Plán Sharks? Půjdeme cestou draftů, hlásí Wilson

Před pár dny jsme publikovali článek, ve kterém jsme citovali nespokojeného Erika Karlssona. Jedna z hvězd San Jose Sharks se vyjádřila, že možnost přestavby kalifornského týmu se mu moc nezamlouvá. Nic jiného asi ale nezbývá, což naznačil i generální manažer organizace Doug Wilson.

San Jose loni zažilo katastrofální ročník a zaslouženě nepostoupilo do play-off. Bylo tomu tak poprvé od sezony 2014/15. Letos to na změnu nevypadá.

Naposledy Žraloci prohráli na ledě Vegas Golden Knights nejtěsnějším rozdílem a stále jsou na předposledním místě nesmírně silné Západní divize. Když vezmeme v potaz ostatní týmy, Žraloci se do play-off s největší pravděpodobností opět nedostanou.

Tak co teď?

„Před sezonou jsme nijak nenakupovali. Proč? Protože potřebujeme tým trochu pročistit a dát dohromady,“ řekl generální manažer Wilson. „Znamená to také to, že dáváme více šancí mladým hráčům. Na to se teď soustředíme. Jasně, chceme vidět hrát všechny zkušené, ale je čas i pro mladé.“

„Naznačil to i loňský draft,“ připomněl ještě. „Měli jsme devět výběrů a využili jsme všechny. Ani jeden jsme neměnili za jiného hráče. Prostě jsme se rozhodli, že půjdeme tímto směrem.“

Nutně to neznamená přestavbu a ani to, že by teď Žraloci kvůli co nejlepší pozici na draftu schválně prohrávali. Je ale jasné, že pro Wilsona a spol. je teď důležitější budoucnost.

„A budeme v tom pokračovat. Náš letošní první výběr v draftu nikam nevyměníme. V žádném případě,“ dodal rázně. „Loni jsme náš systém doplnili na draftu devíti mladíky, letos to bude dalších několik.“

„Zároveň ale od našich zkušených hráčů chceme, aby hráli na maximum a drželi nějaký standart,“ vysvětloval Wilson, mimochodem člen Síně slávy.

Bude zajímavé sledovat, jak moc se čistka týmu bude dařit. Tým je totiž sužován monstrózními smlouvami, které jsou těžko vyměnitelné. A vyplatit se všichni také nedají.

Možná právě přehnané kontrakty budou důvodem, proč se budou Sharks plácat u dna tabulky ještě několik let.

Inu, co se zaseješ, to sklidíš.

