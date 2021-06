Philipp Grubauer: Odkopnutý Washingtonem táhne Colorado

Před třemi lety slavil s rozdováděným Alexem Ovečkinem Stanley Cup. V základní části chytal velmi dobře, v play off ale nabídnutou příležitost nevyužil a mužstvo nakonec dotáhl k poháru Braden Holtby. Ty zkušenosti se teď ale německému gólmanovi tuze hodí!

Na jaře 2018 dostal od Barryho Trotze příležitost v deseti z posledních šestnácti duelů regulérní sezóny. Chytal výborně a právem si vysloužil pozici jedničky pro play off. Vstupoval do něj jako jeden z nejlépe chytajících gólmanů tehdejší NHL.

Jenomže start pohárových bojů ho nezastihl v dobré formě. Pamatujete? Washington projel oba úvodní duely s Columbusem 3:4 a 4:5, pokaždé v prodloužení. Od třetí třetiny druhého utkání už stál v brance Caps Braden Holtby, jenž Grubauera víc do hry nepustil. Krátce po skončení play off byl rodák z Rosenheimu vyměněn do Colorada.

Skvělá zkušenost

O tři roky později může Grubauer závěr této sezóny vnímat jako fantastickou zkušenost. Při absenci Pavla Francouze je jasnou jedničkou Avs. Dokonce tak jasnou, že se fanoušci pořádně klepou, aby zdravotně vydržel a do brány nemusel někdo jiný. Zatímco jeho bývalý klub už se balí na dovolenou, on si užívá strhující boje o Stanley Cup.

„Nejen ten tok, nejen to play off, myslím, že celé působení ve Washingtonu mi moc pomohlo,“ říká Grubauer. „Všechny sezóny jsem se učil od Holtbyho, sledoval, jak přistupuje k zápasům a taky jak se chystá během play off.“

Dokud je mezi tyčemi Grubauer, mimochodem finalista Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana základní části, nemají se v Denveru čeho obávat. Všech pět zápasů s Coloradem vyhrál, inkasoval přitom jen osm branek. Lavina válcuje soupeře v duchu svého jména; zatím žádný zápas neskončil o méně než tři góly, sedmička Vegas mnohým vyrazila dech.

Na západě vyrostl v jednoho z nejspolehlivějších maskovaných mužů v lize. Průměr obdržených branek 1,95 byl v sezóně druhý nejlepší; spoluhráčům pomohl sedmi nulami, což byl s Varlamovem nejlepší zápis v lize. V play off je ještě lepší. Průměr si zatím drží 1,60, procento úspěšnosti zákroků 94,1 %. Asi nejmilejší je ale průběžná statistika výher a proher 5:0.

„Osobní statistiky mě nezajímají. Důležité je získat dva body, vyhrát, to je jediné, na co se soustředíme. Statistikám nevěnuji pozornost,“ opakuje Němec mantru současných hokejistů.

Nelituje teď Washington, že před lety Grubauera pustil? Holtby je ve Vancouveru, Vítek Vaněček se na začátku play off zranil, Ilja Samsonov s Craigem Andersonem mužstvo přes první kolo nepřevedli. Avalanche mají ve svém muži v bráně jistotu.

„Nikdy bych si nepomyslel, že budu součástí téhle party, zapsaný mezi finalisty Vezina Trophy s Vasilevskim a Fleurym,“ červená se Grubauer. „Je to velká pocta. Pro mě, pro organizaci, pro trenérský štáb a pro každého, kdo přikládá za oponou ruku k dílu.“

