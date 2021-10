Nový pilíř týmu? Raymond ohromil Detroit

Spousta fanoušků vnímá jako spásu Detroitu Dylana Larkina, Filipa Zadinu či Moritze Seidera, nicméně Red Wings roste další skvělý mladík. Lucas Raymond, čtyřka loňského draftu, zatím na tréninkovém kempu kouzlí a všechny zaujal. Bude to stačit na setrvání v týmu?

Vypadá to, jako kdyby mladému Švédovi roky v Evropě stačily. Devatenáctiletý mladík by nejradši hned skočil do NHL. Nutno dodat, že na právě probíhajícím tréninkovém kempu dělá všechno proto, aby se mu to opravdu povedlo.

„Výzvy, které se před ním tyčí, budou čím dál větší. Jak postupuje příprava, zesiluje se i sestava. On v ní pořád je a hraje velkou roli,“ řekl na Raymondovo konto trenér týmu Jeff Blashill.

Minulý týden odehrál proti Buffalu vynikající utkání. Společnost v lajně mu dělali Pius Suter a Robby Fabbri. Nakonec z toho byl gól i asistence. V dalším zápase si pro změnu připsal dvě asistence, kdy v obou případech namazal spoluhráčům v přesilovce. Nejdřív z jeho parádního pasu těžil Dylan Larkin, pak Joe Veleno. Patřila mu i úterní noc, kde si proti Chicagu připsal krásný gól a asistenci.

„Je sebevědomý a dává to najevo,“ všímá si Dylan Larkin. „Je to velice chytrý hokejista. Nemá problém počkat na správný moment – pak pošle úžasný pas. Bude to super hráč. Má taky správný přístup, hokej má opravdu rád. Kromě toho je velice zodpovědný, takže se na něj může trenér spolehnout.“

Ze slov Larkina jde vyčíst, že nejde pouze o fráze. Raymond se totiž jeví opravdu výborně. Dá se však předpokládat, že jestli se nevejde do prvních dvou, maximálně tří útoků, rozehraje se na farmě. Pokud by však trenér chtěl někoho vytáhnout do NHL, byl by první volbou právě švédský šikula.

Co se týče soupisky pro NHL, zde hraje pro Raymonda také štěstí. Jakub Vrána je totiž na delší dobu mimo hru. Pro Raymonda to znamená velkou šanci, stejnou ale cítí i Bobby Ryan, který je v Detroitu na zkoušce. Pravděpodobně se rozhodně mezi těmihle dvěma.

„Lucas má tu výhodu, že je dobrý i do obrany,“ dodal ještě Blashill. „Zvládá to na obou koncích ledu. Zkusili jsme ho dát i na oslabení, protože jsme věděli, že to díky svému hokejovému myšlení zvládne. Má taky ten potřebný vnitřní drajv a hokejovou inteligenci.“

Detroitu tak roste další skvělý Evropan. Pozitivní také je, že Raymond už tři roky hraje dospělý hokej. Ve své debutové sezoně ve Frölundě sice odehrál pouze deset utkání, nicméně v následujících dvou už hrál mnohem více a také přidal potřebnou produktivitu.

