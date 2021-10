Povedená příprava Krakenů. Hlavním důvodem je chemie v týmu

Začátek sezony se blíží mílovými kroky. Pod největším drobnohledem bude rozhodně tým ze Seattlu. Toho čeká premiérová sezona mezi hokejovou smetánkou. Napodobí Vegas, nebo to bude propadák? Příprava Krakenů napovídá, že by mohlo jít o první volbu.

Krakeni totiž ze šesti odehraných přípravných utkání vyhráli hned čtyři. Dvakrát přemohli Vancouver, po jednom vítězství se radovali po zápasech s Calgary a Edmontonem.

Je to poměrně úctyhodná bilance. Musíme brát v potaz, že tihle hráči spolu ještě nikdy nehráli. Ba co víc, společné tréninky začaly před necelými dvěma týdny. Všechno se tak učí za pochodu. Nejde však jenom o nacvičení systému nebo hru v početní výhodě, jde také o onu potřebnou chemii.

„Řekl bych, že jsme odehráli dost přípravných zápasů na to, abychom věděli, co kdo dělá,“ myslí si brankář Seattlu Philipp Grubauer. „V prvních zápasech to sice haprovalo. Ale ještě aby ne, když jsme spolu hráli poprvé. V posledních dvou utkáních to bylo mnohem lepší.“

Důkazem budiž hlavně závěrečný zápas přípravy, ve kterém Seattle nedovolil Vancouveru ani gól a sám čtyři vstřelil.

„Nemáme žádné extra hvězdy jako MacKinnon nebo Landeskog,“ dodal ještě Grubauer, bývalý gólman Colorada. „Musíme hrát jako jeden tým. Jen tak můžeme být úspěšní. Když se budeme rvát jeden za druhého a budeme silní na puku, vyjdou z toho dobré výsledky. Třeba takový, jaký jsme udělali proti Canucks.“

Není překvapením, že se trenéři Seattlu rozhodli vystavět systém hry od obrany. A v zápasech to jde vypozorovat. I když jsou Krakeni přestříleni, jenom málokdy přichází šance soupeře z opravdu nebezpečných prostor.

„Každý se na to soustředí. Ulehčuje to práci nejen mně, ale taky obráncům,“ pochvaloval si dosavadní vývoj německý gólman. „Všichni se sžívají se systémem a snaží se vyvarovat chyb. Pokud nějakou uděláme, okamžitě si ji ukážeme na videu a pracujeme na tom, aby se to nestávalo.“

Seattle nyní čeká téměř týden bez jakéhokoliv zápasu. Krakeni tak mají šanci doladit systémové prvky a ještě víc se sehrát. Debut v NHL si nový tým odškrtne v noci na 13. října, a to na ledě Vegas Golden Knights. Jejich první domácí zápas se odehraje ještě o jedenáct dní později.

