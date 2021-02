Pondělní nadílka! Tampa proti Floridě či návrat Sabres

Po chudší neděli přichází v NHL odškodné ve výši deseti zápasů! Další vzájemný duel mezi sebou odehrají Arizona a St. Louis, floridské derby se přesouvá do Tampy. Čeká nás i souboj Original Six v podobě utkání mezi Detroitem a Chicagem.

22:00 Arizona Coyotes – St. Louis Blues

Konečně! Dost možná takové jsou reakce fanoušků po celém hokejovém světě. Tyto dva týmy spolu odehrají sedmý vzájemný zápas v řadě za sebou. Po několika výhrách Coyotes se v posledních dvou utkáních konečně chytli také Blues. Otazníky visí nad starty Schwartze (STL) a Hjalmarssona (ARI). Kdo vyhraje tentokrát?

01:00 Buffalo Sabres – New York Islanders

Po dvoutýdenní pauze se na jeviště NHL vrací Buffalo Sabres. Na přivítanou dostane těžkého soupeře v podobě Islanders, kteří mají v zádech cenné vítězství nad Bostonem. Buffalo má stále problém s marodkou, chybět bude Montour, Ristolainen či Cozens. Kvůli covidu je také nejistý start Taylora Halla.

01:00 Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators

Kanadský souboj s jasným favoritem. Toronto zatím směle kráčí za titulem divizního šampiona, Ottawa zase pro první výběr v draftu. Týmy v nesrovnatelné formě se utkají v jednu ráno našeho času. Pozornost bude upřena zejména na Matthewse, jenž tahá devítizápasovou bodovou šňůru, a navrátivšího Joea Thorntona. Ottawě bude chybět Matt Murray.

01:00 Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets

Velice vyrovnaný souboj by měl nabídnout tento zápas. Oba týmy jsou na tom bodově stejně, mají podobnou formu i výhry ve vzájemných zápasech. Koho sledovat? Na domácí straně je ve velké formě Jordan Staal, u hostů hraje parádní hokej Cam Atkinson či posila Jack Roslovic. Tito dva hrají v jednom útoku, jehož nebezpečnost podtrhuje na křídle hrající Patrik Laine.

01:00 Tampa Bay Lightning – Florida Panthers

Třetí vzájemný duel o Floridu. V prvních dvou si týmy vyměnily vítězství. Favoritem je Tampa, která je na domácím ledě zatím stoprocentní. Navíc by se měl vrátit Steven Stamkos. Půjde o souboj dvou nejlepších týmů Centrální divize. Představit by se měly obě brankářské dvojky, tedy Curtis McElhinney a Chris Driedger.

01:30 Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks

Zápas legendárních týmů. S oběma se před letošní sezonou počítalo spíše na spodek tabulky. Zatímco domácí tato očekávání naplňují, Blackhawks jsou příjemným překvapením a z posledních sedmi zápasů vyhráli pět. Red Wings půjdou na led s výhrou v zádech proti Nashvillu. Podaří se jim vyzrát i na Chicago?

02:30 Dallas Stars – Nashville Predators

Kdo má dobrou paměť, určitě si vzpomene, jak Stars v prvních dvou vzájemných zápasech doslova smetli Predators z ledu (přestříleli je 10:2). Uvidíme, zda to bude v noci stejná pohádka. Oba týmy nejsou v ideálním rozpoložení a výhra by se hodila oběma. Bude se radovat Pavelski, nebo Forsberg?

03:00 Edmonton Oilers – Winnipeg Jets

Další kanadský souboj, tentokrát v režii Oilers a Jets. Zde můžeme použít podobná slova jako u zápasu Caroliny. Oba týmy nehrají špatně, jejich forma však není příliš přesvědčivá. O něco lépe je na tom Edmonton, který prahne po čtvrté výhře v řadě. K vidění by mohlo být dost gólů. V letošní sezoně se oba týmy utkaly dvakrát a dohromady padlo 17 branek.

04:00 Vancouver Canucks – Calgary Flames

Potvrdí Canucks výhru z posledního utkání? Moc by to potřebovali. Zatím se nedostavují potřebné výsledky a fanoušci neskrývají zklamání. Calgary si také nemůže moc vyskakovat, bodů by chtělo určitě víc. Zabředne Vancouver opět do bažiny proher, nebo v tabulce přeskočí Calgary?

04:30 San Jose Sharks – Anaheim Ducks

Závěrečný zápas dnešní noci přinese kalifornský duel. Hostující Anaheim zatím překvapuje a v současnosti je na pozici zaručující play-off. Povedenou formu ukazuje také poslední zápas, ve kterém Ducks nepovolili Vegas vstřelit ani jeden gól. San Jose je tam, kde loni. Na dně tabulky. Odlepí se od něj díky vítězství?

