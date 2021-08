Pastrňák překonal rekord Jágra, Zlatou hokejku ovládl popáté v řadě. Palát je druhý

Zlaté hokejce vládne David Pastrňák. Český útočník ve službách Bostonu zvítězil v prestižní anketě popáté v řadě, čímž překonal rekord Jaromíra Jágra z let 2005 – 2008. Hvězda Bruins se navíc v celkovém počtu prvenství vyrovnala Dominiku Haškovi. Těsně druhý skončil Ondřej Palát a třetí místo obsadil David Krejčí.

David Pastrňák, nejproduktivnější český hokejista v NHL, ovládl všechna tři kola hlasování. Zajímavostí je, že dvacetibodový rozdíl mezi ním a druhým v pořadí byl ovšem nejmenší ze všech ročníků, kdy v anketě zvítězil.

Na stříbrném místě skončil útočník Tampy Bay Ondřej Palát, jenž ve Zlaté hokejce překonal své maximum z roku 2015, kdy byl třetí. Historické přehledy přepsal třetí David Krejčí. Vítěz ankety z roku 2015 se jedenáctou účastí v elitní desítce posunul před Vladimíra Martince s Martinem Strakou (10) a zařadil se na třetí místo v historii za Jaromíra Jágra (24) s Dominikem Haškem (16).

Na čtvrté příčce se umístil Martin Nečas (Carolina Hurricanes), jenž tak dosáhl svého dosavadního maxima ve Zlaté hokejce. Pátou pozici obsadil kanonýr Chicaga Dominik Kubalík a král střelců KHL Dmitrij Jaškin skončil coby nejlépe umístěný hráč z evropských soutěží šestý.

Vítěz Zlaté hokejky z roku 2015 Jakub Voráček dosáhl na sedmé místo, osmý byl obránce Red Wings Filip Hronek a na deváté pozici skončil Jakub Vrána, jenž prožil stěhování z Washingtonu do Detroitu. Desítku finalistů uzavřel nováček mezi nejlepšími – brankář Capitals Vítek Vaněček.

Těsně pod elitní desítkou zůstali útočníci Jan Kovář (EV Zug), Tomáš Hertl (San Jose Sharks) a brankář Šimon Hrubec (Avangard Omsk). Nejlépe umístěným hráčem Tipsport extraligy byl třinecký forvard Matěj Stránský, jenž obsadil čtrnáctou příčku. Celkem získalo alespoň jeden hlas v letošním ročníku ankety 45 hokejistů.

V rámci pořadu, který moderoval Michal Dusík a přímým přenosem vysílala stanice ČT sport, byli vyhlášeni také vítězové dalších anket. Nejlepší hokejistkou se v roce 2021 stala útočnice švédského Brynäs IF Kateřina Mrázová, cenu pro nejlepšího juniora získal plzeňský obránce David Jiříček a nejlepším para hokejistou byl zvolen zadák Radek Zelinka z celku Sharks Karlovy Vary.

Anketu Zlatá hokejka, jejíž první ročník proběhl v roce 1969, vyhlašují Český hokej a společně BPA sport marketing a. s. Hlasují v ní trenéři Českého hokeje, trenéři národního týmu, mládežnických reprezentací a klubů nejvyšší soutěže spolu s novináři, kteří se věnují lednímu hokeji.

Uzávěrka prvního kola byla v březnu 2021 po skončení základní části Tipsport extraligy, uzávěrka druhého kola v červnu 2021 po mistrovství světa v ledním hokeji a uzávěrka rozhodujícího kola, do nějž postoupila desítka nejlepších, přičemž hlasy z úvodních částí se nezapočítávaly, po skončení Stanleyova poháru. Celkem hlasovalo v prvním kole 53, ve druhém kole 51 a v závěrečném třetím kole 52 hokejových odborníků.

Reprízy pořadu, jehož hostem byl generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd, můžete sledovat na ČT sport: 14. 8. v 2:00, 17. 8. ve 22:05 a 20. 8. v 9:05 hodin.

Výsledky ankety Zlatá hokejka 2021

1. David Pastrňák (Boston Bruins, NHL) 492 bodů

2. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning, NHL) 472

3. David Krejčí (Boston Bruins, NHL) 338

4. Martin Nečas (Carolina Hurricanes, NHL) 300

5. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks, NHL) 255

6. Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva, KHL) 246

7. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers, NHL) 239

8. Filip Hronek (Detroit Red Wings, NHL) 231

9. Jakub Vrána (Washington Capitals / Detroit Red Wings, NHL) 151

10. Vítek Vaněček (Washington Capitals, NHL) 136

Král vládne dál!



David Pastrňák je popáté za sebou vítězem ankety Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu roku #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/CtBuch8MC1 — Hokejový nároďák (@narodnitym) August 13, 2021

Další pořadí:

11. Jan Kovář (EV Zug) 168, 12. Tomáš Hertl (San Jose Sharks) 160, 13. Šimon Hrubec (Avangard Omsk) 138, 14. Matěj Stránský (HC Oceláři Třinec) 90, 15. Pavel Zacha (New Jersey Devils) 77, 16. Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň) 44, 17. Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk) 42, 18. Jan Rutta (Tampa Bay Lightning) 41, 19. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg) 32, 20. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers) 26, 21. Jakub Flek (HC Karlovy Vary) 24, 22. Radko Gudas (Philadelphia Flyers) 23, 23. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 22, 24. Filip Zadina (Detroit Red Wings) 19, 25. Michal Řepík (HC Sparta Praha) 17, 26. Petr Mrázek (Carolina Hurricanes) 14, 27. – 29. Radan Lenc (Bílí Tygři Liberec), Michael Špaček (HC Oceláři Třinec) a Jakub Zbořil (Boston Bruins) 12, 30. David Šťastný (BK Mladá Boleslav) 10, 31. David Rittich (Calgary Flames/Toronto Maple Leafs) 8, 32. – 33. Michal Birner (Bílí Tygři Liberec) a Roman Will (Traktor Čeljabinsk) 7, 34. – 35. Dominik Lakatoš (HC Vítkovice Ridera) a Petr Vrána (HC Oceláři Třinec) 6, 36. – 38. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/San Diego Gulls), Viktor Hübl (HC Verva Litvínov) a Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk/HC Dynamo Pardubice) 5, 39. Daniel Vladař (HC Dynamo Pardubice/Providence Bruins) 4, 40. – 43. Oscar Flynn (BK Mladá Boleslav), Jiří Sekáč (Avangard Omsk), David Sklenička (Jokerit Helsinky) a Vladimír Sobotka (HC Sparta Praha) 2, 44. – 45. Dominik Furch (Dinamo Minsk) a Filip Chytil (New York Rangers) 1.

Poznámka: U hráčů první desítky jsou uvedeny výsledky třetího kola hlasování, u dalších hokejistů součet prvního a druhého kola.

Přehled vítězů Zlaté hokejky:

1969 - Jan Suchý

1970 - Jan Suchý

1971 - František Pospíšil

1972 - František Pospíšil

1973 - Vladimír Martinec

1974 - Jiří Holeček

1975 - Vladimír Martinec

1976 - Vladimír Martinec

1977 - Milan Nový

1978 - Ivan Hlinka

1979 - Vladimír Martinec

1980 - Peter Šťastný

1981 - Milan Nový

1982 - Milan Nový

1983 - Vincent Lukáč

1984 - Igor Liba

1985 - Jiří Králík

1986 - Vladimír Růžička

1987 - Dominik Hašek

1988 - Vladimír Růžička

1989 - Dominik Hašek

1990 - Dominik Hašek

1991 - Bedřich Ščerban

1992 - Róbert Švehla

1993 - Miloš Holaň

1994 - Roman Turek

1995 - Jaromír Jágr

1996 - Jaromír Jágr

1997 - Dominik Hašek

1998 - Dominik Hašek

1999 - Jaromír Jágr

2000 - Jaromír Jágr

2001 - Jiří Dopita

2002 - Jaromír Jágr

2003 - Milan Hejduk

2004 - Robert Lang

2005 - Jaromír Jágr

2006 - Jaromír Jágr

2007 - Jaromír Jágr

2008 - Jaromír Jágr

2009 - Patrik Eliáš

2010 - Tomáš Vokoun

2011 - Jaromír Jágr

2012 - Patrik Eliáš

2013 - David Krejčí

2014 - Jaromír Jágr

2015 - Jakub Voráček

2016 - Jaromír Jágr

2017 - David Pastrňák

2018 - David Pastrňák

2019 - David Pastrňák

2020 - David Pastrňák

2021 - David Pastrňák

Nejvíc vítězství:

12 - Jaromír Jágr

5 - Dominik Hašek a David Pastrňák

4 - Vladimír Martinec

3 - Milan Nový

Nejčastěji v TOP 10:

24 - Jaromír Jágr

16 - Dominik Hašek

11 - David Krejčí

10 - Vladimír Martinec a Martin Straka

9 - František Pospíšil, Ivan Hlinka, Jiří Holík a Patrik Eliáš

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+