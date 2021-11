Oficiální konec. Autor historicky prvního gólu Wild už se do NHL nevrátí

Byť už jsme jej nějakou chvilku na kluzištích nejlepší hokejové ligy světa neviděli, definitivní konec oznámil až teď. NHL se loučí se slovenskou legendou Mariánem Gáboríkem, devětatřicetiletý útočník to oznámil na svém twitterovém účtu.

Poslední utkání odehrál Gáborík během sezony 2017/2018, konkrétně 23. března proti Edmontonu. V barvách Ottawy tehdy zapsal jednu asistenci, když se podílel na prvním gólu českého parťáka Filipa Chlapíka v NHL.

Od té doby už ale žádný zápas nepřidal. Rodáka z Trenčína dlouhodobě trápily problémy se zády, které mu zkrátka nedovolily se k profesionální kariéře na té nejvyšší úrovni vrátit. Nyní oficiálně oznámil svůj konec.

„Byla to velká pocta hrát v té nejlepší hokejové lize na světě už od osmnácti let. Celá ta cesta byla neskutečná. Často to bylo jako na horské dráze, ale vždy jsem našel způsob, jak se vrátit zpět. Jsem vděčný rodině, agentovi, spoluhráčům a trenérům,“ píše Gáborík.

Odchovanec Dukly Trenčnín byl zvolen v roce 2000 Minnesotou z celkového třetího místa. Stal se tak historicky prvním draftovaným hráčem Wiild a vůbec nejvýše vybraným Slovákem v ligové historii.

Ještě jedno cenné prvenství drží. Na začátku října roku 2000 vstřelil úplně první branku v historii organizace Wild, když se prosadil proti Anaheimu Mighty Ducks.

Celkem odehrál v základní části NHL 1035 zápasů, v nichž zaznamenal 407 gólů a 408 asistencí. Dalších osmapadesát kanadských bodů přidal ve čtyřiaosmdesáti duelech play-off. Za svou kariéru oblékl dres Minnesoty, New Yorku Rangers, Columbusu, Los Angeles a naposledy i Ottawy.

V prosinci 2020 byl vyměněn do Tampy Bay, za Lightning si však nikdy nezahrál.

Vrcholem zámořské kariéry pro něj bylo bezesporu působení u Kings. Během svého působení ve slunné Kalifornii si totiž splnil svůj velký sen a výrazně pomohl Králům v roce 2014 ke druhému Stanley Cupu. Pro něj osobně to bylo první vítězství té nejcennější trofeje.

