Pondělí nabídne sedm zápasů. Uhájí Vegas divizní trůn?

NHL bude v noci na úterý pokračovat na sedmi stadionech. S pomalu blížícím se koncem základní části nabývají zápasy na důležitosti, týmy už jsou mnohem soustředěnější. Například Philadelphia potřebuje vyhrát v Buffalu, Vegas budou chtít uhájit divizní trůn. Ten bude v Kanadě bránit také Toronto.

01:00 Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers

Ani jeden z týmů není úplně ve formě. Ano, Buffalo je v totální krizi, nicméně poslední zápas na ledě Bruins ukázal naději. Sabres budou mít dnes schůdnějšího soupeře, navíc v domácím prostředí. Flyers se totiž také nenacházejí v bůhví jakém rozpoložení, z posledních deseti zápasů vyhráli pouze dva, tým jednoduše nefunguje. Play off jim tak rychle utíká a jestli s tím chtějí něco udělat, musejí rychle jednat. Na ledě Buffala to však může být těžší, než se zdá.

01:00 Pittsburgh Penguins – New York Islanders

To u těchto dvou týmů panuje úplně jiná nálada. Oba míří do play off, pomáhá jim k tomu i poslední forma. Jde vidět, že Tučňáci jsou v pohodě a na ledě působí svěžím dojmem. Sidney Crosby navíc nedávno zaznamenal bod číslo 1300. Jejich soupeř z Long Islandu prokazuje dlouhodobě kvalitu, díky vypracovanému systému Barryho Trotze se dokáže vypořádat i s těžkými ztrátami (zranění kapitána Leeho). V posledním zápase byl ale Pittsburgh lepším celkem a Islanders na domácím ledě porazil 6:3.

01:00 Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers

Toronto se po nepovedených výsledcích konečně zvedá. Tři výhry v řadě jsou povzbudivé. Stejně jako fakt, že to byly vyrovnané zápasy, které Leafs dokázali překlopit ve svůj prospěch. Stejně tomu bylo i o víkendu proti Edmontonu, kdy v prodloužení dokonali skvělý obrat. I nadále tak drží čelo divize, zatímco Oilers spadli až na třetí místo. Od toho prvního je ale dělí pouze tři body.

03:00 Colorado Avalanche – Anaheim Ducks

Colorado se dostalo do velké formy a ukončilo všechny pochyby o tom, že to s útokem na Stanley Cup nebude tak horké. Naposled sice Laviny prohrály, ale bylo to až v prodloužení proti silným Golden Knights. Jinak parta kolem MacKinnona ukazuje, že když je zdravá, těžko hledá konkurenci. Pěkné dny za sebou mají i Kačeři, kteří si ze St. Louis odvezli všechny body. Na zisk si můžou věřit i dnes, protože letos s Avalanche hrají velice vyrovnané zápasy. Hned tři z pěti skončily remízou.

04:00 Calgary Flames – Winnipeg Jets

Flames po čtyřech prohrách v řadě konečně zabrali a vyhráli. Winnipegu tak oplatili předchozí porážku a opět se přiblížili play off. Na Montreal sice ztrácí jenom dva body, nicméně Canadiens budou mít po tomto zápase šest utkání k dobru. Jets mají jiné starosti, jelikož nahánějí Toronto na čele divize. Půjde už o osmý vzájemný zápas v této sezoně.

04:00 Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings

Nahoru, pak dolu. Tak by se daly shrnout poslední zápasy Vegas. Po dlouhé sérii výher jsou teď výkony trošku nevyrovnané. Stone a spol. si naposledy spravili chuť na ledě Colorada, kde rozhodli až v prodloužení. I díky tomu drží prvenství v divizi právě oni. Jejich soupeř z LA může stále pomýšlet na play off. Dnes to ale budou mít těžké, Rytíři doma nepadli od půlky února.

04:00 San Jose Sharks – Minnesota Wild

Sharks i nadále shazuje nevyrovnanost výkonů. Na pěkné výsledky nedokážou Žraloci navázat, i proto jsou předposlední. České fanoušky alespoň může těšit forma Tomáše Hertla, jenž hraje po návratu z covid listiny velmi dobře. Wild sbírají body hlavně doma, venku to tak slavné není. Na konci února však v San Jose domácí tým smetli 6:2.

