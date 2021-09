Peníze a Dvorak. Dva faktory, proč si Bergevin nechal upláchnout Kotkaniemiho

Mohl z toho vyjít jako klaun. Ostatně kariéru stand-up komika mu kdysi věštili hokejoví spoluhráči. Těm Marc Bergevin vytřel zrak, když se dočkal ukrutně vážené pozice a stal se generálním manažerem Montrealu. A teď to samé provedl novinářům. Poté co Carolina vyplnila nabídkovou listinu na Jesperiho Kotkaniemiho, vypadal Bergevin na první pohled jako splašený zajíc chycený do oka. Z této pasti se ovšem dostal elegantním řešením a minimalizoval bolestivé šrámy.

Ač mu mnozí radili opak, tučnou smlouvu pro slibného Fina nedorovnal.

Bergevin raději nechal jednadvacetiletého centra jít, protože nechtěl nesmyslně utrácet a navrch měl v rukávě úhybný manévr.

Shrábl dvě volby od Hurikánů a do kabiny sotva hodinu po ztrátě Kotkaniemiho přivedl Christiana Dvoraka. Amerického borce, co se nejspíš těžko vyrovná Kotkaniemimu, když přijde řeč na potenciál, ale své si rozhodně odehraje.

V minulé sezoně byl ostatně Dvorak produktivnější než Kotkaniemi, takže coby okamžitá náhrada by měl zafungovat na výbornou. A třeba nabídne i víc, vždyť relativně skromná smlouva se stropovou zátěží 4,45 milionu dolarů mu platí ještě čtyři roky.

Jasně, z "KK" může v Carolině vyrůst superstar. Je trojkou draftu roku 2018, nerozklepala se mu kolena z hokejové Mekky, už coby teenager obstál v dresu Habs. Jenže pádných důvodů, proč by měl najednou vyletět mezi ligové komety, o mnoho víc není.

A tak Bergevinovo "Ne" a následný trejd, alespoň v tuto chvíli, vypadají jako ukázková z nouze ctnost. "Jestli bychom rádi udrželi Kotkaniemiho? Samozřejmě, ale ne za 6,1 milionu dolarů a ne v situaci, kdy byl dostupný Dvorak," vysvětluje své rozhodnutí.

Bergevin věří, že by Dvorak mohl na nové adrese rozkvést. Na křídla dostane skvělé spoluhráče, díky odchodům "KK" a Philippa Danaulta navíc na něj zbude pořádná porce minut. Kdo ví, třeba atakuje své kariérní maximum v podobě 38 bodů.

Výstřední funkcionář měl ještě třetí zásadní důvod, proč si nechal Kotkaniemiho upláchnout. Jeho kontrakt by naboural strukturu kádru. Bergevin by do budoucna jen těžko udržel v Montrealu všechny hráče, se kterými ve svých plánech počítá.

A tak je perspektivní, byť zatím spíše nevýrazný hráč Hurikánem.

