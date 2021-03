Penguins uspěli v derby s Flyers, Canadiens slaví první výhru pod novým trenérem

Dnešní noc přinesla zajímavou bitvu o Pensylvánii, kterou rozhodl především skvělý výkon Tristana Jarryho, jenž pomohl Pittsburghu k vítězství 5:2. První výhry pod novým trenérem se dočkal i Montreal, který v domácím prostředí porazil Ottawu 3:1.

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK ISLANDERS

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Poslední třetina rozhodla

Góly si tento zápas nechal až do třetí třetiny. Ta v lepším rozpoložení zastihla Islanders, kteří si vypracovali dvougólový náskok, který nakonec stačil k vítězství. Devils dokázali v samotném závěru pouze snížit.

Branky a nahrávky

60. Wood (Šarangovič, Gusev) – 42. Wahlstrom (Pageau, Leddy), 48. Lee (Greene, Barzal).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 20 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Aaron Dell (NJD) - 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0%, odchytal 55:59

Semjon Varlamov (NYI) - 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) - 0+0, -1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 15:40



Tři hvězdy utkání

1. Semjon Varlamov (NYI) - 28 zákroků

2. Oliver Wahlstrom (NYI) - 1+0

3. Anders Lee (NYI) - 1+0

NEW YORK RANGERS - BUFFALO SABRES

3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Rangers berou dva body

Buffalo nepříznivou sérii neukončilo a na ledě Rangers prohrálo počtvrté v řadě. Divoký úvod utkání přinesl tři branky a vedení Rangers 2:1, které v polovině zápasu ještě navýšil Chris Kreider. Buffalo se před koncem druhé třetiny dostalo na dostřel, vyrovnat ale nezvládlo.

Branky a nahrávky

1. Bučněvič (Zibanejad), 3. Lafreniere (Bučněvič), 30. Kreider (Lindgren, Fox) – 1. Reinhart (Olofsson, Eichel), 37. Rieder (Ristolainen, Dahlin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 59:54

Carter Hutton (BUF) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2%, odchytal 58:45



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 17:28

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 16:08



Tři hvězdy utkání

1. Pavel Bučněvič (NYR) – 1+1

2. Adam Fox (NYR) – 0+2

3. Chris Kreider (NYR) – 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - PHILADELPHIA FLYERS

5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Pensylvánie patří Penguins

Jedno z tradičních derby přineslo pěkný hokej a vítězství Pittsburghu. Flyers svého soupeře sice výrazně přestříleli, nic z toho ale vytěžit nedokázali. Skvělým výkonem se prezentoval Tristan Jarry.

Branky a nahrávky

24. Kapanen, 29. Kapanen (Guentzel, Rust), 31. Rust (Letang, Malkin), 53. Ceci (McCann, Friedman), 57. Matheson – 23. Farabee (Couturier), 51. Farabee (van Riemsdyk, Sanheim).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 42 | Přesilová hra: 1/3 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2%, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5%, odchytal 59:57



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) - 0+0, -1 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 16:12



Tři hvězdy utkání

1. Kasperi Kapanen (PIT) – 2+0

2. Tristan Jarry (PIT) – 40 zákroků

3. Joel Farabee (PHI) – 2+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - DETROIT RED WINGS

4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Snadné vítězství Columbusu

Hokejisté Columbusu si dokázali po minulých nezdarech spravit chuť a s přehledem porazili Detroit 4:1. Red Wings odehráli velmi špatný duel, ve kterém neměli šanci na úspěch.

Branky a nahrávky

8. Atkinson, 28. Nash (Bemström, Bjorkstrand), 30. Roslovic (Werenski, Atkinson), 38. Jenner (Werenski, Jones) – 16. Mantha (Djoos, Ryan).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 20 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0%, odchytal 60:00

Jonathan Bernier (DET) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2%, odchytal 40:00

Thomas Greiss (DET) – 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0%, odchytal 20:00



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 23:30

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41



Tři hvězdy utkání

1. Cam Atkinson (CBJ) – 1+1

2. Zach Werenski (CBJ) – 0+2

3. Riley Nash (CBJ) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - OTTAWA SENATORS

3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Montreal slaví pod novým trenérem první výhru

Ani tentokrát to nebyla pro Montreal procházka růžovou zahradou, avšak všechno skončilo pro Canadiens dobře. Montreal si ve druhé třetině vytvořil vedení, které si až do závěru uhájil, navíc Tyler Toffoli trefil prázdnou branku.

Branky a nahrávky

30. Gallagher (Perry, Petry), 32. Petry (Tatar, Kotkaniemi), 60. Toffoli (Suzuki) – 39. Zub (Batherson, Reilly).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 2/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) - 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3%, odchytal 59:54

Joey Daccord (OTT) - 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 59:18



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01



Tři hvězdy utkání

1. Jesperi Kotkaniemi (MTL) - 0+1

2. Brendan Gallagher (MTL) - 1+0

3. Drake Batherson (OTT) - 0+1

NASHVILLE PREDATORS - CAROLINA HURRICANES

2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Carolina znovu vítězně

Carolina zakončila sérii venkovních zápasů třetí výhrou v řadě a bude se vracet do domácího prostředí ve skvělé náladě. Hurricanes si skvělým vstupem do utkání vytvořili vedení a to si bezpečně pohlídali.

Branky a nahrávky

46. Järnkrok (Cousins, Ekholm), 49. Ekholm (Fabbro, Haula) – 13. Aho (Nečas), 17. Trocheck (Hamilton, Staal), 25. Lorentz (Martinook, Paquette), 60. Aho (Staal, Slavin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0%, odchytal 19:44

Pekka Rinne (NSH) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1%, odchytal 39:31

James Reimer (CAR) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 16:50



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) – 2+0

2. Steven Lorentz (CAR) – 1+0

3. Mattias Ekholm (NSH) – 1+1

WINNIPEG JETS - VANCOUVER CANUCKS

5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Winnipeg oplatil soupeři včerejší porážku

Winnipeg dal dneska v noci zapomenout na minulý nezdar a svému soupeři absolutně nic nedaroval. Po ofenzivním zápase se Jets radují z vítězství 5:2.

Branky a nahrávky

6. Appleton (Lowry, Connor), 20. Perreault, 26. Connor (Wheeler, Scheifele), 50. Stastny (Wheeler), 58. Wheeler (Scheifele, Connor) – 9. Pettersson (Boeser), 40. Miller (Hughes, Boeser).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (WPG) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9%, odchytal 60:00

Braden Holtby (VAN) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost89,50%, odchytal 59:03



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Laurent Brossoit (WPG) - 31 zákroků

2. Kyle Connor (WPG) - 1+2

3. Blake Wheeler (WPG) - 1+2

DALLAS STARS - TAMPA BAY LIGHTNING

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Tampa znovu neinkasovala

Andrej Vasilevskij ani ve druhém zápase nedovolil Dallasu ani jeden gól a téměř sám dotáhl Tampu k vítězství. Rozhodující trefu si na své triko opět připsal Ondřej Palát.

Branky a nahrávky

8. Palát (Hedman, Stamkos), 60. Gourde (Coleman).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 19 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Chudobin (DAL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4%, odchytal 58:37

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0%, odchytal 59:48



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:16

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:00

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:37

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:36



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 28 zákroků

2. Ondřej Palát (TBL) - 1+0

3. Anton Chudobin (DAL) - 17 zákroků

