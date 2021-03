Po patnácti letech přijel Zdeno Chára do Bostonu jako soupeř, dočkal se dojemného vzkazu

Dres Bostonu poprvé navlékl v sezoně 2006/2007 a dlouho to vypadalo, že jej až do konce své bohaté kariéry nesundá. Černožluté barvě zůstal věrný 14 sezon, přičemž v každé z nich plnil funkci kapitána. Největšího týmového úspěchu dosáhl třiačtyřicetiletý slovenský obránce na jaře 2011, kdy s Medvědy dosáhl na jejich první Stanley Cup od roku 1972. Od letošní sezony však hájí barvy Capitals a los soutěže jej až nyní poslal zpět do pro něj dobře známých míst. Jeho Washington v TD Garden zvítězil 2:1 po nájezdech.

Jak už bývá v zámoří zvykem, domácí klub přichystal k uctění své legendy vzpomínkové video. Nechyběly v něm Chárovy nejzářivější okamžiky v barvách Bruins, do kterých byly zakomponovány i dojemné vzkazy bostonských fanoušků.

V tu chvíli šel zápas stranou. Tento moment patřil pouze jednomu muži. Ani obrovitý zadák se v tu chvíli neubránil slzám, přestože si nemohl vychutnat ovace diváků usazených přímo v hledišti. Na závěr videa hokejisté obou celků hlasitě bušili o mantinel, aby momentálně nejstaršímu hráči NHL vyjádřili svůj velký respekt.

„Je obrovská škoda, že tu nemohlo být 18 000 fanoušků. Ti by mu dopřáli uznání, které si plně zaslouží. Bylo by to pro něj skvělé, jenže současná situace to bohužel nepovolila,“ řekl bostonský trenér Bruce Cassidy. „O Zdenovi jsem se dozvěděl jednu zásadní věc. Je to skromný člověk a za tuto poctu je nesmírně vděčný,“ doplnil svého trenérského kolegu kouč Washingtonu Peter Laviolette.

Ke svému dlouholetému parťákovi se vyjádřil i útočník Bostonu Brad Marchand: „Zdena milujeme. Byl perfektním týmovým kolegou a opravdu fenomenálním vzorem pro nás všechny. On byl jedním z důvodů, proč šla naše organizace takto nahoru. Je skvělé ho zase vidět a zároveň sledovat jeho hru. Byla to pěkná pocta. Jsem si jistý, že jakmile fanoušci budou moct na stadion, tak ho skvěle přivítají.“

Překvapivý odchod bostonské legendy přišel jako blesk z čistého nebe. Na konci prosince roku 2020 podepsal Chára jednoletý kontrakt v organizaci Washingtonu Capitals, díky kterému si vydělá 795 tisíc amerických dolarů. Jeho vytížení sice už není nejvyšší, pro svůj celek ale i tak zůstává nesmírně platným hráčem.

I díky Chárovi je Washington na první příčce Východní divize, když ve dvaadvaceti zápasech posbíral 30 bodů. Slovenský veterán většinou nastupuje ve třetí obranné dvojici s Nickem Jensenem a na ledě tráví v průměru 19:18 minut. Zatím nastoupil do všech zápasů, ve kterých si zapsal i 6 kanadských bodů za dvě branky a čtyři asistence. Ve statistce +/- má dokonce nejlepší číslo z celého týmu, momentálně se může pyšnit bilancí jedenácti kladných bodů.

Chára je odchovancem trenčínského hokeje, za který nastupoval převážně v mládežnickém věku. V sezoně 1995/1996 zasáhl i do jednoho extraligového utkání v dresu pražské Sparty. Na konci zmíněné sezony byl draftován ve 3. kole New Yorkem Islanders, i proto následně odešel za moře.

Do NHL se dostal poměrně brzy a v nejlepší hokejové lize světa působí dodnes. Před angažmá v Bostonu odehrál čtyři sezony v barvách Ostrovanů a další čtyři v Ottawě. Mezitím si odskočil na osm zápasů do rodného Trenčína a při výluce NHL v sezoně 2004/2005 hájil barvy švédského Färjestadu. V průběhu další výluky v roce 2012 působil v pražském Lvu.

V základní části NHL odehrál k dnešnímu dni 1 575 zápasů. Na své další utkání se může těšit už v sobotu nad ránem. To se Washington znovu představí v Bostonu a opět bude chtít naplno bodovat.

