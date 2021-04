Pět zápasů NHL: Šlágrem noci souboj Bruins s Islanders

National Hockey League se nezastavuje a navíc se pomalu blíží ke konci základní části. Vrcholí také boje o vstupenky do play-off, které jsou v některých divizích solidně zamotané. Co za zápasy nás čeká na začátku víkendu?

00:05 Montreal Canadiens – Calgary Flames

Začneme soubojem z nevyzpytatelné Kanadské divize.

Domácí Montreal hájí poslední postupovou pozici. Canadiens mají po čtyřiceti zápasech na kontě pětačtyřicet bodů a byť mají ještě zápasy k dobru kvůli nedávné karanténě, nemají postup mezi elitní šestnáctku ani trochu jistou.

Navíc forma Habs není ideální. Z posledních pěti zápasů se svěřencům trenéra Dominiqua Ducharma podařilo vyhrát jen jeden.

To Flames jsou na tom lépe. Uplynulé tři zápasy celek z Alberty zvládl, včetně toho proti Montrealu. Před odvetou se tak vezou na vítězné vlně, která je vzhledem k jejich postavení v tabulce velmi důležitá.

Flames jsou totiž o tři utkání napřed právě před čtvrtými Canadiens, zároveň na ně ale ztrácí čtyři body. Případná noční výhra by tak znamenala veledůležitý zisk bodů. Těžko předpokládat, jak Habs využijí duely k dobru.

01:00 Boston Bruins – New York Islanders

Šlágr noci, proti sobě se postaví dvě těžké váhy.

V Bostonu se zabydluje nová tvář. Taylor Hall má v novém působišti možnost konečně strhnout nálepku toho hráče, který není součástí žádného úspěchu. Letos má k tomu zatím asi nejlepší příležitost, byť Bruins určitě nejsou tím nejžhavějším adeptem na zisk nejcennější trofeje.

Hall už stihl odehrát za Medvědy dvě utkání, v tom posledním se dokonce blýskl premiérovou trefou, na které se asistencí podílel český forvard David Pastrňák. Ve formaci ovšem paradoxně nastupuje vedle druhého Davida – Krejčího.

Zmíněnou branku vstřelil právě New Yorku Islanders, se kterými se Bruins potkají v rozmezí čtyřiadvaceti hodin podruhé. Cílem Ostrovanů pochopitelně bude vrátit svému soupeři předchozí porážku. Dva body by Isles pomohly vyrovnat na čele tabulky Východní konference Washington.

02:00 Minnesota Wild – San Jose Sharks

Překvapení sezony na cestě do play-off. Minnesota je třetí v Západní divizi, když v jednačtyřiceti zápasech nasbírala třiapadesát bodů. Pokud v noci vyhraje, bude mít dokonce jedenáctibodový náskok na čtvrté St. Louis.

Dobře pro Wild vypadá i marodka. Z té se totiž vrátil útočník Marcus Foligno, jediným mužem mimo hru tak zůstává forvard Nick Bjugstad. Ten by měl vynechat pátý zápas v řadě.

Proti Divočákům se postaví San Jose. Tým, který se v jednu chvíli začal zvedat, teď ale zaváhal. Dvakrát v řadě totiž Žraloci nestačili na poslední Anaheim, se kterým tak ztratili důležité body v boji o play-off.

Do branky by se měl vrátit Martin Jones. Josef Kořenář si naposledy připsal první start v nejslavnější lize světa, porážce 1:4 ale nezabránil. Na další šanci si tak bude muset počkat.

03:00 Colorado Avalanche – Los Angeles Kings

Lídr National Hockey League ukazuje, proč letos patří k největším adeptům na zisk Stanleyho pohár. Avs mají na prvním místě ligy náskok čtyři body před druhými Golden Knights, navíc se vezou na vítězné vlně – dvakrát porazili Anaheim, jednou Arizonu a nakonec St. Louis.

Avalanche by se mezi třemi tyčemi měli opět spoléhat na čerstvou posilu Devana Dubnyka. Brankářská jednička Philipp Grubauer se aktuálně potýká s koronavirem, dlouhodobě mimo hru je také Pavel Francouz.

Kings narazí na Colorado popáté v rámci letošní sezony a právě Los Angeles má s tímto soupeřem horší vzájemnou bilanci. Králové porazili Laviny jen jednou, třikrát pak museli přetrpět porážku.

Svěřenci trenéra Todda McLellana mají za sebou dva těžké duely s Vegas Golden Knights. Rytíři si z dvojzápasu v Kalifornii odvezli čtyři body, když v každém utkání se parta kolem kapitána Anžeho Kopitara dostala jen ke dvěma vstřeleným gólům.

04:00 Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights

Dva celky v odlišné situaci.

Anaheim se nachází na posledním místě divize, byť šance na play-off stále má, není jich moc a vzhledem ke konkurenci a kádru, jenž prostě ještě nějaký čas potřebuje. V předchozích dvou zápasech si však zvedli Kačeři sebevědomí, o čtyři body totiž oloupili rivala ze San Jose.

To Vegas už se vyřazovací části vyhne jen těžko. Golden Knights dokonce mají na dosah první Colorado, na které jim chybí čtyři body. Tyto dva celky jsou na vrcholu celé ligy a potvrzují to, proč je do této role pasovali experti už před sezonou.

