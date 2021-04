Pondělí nabídne další várku zápasů o play-off ve třech divizích

Pondělní program v NHL nabídne osm zápasů a hned v šesti z nich se představí týmy, které přímo bojují o postup do play-off. Tyto souboje se budou týkat hned tří divizí – Centrální, Severní a Západní. Jak zamíchá bohatý program kartami?

00:30 Calgary Flames - Montreal Canadiens

Už podeváté v této sezoně se proti sobě postaví Calgary a Montreal, a byť jsou hosté v rámci probíhajícího ročníku na tom v tabulce Severní divize o něco lépe než domácí Flames, ve vzájemných zápasech je tomu zcela opačně. Calgary nejen, že vyhrálo poslední dva zápasy, které se hrály minulý týden, ale dokázalo z osmi odehraných klání ovládnout hned šest.

Pokud by domácí uspěli i tentokrát, stáhli by svou ztrátu na čtvrtý Montreal na pouhé dva body. Jedná se tedy o velmi důležité utkání, které může boj o play-off v kanadské skupině pořádně zamotat.

01:00 Ottawa Senators - Vancouver Canucks

Dalším týmem, který chce do bojů o play-off také zasáhnout, je Vancouver. Ten sice ztrácí na čtvrtý Montreal hned osm bodů, ale zároveň má o pět odehraných zápasů méně. A to je dostatek prostoru k tomu, aby se mu povedlo ještě se svou ztrátou něco udělat.

Pracovat na tom může už v dalším zápase s Ottawou, kterou v noci na neděli porazil 4:2 a vylepšil vzájemnou bilanci na šest výher ze sedmi zápasů.

01:00 St. Louis Blues - Colorado Avalanche

Boj o play-off bude součástí i třetího zápasu programu. V něm St. Louis narazí na favorizované Colorado, které dokázalo před pár dny porazit 5:3 a stáhnout manko na čtvrtou Arizonu na pouhý jeden bod. A při troše štěstí (i se souhrou výsledku zápasu Arizony) se může v noci na úterý prodrat na postupovou příčku.

Potřebuje k tomu ale také zopakovat svůj úspěch nad Avalanche, kteří naopak bojují o čelo Západní divize se suverénními Vegas. Na ty ztrácí aktuálně čtyři body, avšak mají dva zápasy k dobru.

01:30 Dallas Stars - Carolina Hurricanes

Také Centrální divizi dnes čekají zápasy o vyřazovací boje. Dallas vyzve na svém ledě lídra své skupiny z Caroliny. Stars jsou aktuálně v Centrální divizi na pátém místě s pouhou dvoubodovou ztrátou na Nashville a mohou se přitom pochlubit velmi slušnou formou (vyhráli 7 z posledních 10 zápasů).

Na druhou stranu ovšem nemají zrovna ideální bilanci právě s Hurricanes, kteří vyhráli pět ze šesti letos odehraných zápasů a do dalšího vzájemného klání půjdou v roli favorita. Mohou vzestup Dallasu v nadcházejícím dvojzápasu (budou se hrát dva zápasy ve dvou dnech) zastavit?

02:00 Nashville Predators - Florida Panthers

Vedoucí Carolinu se pokusí sesadit z čela Centrální divize Florida, která ztrácí jen jeden bod. Kromě úspěchu Dallasu potřebuje ovšem pochopitelně i vlastní výhru na ledě Nashvillu, tedy celku, který bojuje pro změnu právě se Stars o čtvrté místo ve skupině.

Predators mají náskok jen dvou bodů a k tomu mají o dva zápasy odehráno víc, potřebují tedy bodovat.

03:00 Winnipeg Jets - Edmonton Oilers

Třetím a posledním duelem ze Severní divize bude střetnutí mezi Winnipegem a Edmontonem. Oproti jiným zápasům bude toto klání odlišné v tom, že nejde přímo o postup do play-off. Oba celky totiž hřeje poměrně komfortní náskok na čtvrtý Montreal či další pronásledovatele a nedá se příliš očekávat, že by jeden z těchto celků mohl z první čtyřky vypadnout.

Je ovšem pravdou, že třízápasová série porážek na straně Winnipegu trošku svítí červeným vykřičníkem a Jets by potřebovali výhru jako sůl. To poslední, co v závěru sezony potřebují, je nějaká větší krize. Budou to mít ale těžké. Jak totiž naznačují vzájemné zápasy, Edmonton je letos pro Winnipeg velmi obtížným soupeřem – prohrál s ním 5 ze 7 odehraných zápasů.

04:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks

Tak trochu o zázrak se pokouší Los Angeles v Západní divizi. Kings čeká pátý vzájemný zápas s Anaheimem a v posledních dvou střetnutích se mu povedlo zvítězit. Díky tomu Los Angeles vylepšilo svou bilanci na 40 získaných bodů a ztrácí na postup do play-off aktuálně sedm bodů.

Má ovšem o tři odehrané zápasy méně než Arizona a v případě dalších úspěchů nad Ducks (zbývají čtyři vzájemné zápasy), kteří se krčí na posledním místě skupiny, by domácí mohli ještě uvažovat o senzačním zapojení se do bojů o play-off.

04:30 San Jose Sharks - Arizona Coyotes

Posledním zápasem programu bude střetnutí mezi San Jose a Arizonou. Chtějí-li Coyotes udržet čtvrté místo v Západní divizi a třeba i vykročit za postupem do play-off, musí v tomto souboji bezpodmínečně uspět.

Sharks totiž prohráli osmkrát v řadě, neskutečně se trápí a s Arizonou prohráli třikrát v řadě. Vzhledem k tomu, že do konce základní části se oba týmy utkají ještě celkem čtyřikrát, může to být pro Kojoty pomyslný zlatý důl s tolik potřebnými body. Stejně tak se ale může stát, že San Jose svou krizi zlomí.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+