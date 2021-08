Osm let pro Couturiera. Philadelphský univerzální voják si vydělá 62 milionů dolarů

Hokejová Philadelphia si pojistila za velké peníze služby svého alternativního kapitána Seana Couturiera. Loňský vítěz Selkeho trofeje pro nejlépe bránícího útočníka je uznáván právě pro skvělé defenzivní kvality, které dovede umně skloubit se solidní produktivitou. Nová osmiletá smlouva začne platit od sezony 2022/2023, ročně ukrojí z platového stropu Letců 7,75 milionu dolarů. V tuto chvíli tak má "Couts" nakročeno k tomu, aby se od příštího ročníku stal nejlépe placeným borcem Flyers. Tento primát mu dost možná vyfoukne Claude Giroux, byť kapitán Philly si dá s podpisem dalšího dlouholetého kontraktu na čas.

Couturier si oproti současnosti výrazně polepší.

Zatímco se mu teď rozbíhá poslední rok šestileté smlouvy na 26 milionů dolarů, co zaručuje gáži necelých pět milionů, od příštího podzimu si bude vydělávat o desítky procent víc.

Plat postupně vystoupá až na devět milionů dolarů (včetně podpisového bonusu), což jsou na první pohled velké peníze za hokejistu, co naposledy nastřádal 41 bodů ve 45 zápasech. Jenže jak už bylo řečeno, Couturier spoustu bodů snoubí s rolí psa obranáře.

Hraje na nejlepší formace soupeřů a dokáže je vymazat z ledu. Je šikovným zlodějem kotoučů, sám přitom o puky zbytečně nepřichází. Každoročně jich víc odebere, než poztrácí. Zpravidla mu lichotí i analytické údaje, i z nich je patrné, že Philly je lepší s Couturierem na ledě, než bez něj.

K tomu si připočtěte výbornou úspěšnost na buly a vůdčí kvality houževnatého Kanaďana, který patří k služebně nejstarším hráčům Letců.

"Je jedním z nejlepších všestranných centrů v NHL. Umí ubránit elitní lajny a ještě k tomu bodovat ve velkém. Během deseti let ve Philadelphii se osvědčil jako vzorný spoluhráč, díky svému zápalu, pracovitosti a odhodlání je pro naši kabinu zásadním členem," říká o něm GM Chuck Fletcher.

Fletcher nedávno stál před nelehkým rozhodnutím. Bylo mu jasné, že do budoucna všechny osobnosti a špičkové talenty pohromadě neudrží. Někdo musel z kola ven. Mluvilo se o tom, že dilema se zúžilo na Couturiera a Jakuba Voráčka. Nakonec se stěhoval "Voras".

Není bez zajímavosti, že Flyers kdysi Couturiera draftovali díky volbě, kterou v roce 2011 získali právě s Voráčkem.

Couturier by měl nadále patřit k tahounům Philly a málokdo se podivuje stropové zátěži, jakou jeho nový pakt od sezony 2022/2023 přinese. Názory, a to i mezi fanoušky Letců, se rozcházejí, když přijde řeč na délku lukrativní smlouvy.

Za osm let bude Couturierovi šestatřicet let a možná už bude nějaký ten pátek za zenitem. Varovný prst se sluší zvednout i kvůli klauzuli o nevyměnitelnosti. Ta platí v plné míře prvních sedm let, v posledním roce kontraktu má pak "Couts" možnost vybrat 21 adres, kam nechce.

Podobné výsady jsou vyhrazeny pro nejvýraznější klubové tváře, mezi které Couturier, tak trochu nenápadná hvězda typu Patrice Bergerona či Ryana O'Reillyho, jednoznačně patří.

