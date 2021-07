Po vydařené sezoně přichází výměna. McCann opouští Pittsburgh

Nebýt uplynulá sezona zkrácená, prožil by statisticky nejlepší rok kariéry. Ani to Jaredu McCannovi ovšem nepomohlo v tom, aby se udržel v dresu Pittsburghu. Penguins jej totiž v sobotu vyměnili do Toronta za prospekt Filipa Hallandera a volbu v sedmém kole draftu 2023.

Pětadvacetiletý McCann ve 43 zápasech posledního ročníku dokázal vsítit 14 branek (čímž vyrovnal své maximum ze sezony 2019/20, kdy ovšem nastoupil k 66 zápasům) a přidal 18 asistencí. Velký dříč navíc zaznamenal svá sezonní maxima v přesilovkových gólech, jichž dal sedm, či v tabulce +/-, ve které nasbíral 17 kladných bodů za účast na ledě.

Ani tyto výkony jej ovšem v Pittsburghu neudržely. Ne, že by Penguins nechtěli McCanna udržet, ale svou soupisku mají natolik nabitou, že by jej nedokázali uchránit před rozšiřovacím draftem Seattlu.

Existovala přitom vysoká pravděpodobnost, že by McCann právě během rozšiřovacího draftu nuceně měnil působiště. Kromě toho, že je 24. volbou draftu 2014 (vybral si jej tehdy Vancouver) a každoročně předvádí na ledě velký progres, tak nikterak vysoká není ani jeho smlouva. Zbývá mu pouhý rok s průměrným zatížením rozpočtu ve výši 2,940 milionů dolarů. A následně se stane chráněným volným hráčem.

Aby si Penguins zajistili alespoň nějakou protihodnotu, rozhodli se k výměně s Torontem. Švéd Hallander přitom patří k velmi zajímavým hráčům.

V minulé sezoně odehrál 51 zápasů za švédskou Luleu HF. Jednadvacetiletý útočník, který byl vybrán na 58. místě draftu 2018 právě Pittsburghem, než se stal v létě 2020 součástí výměny s Torontem, ve švédské lize vstřelil 13 branek a přidal 11 nahrávek.

