Pittsburgh v okruhu favoritů? Za vším hledej Rutherforda

Patří ještě Penguins mezi favority na Stanley Cup? Tahle otázka se v posledních letech objevuje čím dál častěji. Loni na podzim si s tímhle rébusem musel poradit i (teď už bývalý) generální manažer Jim Rutherford. Tučňáci za sebou měli dva ročníky, ve kterých se jim nepovedlo play off. Mnoho hokejových expertů tak volalo po začátku přestavby. Geniální Rutherford však měl jiné plány.

Pravda, Jim Rutherford už není generálním manažerem úspěšné organizace. Na začátku sezony se totiž rozhodl odstoupit. Na ledě však stále hraje tým, který poskládal převážně on.

Vždycky potvrzoval, že vyladit tým umí náramně. Tři prsteny pro vítěze Stanley Cupu jsou toho důkazem.

„Hovořím s několika činovníky, rád manažerům radím. Ale ne Jimmymu, ten odvádí skvělou práci i beze mě,“ řekl v zimě Brian Burke, tehdy ještě televizní analytik, v současnosti prezident hokejových operací Pittsburghu. Tandem tvoří s Ronem Hextallem, jenž nahradil právě Rutherforda.

Jediným větším zásahem do kádru, který tihle dva po odchodu Rutherforda udělali, byl příchod Jeffa Cartera.

Rutherford tak zase jednou ukázal, jak je prozíravý. Přestavbu švihem odmítnul, v letošní sezoně tak můžeme sledovat všechny tři výtečníky. Crosbyho, Letanga i Malkina. Poslední jmenovaný však v poslední době laboruje se zraněním.

„Všichni tři budou v Síni slávy. Udělali tu velkou stopu a stále toho mají spoustu před sebou,“ řekl v prosinci na jejich adresu Rutherford.

I tak ale s týmem trochu zamíchal. Věděl, že Penguins potřebují oživit a něco změnit.

První větší výměna byla s Floridou. Na jih se stěhoval Patric Hörnqvist, za Crosbym zamířil obránce Mike Matheson a útočník Colton Sceviour.

Na závěry je stále brzy, avšak z výměny zatím těží všichni zúčastnění. Hörnqvist se na Floridě chytnul, Matheson se stal pevným článkem sestavy a skvěle zapadl do trenérova schématu.

Druhým, o něco kontroverznějším obchodem, se stal příchod Kasperiho Kapanena. Protihodnotou bylo i první kolo loňského draftu.

Mnoho fanoušků i novinářů nechápavě kroutilo hlavou, ale Rutherfordův záměr byl jasný. Posílit tým natolik, aby byl schopný bojovat o Stanley Cup. Budoucnost nehrála roli.

„Našim úkolem je vyhrávat. Abychom ten úkol splnili, musíme uzavírat podobné výměny,“ okomentoval to tehdy Rutherford. „Možná se nám to vymstí, ale to v tuhle chvíli nemůžeme řešit. Musíme vyhrávat teď.“

Velký otazník visel také nad tím, komu bude patřit brankoviště. Rutherford tuhle debatu rozsekl velice rázně. Matta Murrayho vyměnil do Ottawy a místo mezi třemi tyčemi zůstalo Tristanu Jarrymu. V této situaci neměl Rutherford moc na výběr, Murray totiž požadoval velké peníze, což jednoduše neprošlo.

Z uplynulých řádků lze vyčíst, že Rutherford udělal maximum. Tým vyladil k obrazu svému a zatím to funguje.

Penguins rozhodně nepatří do užšího okruhu favoritů, nicméně NHL je nevyzpytatelná. Velkou roli bude hrát aktuální forma a také zkušenosti. Těch mají hráči Pittsburghu na rozdávání.

Jestli se Tučňákům opravdu podaří uspět, podepsán pod tím bude (znovu) i Jim Rutherford.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+