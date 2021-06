Odpočatý Winnipeg proti rozjetému Montrealu. Colorado chce navázat na předchozí kanonádu

Program kanadsko-americké NHL nabídne v noci ze středy na čtvrtek další dva zápasy. Zhruba v 1:30 změří síly poprvé v letošním play-off hokejisté Winnipegu a Montrealu. O dvě a půl hodiny později se začne hrát v Denveru, tamní Avalanche vyzvou Golden Knights. Colorado v souboji těžkých vah může odskočit do vedení 2:0 na zápasy.

01:30 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens

První kolo v kanadské divizi zřejmě nabídlo nejpřekvapivější čtvrtfinálovou dvojici ze všech. Winnipeg si rychle a snadno poradil s edmontonskými Olejáři, zatímco Montreal proti Torontu otočil nepříznivý stav 1:3 na zápasy a sérii nakonec zvládl.

Winnipeg měl mnoho času na odpočinek. Poslední utkání proti McDavidovi a spol. totiž odehrál už minulé úterý. Souboj s Edmontonem zvládl hlavně díky fantastickému obratu ve třetím utkání. Ještě 8 minut před koncem třetí třetiny prohrával 1:4, ale nakonec srovnat dokázal, přičemž v prodloužení urval důležitý a klíčový třetí bod. Také čtvrté utkání se po základní hrací době nerozhodlo. O postupu Tryskáčů rozhodl až ve třetím prodloužení Kyle Connor.

Montreal nutně potřeboval zvítězit třikrát za sebou, což se mu i povedlo. Dvakrát vyhrál díky lépe zvládnutému prodloužení a v sedmém duelu Javorové listy přemohl poměrem 3:1. Zvlášť výbornou sérii odchytal velezkušený montrealský brankář Carey Price, jenž v posledních třech zápasech inkasoval jen šestkrát ze 109 střel. Auston Matthews se proti němu prosazoval velmi obtížně.

Teď se však už oba celky soustředí na nadcházející sérii. Zvládne první zápas více odpočatý Winnipeg nebo rozehraný Montreal? „Po sérii s Torontem jsme si dali den volna, abychom se mentálně co nejlépe připravili. Soupeř dlouho nehrál, my jsme zase v euforii. Může to být výhoda,“ pronesl kouč Canadiens Dominique Ducharme.

04:00 Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights

Stav série: 1-0

Druhé kolo vyřazovací části nabízí souboj dvou těžkých vah. Colorado i Vegas jsou mnohými experty pasováni do rolí velkých favoritů na Stanley Cup.

Možná až překvapivě hladce zvládl tým z Denveru první zápas série. Zlatým rytířům vůbec nedal šanci. Galapředstavení útočného tria Gabriel Landeskog – Nathan MacKinnon – Mikko Rantanen nebralo konce. Tito tři hráči zapsali celkem 8 kanadských bodů a výrazně tak pomohli k vítězství 7:1. Brankáři Robinu Lehnerovi se jeho první start v letošním play-off tedy vůbec nepovedl.

Také Laviny si před druhým kolem odpočinuly. Na úvod totiž zdolaly St. Louis a k dispozici měly hned sedm dnů bez zápasů. „Trenéři skvěle vyvážili volno s přípravou. Soupeř měl oproti nám jen den volna, proto jsme se snažili toho maximálně využít a myslím si, že se nám to povedlo,“ pochvaloval si kapitán Landeskog.

Naopak ve města hazardu by na úvodní bitvu proti Avalanche co nejrychleji zapomněli. Kouč Peter DeBoer na pozápasové tiskové konferenci mimo jiné vysvětloval nasazení Robina Lehnera do brankoviště na úkor Marc-André Fleuryho. „Rozhodnutí přišlo čistě na základě toho, že Marc odchytal sedm zápasů ve čtrnácti dnech,“ řekl.

Je pravděpodobné, že se do brány Vegas vrátí Fleury. Rytíři však rozhodně musí změnit systém své hry a zároveň věřit v lepší předvedený výkon. Dokáží ve druhém utkání stav série srovnat?

