkin a právě od této sezóny se Pittsburgh v bojích o Stanley Cup objevil pokaždé.

Poslední dvě představení Pens v nadstavbě však byly poměrně rozpačitého charakteru. Jak už bylo zmíněno, tak v sezóně 2018/2019 došlo na střet Tučňáků s Ostrovany, kteří dokázali klíčové hráče favorita vymazat, a tak přišel překvapivý postup svěřenců Barryho Trotze, navíc poměrem 4-0 na zápasy, což by čekal málokdo.

O rok později celou sezónu zbrzdil koronavirus, ale nakonec se se zpožděním dohrála v takzvané bublině. Součástí play off bylo i kvalifikační kolo, ve kterém se Pittsburgh utkal s Montrealem. Hrálo se na tři vítězné zápasy a také v tomto případě Tučňáci narazili. Hlavní hvězdou série byl Carey Price, který svými famózními výkony vychytal svým spoluhráčům postup, a to poměrem 3-1 na zápasy.

Svěřenci Mikea Sullivana vstoupili do letošní základní části poměrně rozpačitě. Týmu se nedařilo podle představ, přicházely prohry a častá prodloužení, do toho byla sestava Pens okleštěna zraněními, která tento klub doprovázela po dobu celé sezóny. Nakonec však nevadila ani dlouhá absence Jevgenije Malkina, protože se ukázali v dobrém světle i méně ostříleni borci. Velmi dobrou sezónu prožil například Jared McCann, který teprve podruhé v kariéře dosáhl na hranici třiceti kanadských bodů, ale pochválit lze třeba i Jeffa Cartera, který do Pensylvánie přicestoval z Los Angeles, a v posledních zápasech základní části se ukázal jako velmi dobrá posila. Po dobrých výkonech a výsledcích v posledních týdnech základní části si Tučňáci došli pro prvenství v rámci své divize.

Marodka sice Tučňáky po dobu celé sezóny trápila, ale nyní se zdá, že valná většina týmu je na play off připravena. Před koncem základní části se do sestavy stihli vrátit jak Kasperi Kapanen, tak také Jevgenij Malkin, a očekává se, že do play off už zasáhne také Brandon Tanev, jehož v poslední době trápilo zranění v horní části těla. Jedničkou v bráně bude zřejmě Tristan Jarry, který v nedávné době také řešil bolístku.

New York Islanders – 56 zápasů, 71 bodů, úspěšnost 63,4%, skóre 156:128, nejproduktivnější hráč: Mathew Barzal 17+28

Ostrované patří v nynějším století spíše k průměrnějším týmům ligy, ale poslední dvě sezóny pod vedením Barryho Trotze ukázaly možný vzestup. Po dvou neúčastech v bojích o Stanley Cup přišlo po vyřazení Pittsburghu v sezóně 2018/2019 semifinále Východní konference, ve kterém však Newyorčané nestačili na rozjeté Hurikány, kteří do finále na východě putovali po výhře 4-0 na zápasy.

O rok později, tedy v minulé sezóně, si Ostrované ve kvalifikačním kole počíhali na Pantery, které vyřadili poměrem 3-1. Následovalo čtvrtfinále proti mírně favorizovanému Washingtonu, kterému však parta okolo Anderse Leeho nedala šanci. 4-1 pro Islanders. Poté přišla dechberoucí série proti Philadelphii. Rozhodnout muselo až sedmé utkání, ve kterém byli šťastnější opět Ostrované, kteří však ve finále Východní konferenci narazili na těžkou váhu v podobě Tampy, jež Ostrovany vyřadila poměrem 4-2 na zápasy a následně si také došla pro Stanley Cup.

Tým z New Yorku předváděl velmi dobré výkony také v první polovině letošní sezóny, když chvíli Ostrované také vedli celou Východní divizi. Následoval oproti Pittsburghu diametrálně odlišný vývoj ročníku, když druhá část základní části už tak dobrá z pohledu Islanders nebyla. Nakonec se z toho vyklubala čtvrtá pozice, která svěřencům Barryho Trotze přiřadila po roční pauze opět Tučňáky.

Špatnou zprávou v průběhu sezóny bylo zranění Anderse Leeho, kterého poraněné koleno do letošního play off nepustí. V souvislosti s touto událostí Barry Trotz do svého týmu získal Kylea Palmieriho a Travise Zajaca z New Jersey, kteří by měli alespoň částečně zaplnit vzniklou mezeru právě po kapitánovi Ostrovanů. Ani jeden z těchto dvou útočníků však v dresu New Yorku nezářil, i to je možným důvodem, proč se závěr základní části Ostrovanům příliš nevyvedl.

Islanders zřejmě zvolí svůj tradiční styl, který se zakládá na velmi dobré obraně. Oporou v bráně by měl být Semjon Varlamov, který s úspěšností zákroků těsně pod 93% patřil k těm úplně nejlepším gólmanům základní části. Barry Trotz zkrátka bude chtít aplikovat styl, který na Tučňáky fungoval při posledním setkání v rámci play off.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZÓNĚ

Pittsburgh - Islanders 2:1

Pittsburgh - Islanders 6:3

Islanders - Pittsburgh 2:0

Islanders - Pittsburgh 3:4p

Pittsburgh - Islanders 3:2

Pittsburgh - Islanders 4:1

Islanders - Pittsburgh 3:4p

Islanders - Pittsburgh 4:3

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Pittsburgh: Radim Zohorna (Ú)

Islanders: nikdo

TIP REDAKTORA

Pittsburgh Penguins – New York Islanders 4:2

Pittsburgh je díky dobrému závěru základní části psychicky na koni. V letošní sezóně navíc Tučnáci zlepšili také přesilovky, ve kterých byli čtvrtí nejlepší z celé ligy. Propracovaný systém Barryho Trotze a dobré výkony vzadu zřejmě Ostrovanům nějaký ten bod v sérii přinesou, avšak útok je slabší, a tak to na svěřence Mikea Sullivana letos stačit nebude.

