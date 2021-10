Podivná praxe podpisových bonusů. Hráči se „vykořisťují“ a znevýhodňují navzájem

Všimli jste si toho taky? Celé léto, včetně začínajícího podzimu, se na nás znovu valí smršť vysokých kontraktů. Desetimiliónový roční příjem přestává být čímkoli výjimečným, což bohužel vede k vzájemnému srovnávání, rostoucím požadavkům a akcelerující platové inflaci.

Dougie Hamilton, Devils, 7 let, 63 miliónů dolarů (na snímku).

Darnell Nurse, Oilers, 8 let, 74 mil.

Seth Jones, Blackhawks, 8 let, 76 mil.

Miro Heiskanen, Stars, 8 let, 67,6 mil.

Zach Werenski, Blue Jackets, 6 let, 57,5 mil.

Cale Makar, Avalanche, 6 let, 54 mil.

Zadáky jsme na našem webu už rekapitulovali. Vesměs jde o smlouvy mezi 8 – 9,5 mil. dolarů ročně. Útočník Floridy Alexandr Barkov tyto sumy před pár dny osmiletým kontraktem na 80 mil. překonal. Mika Zibanejad krátce nato podepsal s Rangers na osm let za 68 mil.

Nemá smysl řešit, zda si to jednotliví borci zaslouží. V čistě výkonnostním srovnání s konkurencí nejspíš ano. Jde o dvě docela jiné věci. Za prvé - zda si takové částky kluby mohou v současné situaci dovolit. Za druhé - zda je jejich struktura férová vůči ostatním hokejistům.

Stagnující platový strop kontra rostoucí mzdy

Všichni tuší, že NHL není v komfortní ekonomické situaci. Stadióny byly zavřené moc dlouho. Náklady na dokončení sezóny v bublině obrovské. Liga využila korona pauzu, aby se s hráči dohodla na prodloužení kolektivní smlouvy, velmi záhy ale shledala, že své síly přecenila a měla být v nárocích k ústupkům NHLPA tvrdší. Hráči se pochopitelně zasekli a další revizi CBA odmítli. Ta tedy platí a liga krvácí. Hospodářský výsledek byl za poslední dvě sezóny v nebezpečném minusu.

Platový strop stojí. Neroste. Jeden se pokorně ptá, jak tedy mohou růst platy? V ochozech scházeli diváci, zápasů se hrálo málo. Šlo se tak daleko, že tu máme reklamy na přilbách a přibudou i na dresech. Jenomže to je jen chabá záplata na obrovskou díru v příjmech.

Narostly rovněž odvody do escrow fondu, jejichž prostřednictvím mají hráči přispívat k řešení krize. Snížení mezd znamená snížení výdajů a tudíž redukci celkové ztráty. A to si pište, že z escrow fondu nedostali a možná ani letos nedostanou hokejisté zpátky ani cent.

Podpisový bonus jako způsob, jak se vyhnout povinným odvodům

A tím jsme u druhého problému. Podivná struktura některých smluv. Čím dál víc obsahují kontroverzní podpisové bonusy (SB). Saša Barkov bude do oficiálních 14 denních výplatních termínů dělit každý rok pouhý milión dolarů. Zbytek, první tři roky 11 mil., v pozdějších letech postupně 10 až 6 mil., dostane vždy jednou sumou coby „podpisový bonus“ hned na začátku sezóny. Potíž je, že z této částky nedovede do escrow fondu vůbec nic! Odvádět bude jen z miliónu základního platu.

Sasha Barkov contract:



Years 1-3, $11M sb, $1M salary (each year)

Year 4, $10.6M sb, $1M salary

Year 5, $9M sb, $1M salary

Year 6, $7M sb, $1M salary

Years 7-8, $6.2M sb, $1M salary



Total signing bonus money: $72m

AAV $10M a year @TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) October 8, 2021

On i ostatní takto obdaření mají jistotu, že dostanou své, i kdyby se liga na část sezóny opět zastavila; k tomu se vyhýbají povinným odvodům, které jiné hráče neminou. Podpisové bonusy v podstatě nejsou omezeny, jediný limit je zbývající „oficiální“ plat, který musí být aspoň na úrovni ligového minima. To je letos 750 tisíc dolarů. Barkov je těsně nad ním.

Někdo může namítnout, že jde hlavně o práci a schopnosti agentů, ale každá mince má dvě strany. Vyjednávací podmínky souvisí zejména s ekonomickou silou, v tomto případě především likviditou jednotlivých klubů.

Bonusy jsou splatné jednorázově, většinou k 1. červenci. Obrovské platby na začátku ročníku proto vyžadují dostatečnou hotovost, velké úvěrové rámce. Typicky Toronto si může něco podobného dovolit spíš než Winnipeg, Buffalo nebo spořivá Carolina.

Odvod do escrow fondu bude letos činit 18% mzdy s velmi nejistou pravděpodobností návratu. Příští rok 10%, další tři sezóny 6%. Stejně výhodnou smlouvu jako Barkov uzavřel právě Mika Zibanejad. V Torontu tuto praxi dávno uplatňují John Tavares, Auston Matthews, Mitch Marner, částečně William Nylander. V Tampě naplno Steven Stamkos, částečně Nikita Kučerov. Naopak třeba Sidney Crosby nedostane bonusem ani dolar.

Také Petr Mrázek v mužstvu s řadou privilegovaných boháčů tuto výhodu nemá. Z 2,8 miliónového příjmu v letošní sezóně (4,2, resp. 4,4 mil. příště) odvede do escrow plnou palbu, která se mu nejspíš nevrátí. Pittsburghský snajpr Jake Guentzel pošle přes milión, elitní bek Filip Hronek tři čtvrtě miliónu, a tak by se dalo pokračovat. Bez podpisových bonusů se obešla i obrovská smlouva pro nejlepšího nováčka uplynulé sezóny Kirilla Kaprizova, který má veškeré peníze jako základní plat, neboli „base salary“.

Mimochodem, co hráčům po odvodech zbude, je pořád částka před zdaněním. Pak ještě nastoupí ruka šmátralka finančního úřadu. Na Floridě méně chamtivá než třeba v Kanadě.

Špatné ale především je, že podpisové bonusy de facto zbavují určité hráče povinnosti podílet se na ztrátách ligy, a to na úkor ostatních. Co nezaplatí Barkov, Zibanejad nebo Tavares, zaplatí namátkou jmenovaní Guentzel, Hronek a ostatní. Oč méně skupina zvýhodněných odvede, o to méně dostane druhá skupina ze svých odvodů zpátky. Jsou to spojené nádoby.

Druhou partu může zachránit leda to, že budou ligové tržby dost vysoko na to, aby hráči s platy nepřetekli 50 % hranici. Pak by dostali vše zpět. Jenomže už dřív dostávali málo a escrow zhusta spílali. Po dvou extrémních letech by mohla být situace snad konečně lepší, ale jelikož například Kanada zůstává ke covidu velmi citlivá, neočkovaní se leckde nejspíš vůbec nedostanou na stadión, bude celková ekonomická situace NHL ještě dlouho napjatá.

A napjatá určitě budou i příští vyjednávání o nové kolektivní smlouvě, kde se podpisové bonusy nepochybně stanou jednou z klíčových otázek. Bude zajímavé sledovat, zda tento kontroverzní punkt nenaruší jednotu samotné Hráčské asociace. Vadit by totiž neměl jen majitelům, ale i řadě hokejistů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+