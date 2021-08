Práce nekončí. Senators pokračují v nastoleném tempu

Pierre Dorion, generální manažer Ottawa Senators, toho letos v létě stihnul hodně. Ještě má ale dost času na to, aby ze svého týmu udělal o něco konkurenceschopnější celek. Pokud udrží nastolené tempo, budou ottawští v příští sezoně jedním z nejzajímavějších týmů ke sledování.

Když se na začátku roku 2018 v Ottawě rozhodli, že do toho kopnou a do pár let budou chtít útočit na Stanley Cup, přicházely pouze posměšky. Senators ale postupně doplňovali kádr a o rok později na trenérskou lavičku dosadili D. J. Smithe. Oblíbeného trenéra, za kterým hráči jdou a kterému vedení organizace věří.

A jak to vypadá o dva roky později?

Pro Doriana a spol. je důležité, že Senators dokázali rychle vytipovat hráče, na nichž bude nový tým stát. Osa týmu je lehce poznatelná. Brady Tkachuk, Josh Norris, Drake Batherson, Tim Stuetzle, Shane Pinto v útoku, na modré čáře pak bude roky šéfovat Thomas Chabot.

K těmto mladým borcům je postupně dodávána dávka zkušeností. Někdy to vyjde, někdy ne. I proto se třeba po roce stěhoval Jevgenij Dadonov. Ne, že by úplně propadl, ale jednoduše nesplňoval očekávání, a to hlavně v přesilovce.

Kromě něj hlavní město Kanady opustil brankář Marcus Hogberg, z větších jmen pak odešli například Derek Stepan, Artěm Anisimov či Ryan Dzingel.

Do útoku mají Senators zbraní dost, malinkým problémem byla obrana. Chabot je jasná volba, Sens si k němu pojistili nadějně vypadajícího Rusa Artěma Zuba. Z volných hráčů si pak Senátoři vyhlídli cestovatele Michaela Del Zotta.

Na soupisce je dále i Nick Holden, zkušený borec, jenž přišel výměnou za zmiňovaného Dadonova. Zajímavým jménem je i Victor Mete z Montrealu nebo mladík Erik Brannstrom, který se zatím ne a ne prosadit.

Jedinou věcí, která Doriona může budit ze spánku, je nová smlouva pro hvězdu týmu Bradyho Tkachuka. Jednadvacetiletý borec je stěžejním útočníkem týmu, takže není pochyb, že se s ním Senators dohodnou.

Otázkou je, za jakou cenu. Dost možná se budou dívat na jeho bratra Matthewa, který v Calgary po nováčkovské sezoně podepsal tříletý pakt s platem sedm milionů dolarů ročně.

Pozitivní pro Senators je, že situace pod platovým stropem je velice příznivá. Momentálně mají k útratě něco přes 28 milionů dolarů.

