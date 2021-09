Outsideři? Chci vyhrávat, burcuje Gibson

Největší outsideři před nadcházející sezonou? Buffalo, Detroit, Columbus... ale i Anaheim. Toto nelichotivé označení se však vůbec nelíbí největší hvězdě týmu a nejlepšímu hráči v jednom. Brankář John Gibson má dost hluchých sezon a chtěl by s týmem konečně prorazit.

Všechno vyprovokovala slova generálního manažera Anaheimu Boba Murrayho, jenž se začátkem tréninkového kempu oznámil, že do sezony jde tým stále ve fázi přestavby.

„Držíme se plánu, stále přebudováváme,“ citoval Murrayho Orange County Register. „Jsme trpěliví. Všechno, co děláme, ať už jsou to výměny či cokoliv jiného, děláme s vizí budoucnosti.“

To se však pramálo líbí právě jeho jedničce v brance.

„Nechci prohrávat. Jsem tu proto, abych vyhrával,“ odpověděl mu nepřímo Gibson.

Není se čemu divit. Osmadvacetiletý gólman, jemuž stávající kontrakt poběží ještě šest let, ve svých prvních čtyřech sezonách pokaždé vyhrál divizi. V posledních třech letech se však s týmem do play off nepodíval ani jednou.

„Mám toho dost,“ pokračoval v neveselém tónu. „Doufám, že do sezony vstoupíme pravou nohou a náš osud trošku otočíme správným směrem. Myslím, že když se v kabině zeptáte kohokoliv, řekne vám, že ho prohry přestaly bavit. Mě rozhodně. Být na dně divize mě fakt nebaví. Zvlášť když tam jste celou sezonu.“

Jasnou slabinou kalifornské organizace byla ofenziva. V posledních třech ročnících se pouze jednou stalo, že by Kačeři nebyli nejhůře střílejícím týmem ligy. Žádnou výhrou není ani přesilovka. Mimochodem, Ducks byli v uplynulém nejhorším týmem v historii měření statistik úspěšnosti přesilových her.

„Máme v týmu kluky, co jsou tu čtvrtým rokem. Je potřeba, aby do toho práskli a vyšroubovali své výkony," burcuje Gibson borce jako Max Jones či Sam Steel. Oba zmínění byli vybráni v prvním kole stejného draftu. Jejich statistiky tomu však neodpovídají. Dohromady totiž vstřelili pouze 35 branek v 264 utkáních.

„Jsou tu kluci, kteří jsou mladí, ale ne natolik, aby už nemohli hrát významnou roli. Pokud se jim podaří skočit na další level své hry, máme vyhráno,“ dodal Gibson.

Pokud by se tak nestalo, dá se očekávat, že Anaheim nalezneme na dně tabulky. Tedy na místě, na které si postupně zvyká. Gibsonovi se to rozhodně líbit nebude. Své schopnosti by totiž mohl prodávat jinde. Někde, kde by měl šanci na úspěch.

