Pomalejší rozjezd? Ovie se do toho dostane, hlásí trenér Washingtonu

Vědělo se, že tahle sezona bude mimořádná a že nebude jako žádná jiná. I proto se počítalo s tím, že některým hráčům bude trvat déle, než se dostanou do formy. Vždyť před sezonou nebyly tréninkové kempy v plném rozsahu. Doplácí na to třeba i Alex Ovečkin.

Pro ruského kanonýra to rozhodně není žádný snový start do sezony, hlavně co se týče vstřelených branek. Zatím jich má v 17 odehraných utkáních pouze sedm. Co by za to někteří hokejisté dali, chtělo by se říci. Nicméně Ovečkin je jiná liga a mimo jiné ho zajímá také absolutní rekord ve vstřelených gólech.

„Zatím mu to úplně nelepí,“ řekl trenér Peter Laviolette. „Byl na covid listině, takže nějaké zápasy vynechal, pak se vrátil a trochu se do toho dostával. V kratší sezoně je to jiné. Dejte mu chvilku a bude zase střílet jako vždycky.“

Laviolette správně poznamenal, že sezona ruského hokejisty je poznamenána jeho pobytem na covid listině, na kterou se dostal po čtyřech zápasech, jelikož přišel do kontaktu s pozitivním Iljou Samsonovem.

Naposledy se Ovečkinovi podařilo skórovat v neděli na ledě New Jersey Devils, kde svou střelou z mezikruží rozhodl zápas. Byl to teprve jeho druhý gól v posledních devíti utkáních.

„Tu schopnost má v sobě, prostě to přijde,“ zůstává Laviolette klidným mužem. „Když chytne slinu, dává jeden gól za druhým. O to se fakt nebojím.“

Pro Ovečkina to byl gól číslo 713. Na Phila Esposita, jenž je na šestém místě historických tabulek, nyní ztrácí čtyři góly.

„Jezdil od úplného začátku,“ chválí celkový Ovečkinův přínos Laviolette. „Skvěle bruslil, hrál tvrdě a snažil se cpát puky do brány. Odehrál skvělý zápas.“

Jediná věc, která možná hokejisty z hlavního města USA mrzela, se týkala Nicklase Bäckströma. Ten má na svém kontě 699 asistencí a proti New Jersey chtěl dosáhnout na sedmistovku.

„Řekl bych, že to někdo zakřikl,“ smál se po zápase. „Mluvilo se o tom, že tu před rokem dal Ovie sedmistý gól a že by bylo fajn, kdybych pokořil podobnou metu na stejném místě.“

Místo asistence ale dal gól, jenž byl už jeho desátým v sezoně. Je tak nejlepším střelcem týmu.

„Ve třetí třetině ještě trefil tyčku, je to prostě stroj na góly,“ smál se Ovečkin.

