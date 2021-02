Požádal o výměnu, přesto skóroval. Bennett pomohl Calgary k vítězství

Začátek letošního ročníku National Hockey League přinesl hned několik žádostí o trejd. Po Pierru-Lucu Duboisovi by rád vyměnil dres také útočník Calgary Sam Bennett. Na jeho přístupu se ale nic nemění, naposledy dokonce svému týmu pomohl gólem.

Porovnání s forvardem Winnipegu je na místě. Dubois byl totiž kritizován za to, jakým způsobem přistupoval k zápasům v době, kdy se od vedení Columbusu dožadoval výměny.

Ve svém posledním utkání v barvách Blue Jackets odehrál jen necelé čtyři minuty, načež jej trenér John Tortorella nechal sedět na lavičce. Mnoho odborníků vyčítalo Duboisovi, že na do své hry až příliš okatě promítal nechuť a svým laksním přístupem si chtěl vytrucovat přestup co nejdříve.

Naopak odlišnou mentalitou se prezentoval Sam Bennett.

Bennettův agent Darren Ferris informoval o tom, že jeho klient požádal vedení Calgary o výměnu do jiného týmu. Kanadský forvard následně plnil v jednom utkání roli zdravého náhradníka, když jej trenér Geoff Ward nevybral do sestavy. Rozhodnutí však údajně nemělo co dočinění se zmíněnou žádostí.

„Překvapilo mě to. Nebudu zacházet do detailů, ale nečekal jsem to. Přišel jsem a zjistil jsem, že jsem v taxi squadu a mimo sestavu. Nevím důvod, jestli chtěli hrát nějakou hru, ale já se soustředím jen na to, abych hrál svou hru, když dostanu šanci,“ vrací se Bennett k předchozímu utkání.

Do derby o Albertu ale trenérský štáb Plamenů Bennetta nasadil. A na hře domácí třiadevadesátky nebyly vidět žádné náznaky nespokojenosti či obrovské touhy klub opustit. Rodák z Ontaria zkrátka bere situaci jako profesionál.

Čtyřiadvacetiletý útočník dokonce proti Edmontonu vsítil svůj první gól sezony, když zužitkoval fantastický pas od Johnnyho Gaudreaua. Kromě toho v utkání třikrát vystřelil na branku, zapsal tři hity a zblokoval dvě střely soupeře.

„Je to určitě skvělé pro mé sebevědomí, ale důležitější je výhra pro tým. Ta snaha od všech hráčů mi dělá největší radost,“ řekl po zápase Bennett, jehož trefa znamenala konečnou úpravu skóre na 6:4 a tím pádem i uklidňující pojistku.

