Ottawa jmenovala nového kapitána! Roky netknuté žezlo přebírá Tkachuk

Ottawští Senátoři mají po více než třech letech nového kapitána. Pozici, kterou v historii klubu vykonávali borci jako Alexej Jašin, Daniel Alfredsson, Jason Spezza či Erik Karlsson, nyní přebírá dvaadvacetiletý útočník Brady Tkachuk. „Je to pro mě čest. Z této příležitosti jsem nadšený,“ netají se.

Rodák ze St. Louis byl už před minulou sezonou zvolen jedním z asistentů. Teď na něj čeká zodpovědnost daleko větší. „Pořád zůstanu tím stejným člověkem. Neustále budu chodit na tréninky a zápasy s úsměvem od ucha k uchu. Jsem nadšený, že můžu pracovat s mými nejlepšími kamarády,“ pověděl.

Následně pokračoval: „Je tu spousta dalších kluků, kteří také budou mít slovo. Nebude to jen o jednom člověku. Pořád to bude vést tatáž skupina. Věřím, že se budeme neustále posouvat kupředu.“

Z celé soutěže nemají kapitána už jen celky Arizony, Buffala, Calgary a New Yorku Rangers. Kvůli zranění veterána Webera se budou muset bez muže s céčkem na prsou obejít i hokejisté Montrealu.

Proč se vedení Ottawy rozhodlo k tak zásadnímu kroku až v průběhu sezony? Ambiciózní majitel Eugene Melnyk bouchl do stolu. Chtěl, aby za výkony mužstva měl některý z aktérů na ledě hlavní zodpovědnost. Následně se setkal s trenérem D. J. Smithem a generálním manažerem Pierrem Dorionem, načež rozhodl, že kapitánem bude právě Tkachuk.

„Mluvili jsme o tom. Cítili jsme, že kapitána potřebujeme, protože z dlouhodobého hlediska nám to určitě pomůže. Pan Melnyk si Bradyho pozval. Byl z něj nadšený, poněvadž v něm viděl hráče, který bude schopen tuto organizaci vést,“ nechal se slyšet Smith.

Na slova trenéra navázal jedním dechem i sám Melnyk: „Brady bude ideálním kapitánem. Na ledě touží po vítězství a zároveň vzbuzuje obrovský respekt. Je velmi dobrým příkladem pro své spoluhráče. Nemá přehnané sebevědomí. Jsme hrdí na to, že jej můžeme jmenovat našim novým kapitánem.“

Jediným kandidátem však vytáhlý křídelník nebyl. Hlasitě se uvažovalo i o zadákovi Thomasi Chabotovi, což D. J. Smith potvrdil: „Thomas je člověk, který má taktéž všechny atributy k tomu, aby mohl dělat kapitána. Volba to nebyla snadná.“

Tkachuk letos vstoupil do své čtvrté sezony v nejlepší hokejové lize světa. Úvodní dva ročníky měl velice vyrovnané. V obou odehrál 71 zápasů s bilancí 45 a 44 kanadských bodů. Pokud by v sezoně minulé znovu dosáhl na stejný počet odehraných utkání, patrně by svá předchozí čísla ještě vylepšil. V šestapadesáti bitvách si totiž připsal 17 branek a 19 asistencí.

Jeden ze synů bývalého kanonýra Keitha Tkachuka byl na draftu 2018 vybrán ze čtvrté pozice. Ottawa je s jeho výkony spokojena. Nedávno mu nabídla smlouvu do léta 2028 za 8,3 milionu dolarů ročně.

Úvod sezony se týmu z hlavního města Kanady příliš nepovedl. Ottawa se po deseti odehraných zápasech krčí se sedmi body na kontě na předposledním místě Východní konference. V posledních dnech padla ve třech duelech v řadě. Na vítěznou vlnu by ráda vkročila už v sobotu proti Tampě, zápas je na programu v 19 hodin SEČ.

