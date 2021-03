Ovečkin je už šestý, vyrovnal Esposita! Tvrdě maká, aby dál sázel góly, smeká Laviolette

Na kostce nad ledem svítil stav 5:0 pro Washington. Bylo rozhodnuto, do konce zápasu sotva zbývaly čtyři minuty. Caps podnikli ještě jeden útočný výpad, obranu Buffala se rozhodl provětrat Conor Sheary a zpětnou přihrávkou mezi kruhy našel Alexe Ovečkina. Puk se sice vrtěl, ale ruský snajpr nezaváhal. Prudkou ranou pod horní tyčku překonal Cartera Huttona v kleci Šavlí a televizní komentátoři mohli zahlásit: "Ovie právě vyrovnal Phila Esposita." Obě legendy teď mají 717 přesných zásahů a dělí se v historické tabulce střelců o šestý flek.

Když washingtonský kouč Peter Laviolette vyrůstal v Massachusetts, pochopitelně fandil bostonským Bruins.

Pozorně sledoval fenomenálního obránce Bobbyho Orra, obdivoval také mrštného brankáře Gerryho Cheeverse s maskou posetou stehy. A hlavně měl slabost pro hřmotného forvarda s italským příjmením a jižanským temperamentem.

Pro Phila Esposita, staršího ze slavných hokejových bratří. "Espo byl neuvěřitelný hokejista, famózní kanonýr," vybavuje si Laviolette vzpomínky z dětství. "Teď mám šanci pracovat s Oviem a bylo úžasné zažít okamžik, kdy Phila vyrovnal," dodává.

Capitals se pod Laviolettem v poslední době rozjeli a daří se i Ovečkinovi. Z pěti mačů má čtyři góly. "Tvrdě maká, na poctivém přístupu si zakládá. Snaží se na ledě udělat maximum pro to, aby dostal puk do sítě," chválí pro NHL.com pětatřicetiletého veterána.

Tucet nejlepších střelců v dějinách NHL. Ovečkin už je šestý:

Ovečkin v uplynulých utkáních naplnil slova generálního manažera Caps Briana MacLellana, který byl přesvědčený, že největší hvězda Washingtonu zvládne zařadit další rychlostní stupeň a bude opět takřka nezastavitelným brankostrojem.

První třetina sezony byla totiž v podání moskevského rodáka rozpačitá. Čtyřizápasová pauza kvůli zapsání na COVID listinu zapříčinila, že Ovečkin vypadl z tempa a v jeho letech už není úplně jednoduché se znovu rozjet.

I Laviolette věřil, že se obhájce Maurice Richard Trophy postupně opět chytí, začne se dostávat do šancí a proměňovat je. "Furt to v sobě má." říkal nedávno. Nemýlil se, Ovečkin se zlepšil už na 11 tref a stoupá dějinami NHL. "Jsem v pěkné společnosti," pochvaluje si při pohledu na historickou tabulku.

Zásah s pořadovým číslem 717. Ovečkinovi pomohl clonící Pánik:

"Dělám je to, co musím. Zkouším využívat příležitosti, které mám," lakonicky popisuje, co je jeho "job" mezi mantinely. Pokud mu současná střelecká fazóna vydrží, ještě v tomto ročníku by mohl dohnat Marcela Dionna na páté příčce.

A také se stát prvním hokejistou v dějinách NHL, co dá alespoň 30 branek v 16 sezonách za sebou. V 15 se to povedlo také Mikeu Gartnerovi s Jaromírem Jágrem. Osamostatní se Ovečkin coby rekordman?

Před týdnem, dvěma se to zdálo krajně nepravděpodobné. Teď tu jistá naděje je. Bude to ještě fascinující podívaná na stárnoucího "alfa samce" mezi kanonýry a jeho závod s časem. To samé platí o cestě za rekordem Waynea Gretzkyho.

